 የኮቪድ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ | ጤና እና አካባቢ | DW | 08.06.2022

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ማስታወቂያ

ጤና እና አካባቢ

የኮቪድ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ

በኮሮና ተሕዋሲ የተያዙ ሰዎች የሚታከሙበት የየካ ኮተቤ ሆስፒታልም በህሙማን ብዛት መጨናነነቁን እያሳወቋል።የሆስፒታሉ ዋና ዳሬክተር ዶ/ር ያሬድ አግደው ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት ከሶስት ሳምንታት በፊት ሆስፒታሉ ዉስጥ አንድም የኮቪድ ህሙም አልነበረም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:53

አዲስ የኮቪድ 19ኝ ስርጭት በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ዉስጥ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዳዲስ ማገርሸቱን  የሐገሪቱ የጤና ሚኒስቴር እና የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እየገለጹ ነው፡፡ በኮሮና ተሕዋሲ የተያዙ ሰዎች የሚታከሙበት የየካ ኮተቤ ሆስፒታልም በህሙማን ብዛት መጨናነነቁን አሳዉቋል።የሆስፒታሉ ዋና ዳሬክተር ዶ/ር ያሬድ አግደው ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት ከሶስት ሳምንታት በፊት ሆስፒታሉ ዉስጥ አንድም የኮቪድ ህሙም አልነበረም።ባለፉት 10 ቀናት ግን ወደ ሆስፒታሉ ከገቡ ከ80 በላይ ሰዎች እስከ ሞት የሚያደርስ ሁኔታ ላይ ያሉ ይገኛሉ ብለዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

 

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አዲስ የኮቪድ 19ኝ ስርጭት በኢትዮጵያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኮሮና ወቅታዊ ኹኔታ በኢትዮጵያ

የኮሮና ወቅታዊ ኹኔታ በኢትዮጵያ 10.05.2022

ሰሞኑን በኤካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል በኮሮና ተሐዋሲ ተጠቅቶ ይታከም የነበረ የመጨረሻው ታካሚ ወደ ቤቱ መሸኘቱ ተሰምቷል። ይህ ማለት ግን ኮሮና ከኢትዮጵያ ተወገደ ማለት አይደለም ይላሉ ባለሞያዎች። ወደ ሐኪም ቤቱ የሚመጡ ሰዎች ቁጥር እጅግ ቢቀንስም ማኅበረሰቡ አሁንም ጥንቃቄ እንዲያደርክግ የጤና ባለሞያዎች ይመክራሉ።

ከኮሮና ተሐዋሲ በቀላሉ እንላቀቅ ይሆን?

ከኮሮና ተሐዋሲ በቀላሉ እንላቀቅ ይሆን? 15.02.2022

ኮሮና ተሐዋሲ በዓለም የጤና ድርጅት ኮቪድ 19 ተብሎ በመላው ዓለም ወረርሽኝ መሆኑ ከተነገረ ሁለት ዓመት ሊሞላው ነው። ስርጭቱ አሁንም ባለመገታቱ ብዙዎች ቢሰላቹም አስፈላጊውን ጥንቃቄ የማድረግ ግዴታዎች በተለይ በስፋት በተዛመተባቸው ሃገራት አልቀነሰም። በዚህ ምክንያትም ይኽ ተሐዋሲ በቀላሉ የምንገላገለው አይደለም በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ።

አዲሱ ተዛማች ጉንፋን መሰል ህመም እና ኮሮና

አዲሱ ተዛማች ጉንፋን መሰል ህመም እና ኮሮና 04.01.2022

ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በፍጥነት የሚተላለፍ ጉንፋን መሰል ህመም ከብዙዎች ጓዳ መግባቱ እየተነገረ ነው። የጤና ሚኒስቴር በየ24 ሰዓቱ የሚያወጣው የኮሮና ተሐዋሲ ምርመራ ያደረጉ ሰዎች መረጃ በተሐዋሲው የተየዙት ቁጥራቸው በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መሆኑን ያሳያል።