 የኮቪድ-19 ክትባትና የኅብረተሰቡ አመለካከት  | ኢትዮጵያ | DW | 17.11.2021

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ኢትዮጵያ

የኮቪድ-19 ክትባትና የኅብረተሰቡ አመለካከት 

የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ፋይዘር የተባለን የኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ ትናንት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በጎርጎሳውያን ዓመቱ ቀሪ ሁለት ወራት ውስጥ አገር ውስጥ በገቡ አራት አይነት የተሐዋሲው ክትባቶች ለማዳረስ ታቅዷል።

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እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ይሰጣል

የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ፋይዘር የተባለን የኮቪድ-19 ክትባት እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ ትናንት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በጎርጎሳውያን ዓመቱ ቀሪ ሁለት ወራት ውስጥ አገር ውስጥ በገቡ አራት አይነት የተዋሲው ክትባቶች ለማዳረስ ታቅዷል። በአዲስ አበባ የተጀመረው የክትባቱ ዘመቻ ከሰኞ ጀመሮ ደግሞ 65 የክልል ከተሞችን እንደሚያዳርስ ነው የተገለጸው። ይሁንና የህብረተሰቡ ለክትባቱ ያለው አሉታዊ አመለካከት ለክትባቱ በታሰበ ፍጥነት መዳረስ እንቅፋት እንዳይሆን አስግቷል። 

ሥዩም ጌቱ

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ኂሩት መለሰ
 

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እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ይሰጣል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Addis Abeba, Ethiopia, 15.04.2021+++COVID-19 campaign in Hawassa city, Ethiopia, 15.04.2021 (c) Shewangizaw Wegayehu / DW

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ማገርሸቱ 03.08.2021

ኢትዮጵያ ውስጥ ኮቪድ 19ኝን የመመርመም አቅሙ ቢጠናከርም ብዙዎች አስገዳጅ ሁኔታ ካልኖረ አለመመርመራቸውን እንዲሁም፤ መዘናጋቱን በቅርብ የሚታዘቡ ወገኖች ይናገራሉ። ኮቪድ 19 እንኳን መዘናጋት ታክሎት ክትባቱ፤ ምርመራው እና ሁሉም የጥንቃቄ ርምጃዎች በወጉ በሚከናወንባቸው ምዕራባውያን ሃገራትም ዛሬም በርካቶችን እያዳረሰ ስጋትነቱ ቀጥሏል።

A cleaning staff waers protective gear to disinfect a metro carriage as a prevemtive measure against the spreading of the COVID-19 coronavirus in Addis Ababa, Ethiopia, on March 20, 2020. - African countries have been among the last to be hit by the global COVID-19 coronavirus epidemic but as cases rise, many nations are now taking strict measures to block the deadly illness. (Photo by Michael Tewelde / AFP)

ኮሮና እና ኮቪድ፤ ኢትዮጵያ ተዘናጋች? 20.12.2020

ከኮቪድ ሕመም ከ20 ቀናት በኋላ ያገገሙት አቶ ፍሰሐ ወልደገብረኤል በኢትዮጵያውያን ዘንድ የታዘቡት መዘናጋት ያሳስባቸዋል። "የሚጠነቀቀውን ሰው እንደ ፈሪ" የማየት ዝንባሌ መኖሩን የሚናገሩት አቶ ፍሰሐ "ጉንፋን ነው፤ ምን ታካብዳለህ?" የሚል አስተያየት ሰምተዋል።የአቶ ፍሰሐ ሥጋት በሕክምና ዶክተሮችና የማሕበረሰብ ጤና ባለሙያዎች ዘንድም ይታያል

Bildnummer: 52823107 Datum: 22.10.2008 Copyright: imago/Michael Westermann Kind reinigt sich die Hände mit fließendem Wasser und Seife dank des Unicef WASH-Programms in Haromaya - Äthiopien, Körperteile; 2008, Haromaya, Äthiopien, Gesundheit, Hygiene, Körperpflege, waschen, Wasserversorgung, Program, Programm, Hilfsprogramm, Land, Leute, Fotostory; , quer, Kbdig, Einzelbild, , Gesellschaft, Afrika, Schule, Bildung Bildnummer 52823107 Date 22 10 2008 Copyright Imago Michael Westermann Child cleans to the Hands with running Water and Soap Thanks the Unicef Wash Programme in Ethiopia Body parts 2008 Ethiopia Health Hygiene Body care Wash Water supply Program Program Utility Country People Photo Story horizontal Kbdig Single Society Africa School Education

እንወያይ፦ኮሮና እና ኮቪድ፤ ኢትዮጵያ ተዘናጋች? 20.12.2020