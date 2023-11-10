የወልቂጤ ተማሪዎች ተደበደቡ
በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ በቡድን የተደራጁ ወጣቶች በአንድ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ አደረሱን በተባለው ጥቃት ከ30 በላይ ተማሪዎች ቆሰሉ ፡፡ የአይን አማኖች ለዶቼ ቬለ አንደተናገሩት ወጣቶቹ በተማሪዎቹ ላይ ጥቃቱን ያደረሱን የድጋይና የስለት መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው፡፡ በወልቂጤ ከተማ በአልሚር ሐሰን ኢንጃሞ ጤና ጣቢያ የድንገተኛ ክፍል ሀኪም ከሆኑት አንዱ በትናንቱ ግጭት ተጎድተው ለመጡ ከ30 በላይ ተማሪዎቹ የህክምና እርዳታ መሠጠቱን ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል።
የአይን አማኞች እንዳሉት በቡድን የተሰባሰቡ ወጣቶች ትናንት በተማሪዎቹ ላይ ጥቃቱን ያደረሱት በከተማው አበሩስ በተባለ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ፡፡ ጥቃቱ በከተማው አንደተሰማ ትምህርት ቤቱ ብዛት ባላቸው ወላጆች መከበቡን የጠቀሱት የአይን እማኞቹ ፖሊስ ግረግሩን ለመበተን የአስለቃሽ ጭስ መተኮሱን ገልጸዋል ፡፡ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች ከትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ወደ ህክምና ተቋማት በአምቡላንስ ተጭነው ሲወጡ መመለከታቸውንም ተናግረዋል ፡፡
ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው ሁለት የተጎጂ ተማሪ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በሰላም መላካቸውን ጠቅሰው “ ነገር ግን ረብሻ መፈጠሩን ከሰዎች ሰምተን ከትምህርት ቤት ስንደርስ በወታደር ተከቦ ነበር ፡፡ ወደ ውስጥ ለመግባት ባለመፈቀዱና ልጆቻችንን ማግኘት ባለመቻላችን ጭንቀት ውስጥ ወድቀን ነበር ፡፡ በመጨረሻ ግን በድብደባ ጉዳት ደርሶባቸው ሀኪም ቤት መግባታቸው ተነገረን “ ብለዋል ፡፡
በወልቂጤ ከተማ በአልሚር ሐሰን ኢንጃሞ ጤና ጣቢያ የድንገተኛ ክፍል ሀኪም ከሆኑት አንዱ በትናንቱ ግጭት ተጎድተው ለመጡ ከ30 በላይ ተማሪዎች የህክምና እርዳታ መሠጠቱን ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል፡፡ወደ ጤና ጣቢያው ከመጡት ተማሪዎች መካከል አብዛኞቹ ጭንቅላታቸው ላይ የተፈነከቱ መሆናቸው የጠቀሱት የድንገተኛ ክፍል ሀኪሙ “ ከእነዚህም መካከል ለሃያ ስደስቱ በእኛ ደረጃ ህክምና ያደረግንላቸው ሲሆን የተቀሩትን ደግም ለተጨማሪ ምርምራ ወደ ወሊሶ ሆስፒታል ልከናቸዋል “ ብለዋል።
በወልቂጤ ከተማ ከቀቤና ብሄር የልዩ ወረዳ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ሂደቱን በሚደግፉና በሚቃወሙ የቀቤና እና የጉራጌ ብሄር አባላት መካከል ከያዝነው ዓመት መግቢያ አንስቶ ሄደ መለስ የሚሉ ግጭቶች መስተዋላቸው ይታወቃል፡፡ ዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የጠየቃቸው አንድ የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ በከተማው የፀጥታ ሥጋት ቢኖርም እስከአሁን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንደነበር ጠቅሰው አሁን በተማሪዎቹ ላይ የደረሰው ጥቃት ግን በአካባቢው የሚታየው ፖለቲካዊ ነጸብራቅና ብሄር ተኮር የሆነ ይመስላል ብለዋል ፡፡
ዶቼ ቬለ በተማሪዎቹ ላይ ደረሰ በተባለው ጥቃት ዙሪያ የወልቂጤ ከተማ የትምህርት መምሪያ ፣ የፖሊስ ኮሚሽንና የጉራጌ ዞን ሰላም እና ፀጥታ መምሪያ የሥራ ሃላፊዎችን ለማነጋገር ያደረገው ጥረት አልተሳካም ፡፡ በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከአደረጃጀት የመዋቅር ጥያቄ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማዎች ሲካሄዱ እንደነበረ ይታወሳል ፡፡ አሁን ላይ በአካባቢው ባለው የፀጥታ ሥጋት የተነሳ ከተማዋ በወታደራዊ ዕዝ ወይም ኮማንድ ፖስት ሥር ትገኛለች ፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
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