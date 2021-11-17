 የኮሬ ብሔር አባላት አቤቱታ | ኢትዮጵያ | DW | 10.03.2022

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ኢትዮጵያ

የኮሬ ብሔር አባላት አቤቱታ

በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በሚገኙ ህዳጣን የኮሬ ብሔር አባላት ላይ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን ዘር ተኮር  ጥቃት መንግሥት ትኩረት ሰጠቶ እንዲያስቆም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:11

የኮሬ ብሔር አባላት አቤቱታ

በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በሚገኙ ህዳጣን የኮሬ ብሔር አባላት ላይ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን ዘር ተኮር ጥቃት መንግሥት ትኩረት ሰጠቶ እንዲያስቆም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ። ወረዳውን በመወከል በምክር ቤቱ የሚገኙት የህዝብ እንደራሴዎች ለዶቼ ቬል  በየጊዜው በወረዳው ነዋሪዎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ ተባብሶ ወደ ዘር መጽዳት ደረጃ እየተሸጋገረ ይገኛል በማለት ገልጸዋል፡፡

ወረዳውን ከደቡብ እና ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ጋር የሚያገናኙ መንገዶች ለዓመታት በታጣቂዎች በመዘጋታቸው ነዋሪው ለኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ምስቅልቅል መዳረጉን የጠቀሱት የህዝብ እንደራሴዎቹ መንግሥት ኃላፊነቱን አልተወጣም ፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ደርጀቶችም ለጉዳዩ ትኩረት ነፍገውታል ነው ያሉት። በአካባቢው የግድያ ተግባራት ተበራክተዋል ፣ መንገዶችም ተዘግተዋል በሚል የቀረበው ቅሬታ ትክክለኛ ሲሉ ያረጋገጡት የደቡብ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ የሥራ ሃላፊዎች መንግሥት ችግሩን ከመሠረቱ ለመቅረፍ ጥረት እያደረገ  ይገኛል ብለዋል፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ሸዋዬ ለገሠ

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የኮሬ ብሔር አባላት አቤቱታ  

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የቤንች ሸኮ ዞን ፖለቲከኞችና የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሱን ክልል ለማደራጀት በዝግጅት ላይ ለሚገኘው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የተካሄደው የማዕከል ከተሞች ምርጫ በጋራ የተደረሱ ስምምነቶችን የጣሰ ነው በማለት ቅሬታቸውን ለፌደራሉ መንግስት አቀረቡ።

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በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳና አካባቢው ባለፈው ሳምንት ከተፈጸመ ጥቃት ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች መንግሥት ዕገዛ እንዲያደርግላቸው ጠየቁ። የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ሸሽተው በአሶሳ የተጠለሉ ከ2 ሺሕ 300 በላይ ተፈናቃዮች መመዝገባቸውን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል

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የአማራ ክልላዊ መንግስት በትግራይ ሀይሎች ተሰነዘረብኝ ያለውን ጥቃት ለመመከት ካቀረበው ጥሪ በኋላ የሲዳማና የደቡብ ክልላዊ መንግስታት ልዩ ሀይሎቻቸውን ውጊያው ወዳለባቸው ቀጠናዎች በማንቀሳቀስ ከአማራ ልዩ ኃይልና ከፌደራሉ የመከላከያ ሰራዊት ጋር እንዲቀላቀሉ አድርገዋል።