 የክብር ሽኝት ለሜርክል  | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 14.12.2021

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ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

የክብር ሽኝት ለሜርክል 

ሜርክል ለረዥም ዓመታት በመንግሥት ኃላፊነት ላይ በመቆየታቸውብዙ ጥቅማ ጥቅሞችንም ያገኛሉ። ጡረታቸው በወር 15 ሺህ ዩሮ ነው። እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ የግል ጠባቂ እና የመንግስት መኪና ከነሾፌሩ ይሰጣቸዋል። በጀርመን የ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አንድ ቢሮ ከአስተዳዳሪና ከሁለት አማካሪዎች እንዲሁም ከአንድ ጸሐፊ ጋር ይመደብላቸዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:13

የክብር ሽኝት ለሜርክል 

ጀርመንን ለ16 ዓመታት የመሩት አንጌላ ሜርክል ባለፈው ሳምንት ሥልጣናቸውን ለተተኪው መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ አስረክበዋል። ጀርመንን ለአራት የስልጣን ዘመናት የመሩት ሜርክል በጀርመን ታሪክ ለመራኄ መንግሥትነት የበቁ የመጀመሪያዋ ሴት ፖለቲከኛ ናቸው። ከፍተኛ ተሰሚነት ካላቸው የአውሮጳ መሪዎች አንዷ ሜርክል በጎርጎሮሳዊው ህዳር 2005 ዓም ነበር ከያኔው የጀርመን መራኄ መንግሥት ጌርሃርድ ሽሮደር ስልጣኑን የተረከቡት። «የተከበሩ መራኄ መንግሥት የሚቀር ነገር ቢኖር የተሳካ ስራ እንዲሆንልዎት በድጋሚ በመመኘት ነው። እነዚህን እያንዳንዳቸውን የስራ ባልደረቦች ከልብ እንዲቀበሉልኝ እጠይቃለሁ። ይገባቸዋል! በስልጣን ላይ የቆየሁባቸውን ዓመታት እንዳፈቅር አድርገውኛል ።በዚህ መንፈስ ለርስዎም ,ለነሱም በሙሉ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። እርስዎን የስራ ባልደረቦቼን እና ቤተሰቦቻቸውን በጣም አመሰግናቸዋለሁ።መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ።»
ሽሮደር ያኔ መልካሙን ሁሉ በመመኘት ስልጣኑን ያስረከቧቸው ሜርክል  ሃሳብ አይግባዎ ሠራተኞቹንም ሆነ ጽህፈት ቤቱን ተንከባክቤ እይዛለሁ በማለት ለሽሮደር ቃል ገብተውላቸው ነበር ።
«በኔ በኩል ከልብ አመሰግናለሁ።ጽህፈት ቤቱንና እርስዎም በጀርመን መራኄ መንግሥት ያደረገጉትን ሁሉ ተንከባክቤ አቆያለሁ።»
ሲሉ ስልጣኑን ከሶሻል ዴሞክራቱ ሽሮደር የዛሬ 16 ዓመት የተረከቡት የሜርክል የመራኄ መንግሥትነት ስልጣን ባለፈው ሳምንት አብቅቷል። ሜርክል ራሳቸውን ከፖለቲካው ካገለሉም ቆይተዋል። አዲሱ የጀርመን ፓርላማ የመጀመሪያ ስብሰባውን ባደረገበት እለት እና አዲሱ መራኄ መንግሥትና ካቢኔያቸው ቃለ መሀላ በፈጸሙበት ወቅት ሜርክል በፓርላማው የእንግዶች

BG Merkels letzter Tag

መቀመጫ ስፍራ ላይ ሆነው ነበር ሁለቱንም ስነ ስርዓቶች ስርዓት የተከታተሉት።በሁለቱም ጊዜያት የፓርላማው አባላት ከመቀመጫቸው ተነስተው በረዥም ጭብጨባ ለሜርክል ያላቸውን አድናቆትና ክብር ገልጸውላቸዋል። የመስከረሙ ምርጫ አሸናፊ፣ ኦላፍ ሾልዝ ባለፈው ረቡዕ ሹመታቸው በጀርመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቆ በጀርመን መራኄ መንግሥትነት ቃለ መሀላ ከፈጸሙ በኋላ  ትልቁን የጀርመን ስልጣን  ከሜርክል ተረክበዋል ።ሜርክልም የዛሬ 16 ዓመት ለርሳቸው እንደተደረገው  መልካሙን ተመኝተው ፣መራኄ መንግሥትነት ምርጥ ስራ መሆኑን በመጠቆም  ለሾልዝ ስልጣኑን አስረከቡ
«ዛሬ ኦላፍ ሾልዝን በአካል ቀርቤ እንኳን ደስ ያለዎ ማለት አልቻልኩም ነበር። ምክንያቱም እኔ ከአሁን በኋላ የጀርመን ፓርላማ አባል አይደለሁም። በዚህ አጋጣሚ ይህንኑ ማለት እፈልጋለሁ። የተከበሩ መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ እንኳን ደስ አለዎ ከልምዴ እንደማውቀው ለዚህ ሃላፊነት መብቃት አስደሳች ነው። ስራው አስደሳች አጓጊና ጥንቃቄ የሚጠይቅ መሆኑን መገመት ይችላሉ። ስራውን ሙሉ በሙሉ በደስታ ካከናወኑት ለዚህ ሀገር ሃላፊነት ከሚወስዱበት ምርጥ ስራዎች አንዱ ነው።ለስርዎ በስራዎ ከልብ መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ለሀገራችንም መልካም እድል እንዲገጥማት እመኛለሁ።»
ከአራት ጊዜው የሜርክል የመራኄ መንግሥትነት ዘመን በሁለቱ በሥራና ማህበራዊ ጉዳዮችና በገንዘብ ሚኒስትርነት ያገለገሉት አዲሱ መራኄ መንግሥት ሾልዝ በበኩላቸው ሜርክል ያሳለፉትን ውጣ ውረድ በማስታወስ ነበር ምስጋናቸውን ያቀረቡላቸው።
«ውድ ሜርክል ውድ መራኄ መንግሥት ባለፉት 16 ዓመታት ስላከናወኗቸው ስራዎች ላመሰግንዎት እወዳለሁ ።መራኄ መንግሥት የነበሩባቸው ዓመታት በጣም ጥሩ ጊዜ እንደነበሩ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል ብዬ አምናለሁ።።ብዙ ታላላቅ ስራዎችን ሰርተዋል።ብዙ ፈተናዎችን መሸከም ነበረብን። ከባድ ቀውሶችን መጋፈጥ ነበረብን ።አንዳንዶቹንም በተለያዩ ሃላፊነቶች በግልም እንደ ካቢኔዎ አባልነት አብረን ተጋፍጠናቸዋል።» 
ሾልዝና ሜርክል ከተለያዩ ፓርቲዎች ቢሆኑም የሚያመሳስላቸው ነገር እንዳለ ተችዎች ይናገራሉ ።ሁለቱም በሚያደርጓቸው ንግግሮች ስሜታዊነትን ባለማንጸባረቅና ፤ ከአነሳሽ ንግግሮችም በመቆጠብ ይመሰላሉ።  

BG Merkels letzter Tag | Merkel und Schröder 2005

ከዛሬ ሳምንት ረቡዕ አንስቶ የቀድሞ መራኄ መንግሥት ተብለው የሚጠሩት ሜርክል ጀርመንን የመሩበት ጊዜ አስተማሪያቸው ከሚባሉት የክርስቲያን ዴሞክራት ኅብረት ፓርቲው የቀድሞ መራኄ መንግሥት ከሄልሙት ኮል የስልጣን ዘመን ጋር እኩል ነው። በምዕራብ ጀርመንዋ ከተማ ሀምቡርግ ተወልደው በህጻንነታቸው የፕሮቴስታንት ካህኑ አባታቸው ወደ ኮምኒስቷ ምሥራቅ ጀርመን ወስደዋቸው እዚያው ያደጉት ሜርክል ስልጣን በያዙበት በጎርጎሮሳዊው 2005 ጆርጅ ደብሊው ቡሽ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት፣ ዣክ ሺራክ በፓሪሱ የኤሊዜ ቤተ መንግሥት ፣ቶኒ ብሌር ደግሞ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ ። በፊዚክስ ትምህርት የዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው የ67 ዓመቷ ሜርክል ከጊዜ ወደ ጊዜ ያዳበሩት በሀገራቸው በጀርመንም ሆነ በአውሮጳ ኅብረት ደረጃ ለችግሮች መፍትሄ የማግኘት ብልሀታቸው በዓለም አቀፍ መድረክ ተሰሚነታቸው ከፍ እያለ እንዲሄድ አድርጓል።ይህ ጥበባቸውም በጎርጎሮሳዊው 2008 የደረሰውን በዩሮ የሚገበያዩ ሀገራትን የገንዘብ ቀውስ፣ የ2015 ቱን የአውሮጳ የስደተኞች ቀውስ ለመፍታት እንዲሁም በጀርመን የኮቪድ ወረርሽኝን ለመከላከል በተደረገው ጥረት ታይቷል።
ረዥም ጊዜ ስልጣን ላይ የቆዩት ሜርክል በርካታ ባለስልጣናትና የክብር እንግዶች በተገኙበት በወታደራዊ ስነስርዓት የክብር ሽኝት በተደረገላቸው ወቅት ባሰሙት ንግግር ከምንም በላይ ህዝቡ በርሳቸው ላይ ላለው እምነት ምስጋና አቅርበዋል።
« ዛሬ እዚህ ከናንተ ፊት ስቆም ከምንም በላይ ክብርና እርካታ ይሰማኛል። ለረዥም ጊዜ እንድለማመድበት በተፈቀደልኝ ጽህፈት ቤት ፊት ክብር ይሰማኛል ።እርካታው ደግሞ በተጣለብኝ እምነት ነው። እምነት በፖለቲካ ውስጥ ትልቅ እሴት መሆኑን ሁሌም የምገነዘበው ነገር ነው። ይህ ለማንም ግልጽ ነው። ለዚህም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። »
ሜርክል ስልጣን ላይ የቆዩባቸው ዓመታትም ፈታኝ ቢሆንም ብቁ አድርገውኛል ብለዋል።
«በፌደራል መራኄ መንግስትነት የቆየሁባቸው 16 ዓመታት ብዙ ተግባራት የተከናወኑባቸውና ብዙውን ጊዜም በጣም ፈታኝ ዓመታት ነበሩ። በፖለቲካውም ሆነ በግሌ ፈትነውኛል። ሆኖም በሌላ በኩል እኔን ብቁ አድርገውኛል።»
ሜርክል በዚሁ የክብር ሽኝት ስነስርዓት ላይ እርሳቸውን ለተኩት ለኦላፍ ሾልዝ በአጠቃላይም ለአዲሱ መንግስት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
«አሁን ከፊታችን ለሚገኙት ፈተናዎች መፍትሄ መፈለግና መፃኤ እድላችንን መቅረጽ የቀጣዩ መንግሥት ስራ ነው።

BG Merkels letzter Tag

ለዚህ ውድ ኦላፍ ሾልዝ በርስዎ የሚመራው የጀርመን መንግሥት መልካም እድልና ስኬት እንዲገጥመው መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ ። ቅር በተሰኘንባቸው ጉዳዮች ተስፋ ካልቆረጥን፣ቅናት ካላደረብን እና አሉታዊ አስተሳሰብ ከሌለለን መጻኤ እድላችንን በደንብ መቅረጻችንን መቀጠል እንችላለን ብዬ አምናለሁ።ከሦስት ዓመት በፊት እንዳልኩት ወደ ስራ ስትሄዱ ደስታን በልባችሁ ይዛችሁ ሂዱ። ቢያንስ እኔ ሁሌ ሳደርግ የነበረው  ይህንን ነው።ይህ በልባችን የሚኖር ደስታ በሁላችንም ላይ ወደፊትም እንዲሰፍን ምኞቴ ነው። ከልብ አመሰግናችኃለሁ።»

በአንድ ወቅት ታይምስ የተባለው የአሜሪካን መጽሔት ትልቅ ስልጣን ካላቸው የዓለማችን ሴቶች አንዷ ሲል የሰየማቸው ሜርክል ከመራኄ መንግሥትነት ከተሰናበቱ በኋላ በጡረታ ጊዜያቸው ምን ይሰራሉ የሚለው ብዙዎች የሚያነሱት ጥያቄ ነው።በቅርቡ ለዶቼቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ እንዳሉት መጀመሪያ ማረፍ ነው የሚፈልጉት። ለ16 ዓመታት በተዘጋጀላቸው አጀንዳ መሰረት ሲንቀሳቀሱ የቆዩት ሜርክል አሁን በርግጥ ምን እንደሚያስደስታቸው በርጋታ ማሰብ ይፈልጋሉ። ባለፉት የስልጣን ዓመታት ይህን ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ እንዳልነበሩ የገለጹት ሜርክል ምናልባት አሁን መጽህፍት ማገላበጥ ልጀምር እችላለሁ እተኛለሁ ምን እንደምሰራ ግን አላውቅም ብለዋል።
ሜርክል መራሂተ መንግስት ሳሉ በወር 25 ሺህ ዩሮ ነበር ደሞዛቸው። በጀርመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነታቸው 10 ሺህ ዩሮ ያገኙ ነበር። ሜርክል ስራቸውን ካቆሙ በኋላ ለሚቀጥሉት ሶስት ወራት ሙሉ ደሞዛቸው ይከፈላቸዋል። ለቀጣዮቹ 21 የሽግግር ወራት ደግሞ ከደሞዛቸው ግማሹ ይሰጣቸዋል። ሜርክል ለረዥም ዓመታት በመንግሥት ሃላፊነት ላይ በመቆየታቸውም ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችንም ያገኛሉ። ጡረታቸው በወር 15 ሺህ ዩሮ መሆኑን እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ የግል ጠባቂ እና የመንግስት መኪና ከነሾፌሩ እንደሚሰጣቸው በጀርመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም አንድ ቢሮ ከአስተዳዳሪና ከሁለት አማካሪዎች እንዲሁም ከአንድ ፀሐፊ ጋር እንደሚኖራቸው ዶቼቬለ የእንግሊዘኛው ክፍል በቅርቡ ባወጣው ጽሁፍ ተገልጿል። በዚህ መሰረት ሜርክል ሜርክል በጡረታ ዘመናቸው የገንዘብ ችግር አያሳስባቸውም ተብሏል። ታዲያ ሜርክል በጡረታ ዘመናቸው እንደ ሌሎቹ የቀደሙት የጀርመን መራኄ መንግስቶች የግል ስራ ይጀምራሉ ወይስ በሚሰጣቸው የክብር ቢሮ ይወሰናሉ የሚለው ለጊዜው አልታወቀም። ለጊዜው ግን በርሊን ይቆያሉ የሚል ግምት ነው ያለው። የኳንተም ኬሚስቱ ባለቤታቸው ዮአሂም ዛወር አሁንም ስራ የማቆም ሃሳብ ያላቸው አይመስልም የ72 ዓመቱ የበርሊኑ የሁምቦልት ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር ዛወር የከፍተኛ ተመራማሪነት ውላቸውን ቢያንስ እስከ ሚቀጥለው ዓመት አራዝመዋል።

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ 
 

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የክብር ሽኝት ለሜርክል   

ተዛማጅ ዘገባዎች

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab.

አዲሱ የጀርመን መንግሥት መርኃ ግብር 16.12.2021

የጀርመን መራኄ መንግሥት ኦላፍ ሾልትስ  በፌዴራል ጀርመን ምክር ቤት (Bundestag)ተገኝተው ባሰሙት ንግግር የሦስትዮሽ አዲስ መንግሥታቸው መርኃግብር ኮሮና፤ የፈላሲያን ጉዳይ፤ የክፍያ ዝቅተኛ ገደብ፤ የከባቢ አየርን የመሳሰሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። የውጭ ጉዳያቸውን በተመለከተም ከሩስያ እና ቻይና ጋር ስላላቸው ግንኙነትም ንግግር አሰምተዋል።

Social Democratic Party, SPD, chancellor candidate Olaf Scholz, second left, poses for media with the Green party leaders Annalena Baerbock, second from right, and Robert Habeck, right, and the Free Democratic Party chairman Christian Lindner, left, in Berlin, Germany, Wednesday, Nov. 24, 2021. After weeks of negotiations the leaders of the three parties present a coalition contract for a new German government. (AP Photo/Markus Schreiber)

አዲሱ የጀርመን መንግሥትና ተግዳሮቶቹ  07.12.2021

17ቱ የአዲሱ ካቢኔ አባላት ነገ ቃለ መሃላ ይፈጽማሉ ተብሎይጠበቃል። የአዲሱ የጀርመን መንግስት ምስረታ ሂደት ከከዚህ ቀደሙ የመንግሥት ምስረታ በተለየ ብዙ ውጣ ውረድ ያልታየበት፣ውዝግብም ያልተሰማበት ነው። ከሁለት ወራት ድርድር በኋላ ሶስት የተለያየ መርህ የሚከተሉ ፓርቲዎች ተግባብተው በጥምረት ጀርመንን ለመምራት መስማማታቸው ተወድሷል።

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

የሜርክል ቅርስ 09.11.2021

ሜርክል በጎርጎሮሳዊው 2015 ዓም የጀርመን ድንበር እንዲከፈት ባሳለፉት ውሳኔ አንድ ሚሊዮን እንደሚደርሱ የሚገመቱ ስደተኞችን ታድገዋል።ይህ ውሳኔያቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰብዓዊነት ለወሰዱት ለዚህ እርምጃ ክብርና አድናቆትን ሲያስቸራቸው በሀገር ውስጥ ደግሞ ጽንፈኛ አስተሳሰብ ከሚያራምዱ ፖለቲከኞችና የኅብረተሰብ ክፍሎች ተቃውሞ አስነስቶባቸዋል።