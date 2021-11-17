የኮሬ ብሔር አባላት አቤቱታ  

በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በሚገኙ ህዳጣን የኮሬ ብሔር አባላት ላይ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን ዘር ተኮር ጥቃት መንግሥት ትኩረት ሰጠቶ እንዲያስቆም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ።
በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በሚገኙ ህዳጣን የኮሬ ብሔር አባላት ላይ እየተፈጸመ ይገኛል ያሉትን ዘር ተኮር ጥቃት መንግሥት ትኩረት ሰጠቶ እንዲያስቆም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጠየቁ። ወረዳውን በመወከል በምክር ቤቱ የሚገኙት የህዝብ እንደራሴዎች ለዶቼ ቬል በየጊዜው በወረዳው ነዋሪዎች ላይ የሚፈጸመው ግድያ ተባብሶ ወደ ዘር መጽዳት ደረጃ እየተሸጋገረ ይገኛል በማለት ገልጸዋል፡፡
ወረዳውን ከደቡብ እና ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ጋር የሚያገናኙ መንገዶች ለዓመታት በታጣቂዎች በመዘጋታቸው ነዋሪው ለኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ምስቅልቅል መዳረጉን የጠቀሱት የህዝብ እንደራሴዎቹ መንግሥት ኃላፊነቱን አልተወጣም ፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ደርጀቶችም ለጉዳዩ ትኩረት ነፍገውታል ነው ያሉት። በአካባቢው የግድያ ተግባራት ተበራክተዋል ፣ መንገዶችም ተዘግተዋል በሚል የቀረበው ቅሬታ ትክክለኛ ሲሉ ያረጋገጡት የደቡብ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ የሥራ ሃላፊዎች መንግሥት ችግሩን ከመሠረቱ ለመቅረፍ ጥረት እያደረገ ይገኛል ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
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