የወልቂጤው ግርግርና ጅምላ እስር
በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ በፀጥታ አካላት የጅምላ እሥር እየተፈጸመ ነውሲሉ ነዋሪዎች ገለጹ ። «ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ የከተማይቱ ሰዎች ከመንገድና ከመኖሪያ ቤቶቻቸው ታፍሰው ተወስደዋል» ሲሉ ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የፀጥታ ኃላፊዎች በበኩላቸው፦ ሰዎቹ የታያዙት ግጭት በመቀስቀስ በሰው ሕይወትና ንብረት መጥፋት በመጠርጠራቸው ነው ብለዋል ። ባለፈው ሳምንት በጉራጌ እና በቀቤና ብሄር አባላት መካከል ተከሰተ በተባለ ግጭት አራት ሰዎች ሞተው ሌሎች ዐሥራ ስድስት መቁሰላቸውን ተከትሎ ወልቂጤ ከተማ ውጥረት ሰፍኖባት ቆይታ ነበር ። ዝርዝሩን የሀዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ ልኮልናል ።
ማኅበራዊ እንቅስቃሴዋ ለሳምንት ተስተጓጉሎ የከረመችው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን የምትገኘው የወልቂጤ ከተማ ዛሬ ላይ ወደ ቀደመ ሰላሟ እየተመለሰች ያለች ይመስላል ፡፡ የከተማዋ እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ የቆየው ባለፈው ሳምንት በጉራጌ እና በቀቤና ብሄር አባላት መካከል ተከሰተ በተባለ ግጭት አራት ሰዎች ሞተው ሌሎች ዐሥራ ስድስት መቁሰላቸውን ተከትሎ ነው ፡፡ አሁን ላይ በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም እየታየ ሲሆን የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል፡፡ ለቀናት ተዘግተው የቆዩ የመንግሥትና የንግድ ተቋማትም ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ፡፡
የጅምላ እሥር
በአሁኑ ወቅት በወልቂጤ አንጻራዊ ሰላም እየታየ ቢሆንም በፀጥታ አባላት እየተፈጸመ ይገኛል ያሉት የጅምላ እሥር ግን ሥጋት እንደፈጠረባቸው የከተማይቱ ነዋሪዎች ገልጸዋል ፡፡ ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከመንገድና ከመኖሪያ ቤቶቻቸው ታፍሰው መወሰዳቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ፡፡ ከትናንት በስቲያ ረቡዕ የፌዴራልና የዞን ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች ወደ መኖሪያ ቤታቸው በመግባት ሁለት ልጆቻው ይዘውባቸው እንደሄዱ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት አንድ ከተማዋ ነዋሪ " ልጆቼ በወንጀል ሊያስጠረጥራቸው የሚችል ነገር በሌለበት የፀጥታ አባላት እየደበደቡ ይዘዋቸው ነው የሄዱት ፡፡ ላለፉት ሁለት ቀናት የት አንደታሰሩ እንኳን ማወቅ አልቻልኩም ነበር ፡፡ ከብዙ ፍለጋ በኋላ በከተማው " አይሪሽ " ተብሎ በሚጠራው አዳራሽ ውስጥ ከሌሎች ወጣቶች ጋር መታሠራቸውን ለማረጋገጥ ችያለሁ " ብለዋል ፡፡
ወደ ብሄር የተሻገረው የወጣቶቹ ፀብ
የወልቂጤው ግጭት መነሻውበጉራጌ እና በቀቤና ወጣቶች መካከል የተፈጠረው ፀብ መሆኑን የከተማይቱ ነዋሪዎች ይናገራሉ ፡፡ የፀቡ መንስዔ ከመስጂድ በመውጣት ላይ የነበር አንድ ወጣት በድንጋይ ተፈንክቷል የሚል መሆኑን የአይን እማኞች ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡ የወጣቶቹ ፀብ እየሰፋ ሄዶ በሁለቱ ብሄር አባላት መካከል የመጠቃቃት ድርጊት መፈጸሙንና በዚህም አራት ሰዎች ሞተው ሌሎች አሥራ ስድስት መቁሰላቸውን የአይን እማኞቹ ተናግረዋል፡፡
አዲሱ አደረጃጀት
በጉራጌ ዞን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከክልል የአደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ሄድ መለስ የሚለው አለመረጋጋት የዜጎች እንቅስቃሴን እየጎለ ይገኛል ፡፡ቀደምሲል ተጠሪነቱ ለጉራጌ ዞን መስተዳድር የነበረው የቀቤና ህዘብ ሰሞኑን እራሱን በቻለ የልዩ ወረዳ መዋቅር መደራጀቱ ለአካባቢው ተጨማሪ የፖለቲካ አጀንዳ የሆነ ይመስላል ፡፡ በተለይም የቀቤና ልዩ ወረዳ የአስተዳደር መቀመጫውን በወልቂጤ ከተማ ማድረጉ አንዳንድ የጉራጌ አንቂዎችና ፖለቲከኞች ብርቱ ተቃውሞ እንዲያነሱም ምክንያት ሆኗል፡፡ የቀቤና ፖለቲከኖች በበኩላቸው ቀቤና በወረዳ አስተዳደር ተጠሪነቱ ለጉራጌ ዞን ሆኖ ከተዋቀረበት ጊዜ አንስቶ ጽህፈት ቤቱን በወልቂጤ ከተማን አድርጎ ሲገለገል መቆየቱን ይናገራሉ ፡፡ አሁንም ተጠሪነቱ ለአዲሱ ማዕላዊ ኢትዮጵያ ከመሆኑ በስተቀር የተለየ ነገር ባልተፈጠረበት ሁኔታ ተቃውሞው አግባብ አይደለም ሲሉ ይደመጣሉ ፡፡
የሰላም እና ፀጥታ ቢሮው ምን ይላል?
ዶቼ ቬለ በነዋሪዎቹ እሥር ዙሪያ የጉራጌ ዞን ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ አልተሳካለትም ፡፡ ያምሆኖ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ ተመስገን ካሳ ሰሞኑን በወልቂጤ ከተማ አለመረጋጋት ሰፍኖ መቆየቱን ገልጸዋል ፡፡ የዚህ ምክንያቱ አዲሱን አደረጃጀት ያልተቀበሉ ቡድኖች በወጣቶች መካከል የተፈጠረውን ፀብ የብሄር መልክ ለማስያዝ በመሞከራቸው ነው ሲሉ ሃለፊው ለመንግሥት ቅርበት ላላቸው የብዙሃን መገናኛዎች ተናግረዋል ፡፡ ሃላፊው እስከአሁን የታሠሩ ሠዎችን በቁጥር ባይጠቅሱም ግጭቱን በማስተባበርና በመሳተፍ ለሰውና ለንብረት ጉዳት ምክንያት ሆነዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች እየተያዙ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ