 የወልዲያ ዉሎ | ኢትዮጵያ | DW | 30.08.2022

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ኢትዮጵያ

የወልዲያ ዉሎ

ዶቼ ቬሌ በስልክ ያነጋገርናቸዉ የወልዲያ ነዋሪዎች እንዳሉት ከወልድያ ከተማ ነዋሪዎች አንዳዶቹ ከተማይቱን ለቅቀዉ ይወጣሉ፣ ከወጡት ደግሞ የተወሰኑት ይመለሳሉ።ከወልድያ ወደ ደሴ የትራንስፖርት ዋጋ ሲበዛ መጨመሩ ሲነገር፣ አብዛኛው ሰው በእግሩ ወደ መርሳ እና ወደ ደሴ ከተሞች እየተጓዘ ነው ተብሏል።

«እኔ አሁን ወልዲያ ነኝ ሰውም ባጀጅም እየተንቀሳቀሰ ነው» የከተማዋ ነዋሪ

ዶቼ ቬሌ በስልክ  ያነጋገርናቸዉ የወልዲያ ነዋሪዎች እንዳሉት ከወልድያ ከተማ ነዋሪዎች አንዳዶቹ ከተማይቱን ለቅቀዉ ይወጣሉ፣ ከወጡት ደግሞ የተወሰኑት ይመለሳሉ። ከወልድያ ወደ ደሴ የትራንስፖርት ዋጋ ሲበዛ መጨመሩ ሲነገር፣ አብዛኛው ሰው በእግሩ ወደ መርሳ እና ወደ ደሴ ከተሞች እየተጓዘ ነው ተብሏል። ከተማዋ ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴ ዝግ እንደሆነ፤ ሰዎች ግን ሲንቀሳቀሱ እንደሚታዩ ነዋሪዎች ተናግረዋል።

ከራያ ቆቦ ተነስቶ እያቆራረጠ  ወልዲያ የገባው አማረ ምስጋን  እንደሚለዉ ትለንት ማታ የከባድ መሳሪያ  ድምፅ ወልዲያ ከተማ ይሰማ ነበር። «ጠዋት 12 ሰአት ስንነሳ ከተማዋ ፀጥ ብላለች እኔም ከጓደኞቼ ጋር  ባንክ አገልግሎት ለማግኘት መርሳ  ብንሄድም ምንም ስለሌለ ወደ  ወልዲያ ተመልሻለሁ» ይላል።

«እኔ አሁን ወልዲያ ነኝ ሰውም ባጀጅም እየተንቀሳቀሰ ነው ፋኖ ልዩ ሀይል እና መከላከያ አለ ህጥቡ ትላንት ማታ እና ጠዋት ነው ከተማውን ለቆ የወጣው ወጪም ገቡም ነው ሚወጣም አለሚገባም አለ። ንግድ ቤቶች ዝግ ናቸው ባንክ ከዚ ጀምሮ እስከ መርሳ ድረስ ዝግ ነው ከደy ውጪ ሌላ ቦታ ዝግ ነው» ሲሉ ለዶቼቬሌ ተናግረዋል

እዚያዉ ወልዲያ የሚገኙት የከተማዋ ነዋሪ አቶ አማረ ደረጀ በበኩላቸዉ «በወልዲያ ከተማ ሰው የለም ማለት ይቻላል» ባይ ናቸዉ።

«ህዝቡን አደናግረውት ወጥትዋል  ወደ ደሴ ወደ ባህርዳር ሄድዋል የተወሰነ ሰው ነው ያለው  የወረዳም ሆ የዞን አካላት የሚያስተባብር የለም  የከተማውን ህዝብ የሚያረጋጋ  የለም  ሲሉ ውጊያ የሚደረገው ከወልዲያ  18 እስከ25 ኪሎ ሜትር እርቀት ላይ ነው ሆስፒታሉም አይሰራም ሰው የለም »ብለዋል

ከባለቤታቸዉና እና ከሁለት ልጆቻዉ ከወልዲያ ሸሽታ ደሴ የገቡት ወይዘሮ ትዕግስት «ደሴ በሰው  ተጨናንቃለች» ይላሉ። ወይዘሮ ትዕግስት እንደሚሉት ከወልድያ ደሴ ለመድረስ ለትራንስፖርት ከ1500 እስከ 3000 ብር እያስከፈሉ

 «እኛ የራሳችንን ትራንስፖርት ይዘን ስለመጣን ነው እንጂ ዋጋው በጣም ጨምርዋል  አንድ ሺ ብር እስከ 300 ብር ይሉሻል ደሴ በጣም ተጨናንቃ ነው ያለችው የህዝቡ ብዛት ከፍተና ነው» ብላለች

ወልዲያ ከተማ የሚገኙ መንግስት ባለስልጣናትን ለማነገር በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ልናገኛቸዉ አልቻልንም።

የአማራ ክልል ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዲያቆን ተስፋሁን ባታብልን ጠቅሶ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በይፋዊ የፌስ ቡክ ገፁ ባሰራጨው ዘገባ «ወልድያ በጠላት እንደተያዘች የሚሰራጨው መረጃ ሀሰት መኾኑን ዞኑ አረጋግጧል» ብሏል።

ማህሌት ፋሲል 

ነጋሽ መሐመድ 

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«እኔ አሁን ወልዲያ ነኝ ሰውም ባጀጅም እየተንቀሳቀሰ ነው» የከተማዋ ነዋሪ  

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ሰሞኑን እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለ። የደሴ ከተማ አስተዳደርም የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ውሳኔው መተላለፉን አመልክተዋል፡፡ ደብረ ብርሐን፣ ሰቆጣና ኮምቦልቻ ከተሞችም የሰዓት እላፊ ገደብ መጣላቸውን ዛሬ አስታውቀዋል።

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በአፋር እና በትግራይ ክልሎች አዋሳኝ በምትገኘው የአብአላ ከተማ እና በዙሪያዋ በሚደረገው ውጊያ 40 ሺሕ ገደማ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የአፋር ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ቢሮ ኃላፊ ተናገሩ። የቢሮው ኃላፊ አቶ መሐመድ ሑሴን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ተፈናቃዮቹ በክልሉ አምስት ጣቢያዎች ይገኛሉ።