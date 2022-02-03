 የወለጋ ጥቃትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሳ | ፖለቲካ | DW | 09.02.2022

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ፖለቲካ

የወለጋ ጥቃትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሳ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)ና ባልደረስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ (ባልደራስ) በየፊናቸዉ እንዳሉት መንግስት ጥቃቱን ለማስቆም ሁነኛ ርምጃ መዉሰድ ነበረበት።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:01

ወለጋ ዉስጥ የሚደርሰዉ ግድያና ተቃዋሚ ፓርቲዎች

 

በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ውስጥ የሸመቁ ታጣቂዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርሱትን ተደጋጋሚ ጥቃት የኢትዮጵያ መንግስት አልተከላከለም በማለት ሶስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሱ።የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)ና ባልደረስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ (ባልደራስ) በየፊናቸዉ እንዳሉት መንግስት ጥቃቱን ለማስቆም ሁነኛ ርምጃ መዉሰድ ነበረበት።ኢዜማ እንደሚለዉ መንግስት ጥቃቱን ቸል ማለቱ ለጥቃቱ ተባባሪ መሆኑን ያመለክታል።አብን በበኩሉ ወንጀሉ የሚፈፀመው በከፊል በመንግሥት ባለስልጣናት ደንታ ቢስነትና ቀጥተኛ ተሳትፎ ነዉ ባይ ነዉ።ኢዜማና አብን በስልጣን ላይ ያለዉ መንግስት የካቢኔ አባላት ናቸዉ። ባልደራስ ለዕውነተኛ ዴሞክራሲ እንደሚለዉ ደግሞ የሕዝብን ሕይወት ማዳን  ያልቻለ መንግሥት በቃ ሊባል ይገባል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

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ወለጋ ዉስጥ የሚደርሰዉ ግድያና ተቃዋሚ ፓርቲዎች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በምዕራብ ኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ በእርዳታ አቅርቦት ላይ 

በምዕራብ ኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ በእርዳታ አቅርቦት ላይ  03.02.2022

ቢሮው ባለፈው ሳምንት  ባወጣው ሪፖርት ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ገልጿል። በምስራቅ፣ምዕራብ እና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች ባለው የፀጥታ ችግር ምክንያት ዜጎች እየተፈናቀሉ መሆኑን የጠቀሰው ቢሮው፣ በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ከ250,000 በላይ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያሻቸው በሪፖርቱ ጠቁሟል

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35ኛዉ የአፍሪቃ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊዎች መፈንቅለ መንግስት፣የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭት፣ የምግብ ዋስትናን ከመሳሰሉ ጥቅል ርዕሶች በተጨማሪ፣ የቻድን ሽግግር፣ የኢትዮጵያን ጦርነት፣ የሱዳንን ዉዝግብ፣የሳሕል አካባቢን ቀዉስ አንስተዉ ተነጋግረዋል።ለየጉዳዩ «መፍትሔ» ያሉትን ዉሳኔም አሳልፈዋል።ገቢር ይሆን-ይሆን? ሌላ ጥያቄ

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የጠቅላይ ሚኒስትሩ የእራት ግብዣ፣ ከእስር የተፈቱ ጋዜጠኞች፣ የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲ ጥያቄ 21.01.2022

ወዳጄ ... የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከብርሃን በበለጠ ፍጥነት ነው የሚለዋወጠው። "ዘላቂ ወዳጅ እንጂ ዘላቂ ጠላት ብሎ ነገር የለም!" የሚሏት ፈሊጥ በጦቢያ የትርምስ ፖለቲካ ውስጥ ስር የሰደደች መርህ ናት። እናም ይህንን ዜና ጠብቀህ ካልነበር አንተ በእውነት የዋህ ነህ።