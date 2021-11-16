የኮሮና ክትባት ዘመቻ በድሬዳዋ

በተለያዩ ተጨባጭ ያልሆኑ ምክንያቶች በተፈጠረ የግንዛቤ ችግር ቀደም ሲል ሲሰጥ በቆየው የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ የክትባት አገልግሎት የሚፈለገውን ያህል ሰው ተጠቃሚ አለመሆኑን የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስታወቀ፡፡
በተለያዩ ተጨባጭ ያልሆኑ ምክንያቶች በተፈጠረ የግንዛቤ ችግር ቀደም ሲል ሲሰጥ በቆየው የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ የክትባት አገልግሎት የሚፈለገውን ያህል ሰው ተጠቃሚ አለመሆኑን የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስታወቀ፡፡ በህበረተሰቡ ዘንድ እምብዛም ተቀባይነት ያላገኘውን የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ ክትባትን በቀጣዮቹ አስር ቀናት በሚካሄድ ዘመቻ ከስልሳ ሺህ በላይ ሰዎችን ተደራሽ ለማድረግ ጥረት ተጀምሯል፡፡
የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሰዒድ ለዶይቼ ቬሌ እንደገለፁት በአስተዳደሩ ቀደም ሲል በተወሰነ የእድሜ ክልል ለሚገኙ ሰዎች የኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ ክትባት መሰጠት ቢጀምርም በተለያዩ ተጨባጭ ያልሆኑ ምክንያቶች በተፈጠረ የግንዛቤ ችግር የሚፈለገውን ያህል ሰው ተጠቃሚ አልሆነም፡፡ በዚህም ችግሮችን ለመፍታት እና በርካቶችን ተደራሽ ለማድረግ ዘመቻ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
የድሬደዋ የኃይማኖት ተቋማት ጉባዔ ሰብሳቢ ሊቀ ብርሀናት ቀለመወርቅ ቢምረው በበኩላቸው የኃይማኖት አባቶች አስቀድሞም ቢሆን ህብረተሰቡ ክትባቱን እንዲከተብ ሲያስተምሩ እንደነበር ጠቅሰው አሁንም ይሄው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
ለዶይቼ ቬሌ አስተያየት የሰጡ ነዋሪ በድሬደዋ በተለለይ የሚስተዋል ቸልተኝነትን በማስቀረት ክትባቱን መውሰድ ያለበት ዜጋ ሁሉ መከተብ እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡ በአስር ቀናት ስልሳ ሶስት ሺህ የሚሆኑ ነዋሪዎችን የመከተብ ዓላማ የያዘውን ዘመቻ ለማሳካትና ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ የጤና እና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጭምር አገልግሎቱን እንዲሰጡ መደረጉን የተናገሩት የድሬደዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ እያንዳንዱ ሰው በመከተብ ራሱን እና ቤተሰቡን ከበሽታው እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
ከግማሽ ሚሊየን ከፍ እንደሚል ከሚገመተው የድሬደዋ ነዋሪ እስከ ቅርብ ጊዜ የጤና ባለሞያዎችን ጨምሮ የኮሮና በሽታ መከላከያ ክትባት የተከተበው ከሰላሳ ሺህ የሚበልጥ እንዳልሆነ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡
መሳይ ተክሉ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ