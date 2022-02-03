የወለጋ ጥቃትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሳ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)ና ባልደረስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ (ባልደራስ) በየፊናቸዉ እንዳሉት መንግስት ጥቃቱን ለማስቆም ሁነኛ ርምጃ መዉሰድ ነበረበት።
በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ውስጥ የሸመቁ ታጣቂዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርሱትን ተደጋጋሚ ጥቃት የኢትዮጵያ መንግስት አልተከላከለም በማለት ሶስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሱ።የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ)፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)ና ባልደረስ ለእዉነተኛ ዴሞክራሲ (ባልደራስ) በየፊናቸዉ እንዳሉት መንግስት ጥቃቱን ለማስቆም ሁነኛ ርምጃ መዉሰድ ነበረበት።ኢዜማ እንደሚለዉ መንግስት ጥቃቱን ቸል ማለቱ ለጥቃቱ ተባባሪ መሆኑን ያመለክታል።አብን በበኩሉ ወንጀሉ የሚፈፀመው በከፊል በመንግሥት ባለስልጣናት ደንታ ቢስነትና ቀጥተኛ ተሳትፎ ነዉ ባይ ነዉ።ኢዜማና አብን በስልጣን ላይ ያለዉ መንግስት የካቢኔ አባላት ናቸዉ። ባልደራስ ለዕውነተኛ ዴሞክራሲ እንደሚለዉ ደግሞ የሕዝብን ሕይወት ማዳን ያልቻለ መንግሥት በቃ ሊባል ይገባል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ