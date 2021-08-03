የኮቪድ-19 ክትባትና የኅብረተሰቡ አመለካከት 

የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ፋይዘር የተባለን የኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ ትናንት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በጎርጎሳውያን ዓመቱ ቀሪ ሁለት ወራት ውስጥ አገር ውስጥ በገቡ አራት አይነት የተሐዋሲው ክትባቶች ለማዳረስ ታቅዷል።
የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ፋይዘር የተባለን የኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ ትናንት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በጎርጎሳውያን ዓመቱ ቀሪ ሁለት ወራት ውስጥ አገር ውስጥ በገቡ አራት አይነት የተዋሲው ክትባቶች ለማዳረስ ታቅዷል። በአዲስ አበባ የተጀመረው የክትባቱ ዘመቻ ከሰኞ ጀመሮ ደግሞ 65 የክልል ከተሞችን እንደሚያዳርስ ነው የተገለጸው። ይሁንና የህብረተሰቡ ለክትባቱ ያለው አሉታዊ አመለካከት ለክትባቱ በታሰበ ፍጥነት መዳረስ እንቅፋት እንዳይሆን አስግቷል።
ሥዩም ጌቱ
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ኂሩት መለሰ