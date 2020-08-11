የወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ መግለጫ

የወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ገዢው የደቡብ ብልጽግና ፖርቲ በክልል አደረጃጀት ዙሪያ ያካሂዳል ያለውን ተግባር ኮንኗል፡፡
የደቡብ ክልላዊ መንግሥት የወላይታ ብሄር ላቀረበው በክልል የመደራጀት ጥያቄ በህገ መንግሥታዊ መርህ ብቻ ሊመለስ ይገባል ሲል የዎላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ (ዎብን) አሳሰበ፡፡ የንቅናቄው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለሁለት ቀናት በወላይታ ሶዶ የካሄደውን ስብሰባ ሲያጠናቅቅ ባወጣው መግለጫ ‹‹ ጨፍላቂ ›› ሲል የጠራውን ከሌሎች ዞኖች ጋር በክላስተር የመደራጀት አካሄድ እንደሚቃወም አስታውቋል ፡፡
ስለ መግለጫው የንቅናቄውን ሊቀመንበር አቶ አማኑኤል ሞጊሶን ያነጋገረው የሀዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል።
የወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ከሰሞኑ ገዢው የደቡብ ብልጽግና ፖርቲ በክልል አደረጃጀት ዙሪያ ያካሂዳል ያለውን ተግባር ኮንኗል፡፡
በንቅናቄው መግለጫ መሠረት፣ገዢው ፖርቲ አሁን ባለው የደቡብ ክልል የሚገኙ ቀሪ 11 ዞኖችን በክላስተር ለሁለት ከፍሎ ለማዋቀር የጀመረው እንቅስቃሴ ኢ-ሕገመንግስታዊ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብሏል፡፡
ገዢው ፖርቲ ሊተገብር ያቀደው የክላስተር አደረጃጀት ንዑስ ጨፍላቂ ነው ያሉት የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ አማኑኤል ሞጊሶ የወላይታ ብሔር ላቀረበው በክልል የመደራጀት ጥያቄ በሕገ መንግሥታዊ መርህ ብቻ ሊመለስ እንደሚገባ ነው ለዶቼ ቬለ DW የተናገሩት ፡፡
በክልል መደራጀት የሕዝብ ሳይሆን የሊህቃን ፍላጎት ነው ትባላላችሁ ? ከሌሎች ዞኖች ጋር መደራጀት ያልፈለጋችሁት ለምንድን ነው ? በሚል ከዶቼ ቬሌ DW የተጠየቁት አቶ አማኑኤል ሲመልሱ << የክልል አደረጃጀት የተወሰኑ የፖለቲካ ፖርቲዎች ወይም የተወሰነ ሊህቃን ጥያቄ አይደለም፡፡ ይህ የማሳሳቻ ኘሮፖጋንዳ ነው፡፡ የወላይታ ብHere ከ1887 ዓ.ም. ጀምሮ እስከአሁን ድረስ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር በሰላማዊ መንገድ እየጠየቀ ነው ያለው ፡፡ ሕዝቡ ለፌዴሬሽን ም/ቤት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት በድምጽ ይወስን፡፡ ከፈለገ በክላስተር እደራጃለሁ ይበል ፤ ከፈለገ ከ56ቱ ብሄረሰቦች ጋር እቀጥላለሁ ይበል ፤ ካልሆነም ምንም አያስፈልገኝም ይበል ፤ ግን በሕዝበ ውሳኔ ይወሰን >> ብለዋል
በኢትዮጵያ በ2010 ዓ.ም. የተካሄደውን ፖለቲካዊ ለውጥ ተከትሎ በደቡብ ክልል የሚገኙ የዞን መስተዳድሮች በክልል ለመደራጀት የሚያስችላቸውን ጥያቄ ለክልሉ ም/ቤት እና ለአገሪቱ የፌዴሬሽን ም/ቤት በማቅረብ ምላሽ እየጠበቁ ይገኛሉ፡፡ እስካሁን የሲዳማና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሳቸውን ክልላዊ መንግሥት የመሠረቱ ሲሆን ቀሪ 11 ዞኖች ግን አሁንም ተመሳሳይ የክልል መዋቅር እንዲበጅላቸው እየወተወቱ ይገኛሉ፡፡
ክልሉን እያስተዳደረ የሚገኘው ገዢው የብልጽግና ፖርቲ በክልሉ ቀጣይ አወቃቀር ላይ እስከአሁን በይፋ ያለው ነገር የለም ፣ ለጋዜጠኞችም ብዙም ክፍት አይደለም፡፡ ያም ሆኖ አሁን ያለውን የደቡብ ክልል ቢያንስ በሁለት ክልሎች ከፍሎ ለማደራጀት በገዢው ፖርቲ የቀረበ ምክረ ሀሰብ በተለያዩ የማሕበረሰብ ክፍሎች ውይይት እየተደረገበት መሆኑን ዶቼ ቬለ DW አረጋግጧል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ዮሐንስ ገብረግዚአንሔር
ነጋሽ መሐመድ