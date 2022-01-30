የኮሚሽነሮች ፍለጋ እና የብሔራዊ ምክክር ዝግጅት

ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አስራ አንድ ከፍተኛ ኃላፊዎችን ለመሾም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተጠቆሙ 632 ግለሰቦች 42 መለየቱን ይፋ አድርጓል። የኮሚሽነሮች ፍለጋና የብሔራዊ ምክክር ዝግጅቱን በሚቃኘው በዚህ ውይይት ሒደቱን በቅርበት የሚከታተሉት ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ሰለሞን፣ አቶ መንግሥቱ አሰፋ እና አቶ ሞገስ ዘውዱ ተሳትፈዋል።
የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአገሪቱ ሊካሔድ የታቀደውን ብሔራዊ ምክክር በኮሚሽነርነት ለመምራት ከተጠቆሙ 632 ግለሰቦች መካከል 42 መለየቱን ባለፈው ረቡዕ አስታውቋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በሰጡት መግለጫ በሚቀጥለው ሣምንት የሲቪክ ማኅበራት፣ የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አመራሮች በሚገኙበት በተለዩት 42 እጩዎች ላይ ውይይት እንደሚደረግ ተናግረዋል። 42ቱ እጩዎች ከተጠቆሙት 632 ግለሰቦች መካከል የተለዩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽንን ለማቋቋም የጸደቀው አዋጅ ለአፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ እና ለጽህፈት ቤታቸው በሰጠው ሥልጣን መሠረት ነው።
አሁን ከተመረጡ 42 እጩዎች መካከል አስራ አራት ተለይተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባሉ። ከዚያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አስራ አንድ ኮሚሽነሮች ይለያሉ። ኮሚሽኑ ብቁ፣ ገለልተኛ፣ የሚካሔዱ ምክክሮችን በገለልተኝነት ለመምራት እና ለማስተባበር የሚችል ሰፊ ቅቡልነት ያለው ሊሆን እንደሚገባ ማቋቋሚያ አዋጁ ይደነግጋል።
የዛሬው የውይይት መሰናዶ በኮሚሽነሮች ፍለጋ እና በኢትዮጵያ ሊካሔድ በታቀደው ብሔራዊ ምክክር ላይ ያተኩራል።ለውይይቱ ሶስት እንግዶች ተጋብዘዋል። ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ሰለሞን ትምራን የተባለው የሲቪክ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ናቸው። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ውይይት ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት በቅርበት የሚከታተሉት እና በትምህርት ላይ የሚገኙት አቶ መንግሥቱ አሰፋ ይሳተፋሉ። በቪየና የዲፕሎማሲ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙት አቶ ሞገስ ዘውዱም ተገኝተዋል።
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እሸቴ በቀለ