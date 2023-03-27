 የክልል መስተዳደሮችና ከፍተኛ ባለስልጣናት በትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 27.04.2023

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ኢትዮጵያ

የክልል መስተዳደሮችና ከፍተኛ ባለስልጣናት በትግራይ

የኢትዮጵያ የሁሉም ክልሎች ርእሰ መስተዳድሮች እና የሁለቱ ከተማ አስተዳድር ከንቲቦች ጨምሮ የተለያዩ የፌደራሉ መንግስት ባለስልጣናት ያካተተ ቡድን በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባት ትግራይ ክልል ተመለከተ ። ባለስልጣናቱ በቆይታቸው ከትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መሪዎች፣ ከክልሉ ሃይማኖት ተቋማት እና የህዝብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ።

Äthiopien | Treffen der Regionalpräsidenten in Mekelle

የኢትዮጵያ የሁሉም ክልሎች ርእሰ መስተዳድሮች እና የሁለቱ ከተማ አስተዳድር ከንቲቦች ጨምሮ የተለያዩ የፌደራሉ መንግስት ባለስልጣናት ያካተተ ቡድን በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባት ትግራይ ክልል ተመለከተ ። ባለስልጣናቱ በቆይታቸው ከትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መሪዎች፣ ከክልሉ ሃይማኖት ተቋማት እና የህዝብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ። የሰላም ሂደቱን በማስቀጠል፣ በጦርነቱ የተጎዳውን የትግራይ ክልል ለመደገፍ ቃል ገብተዋል ።  ከልኡካኑ ጋር ወደ መቐለ የተጓዙት የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳድር ይልቃል ከፍያለ፤ በአማራ እና ትግራይ ሕዝብ መካከል አላስፈላጊ ቁርሾ ተፈጥሮ መቆየቱ በማንሳት በአሁኑ ወቅት ይህን ለመፍታት ምቹ ሁኔታ አለ ብለዋል ። የገዢው ብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ በበኩላቸው የትግራይ የፖለቲካ ኃይላት ሂደት ላይ ያለ ባሉት ሀገራዊ የምክክር መድረክ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል ።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

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ነጋሽ መሐመድ 
 

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April 1, 2019 - Addis Ababa, Ethiopia - Ethiopian Airlines as the oldest airlines on the world always provides great services to their customers despite the airlines fatal accident on 10 March 2019, when the Boeing 737 MAX 8 aircraft crashed near the town of Bishoftu six minutes after takeoff, killing all 157 people aboard. Smilling flight attendants accompany every customers during flight from Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand to Addis Ababa Bole International Airport in the city of Addis Ababa, Ethiopia with Boeing 787 on March 30, 2019. Addis Ababa Ethiopia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190401_zaa_n230_657 Copyright: xMasxAgungxWilisx

ወደ መቀሌ የመንገደኞች በረራ ነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ይጀምራል 27.12.2022

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነገ ረቡዕ ታኅሣሥ 19 ጀምሮ ወደ መቀሌ የመንገደኞች የበረራ አገልግሎት እንደሚጀምር አስታወቀ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ ተቋርጦ የቆየው የአውሮፕላን አገልግሎት የሚጀምረው የመቀሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለበረራ አገልግሎት ዝግጁ መሆኑ ከታየ በኃላ መሆኑ ተገልጿል።

Der Sitz der Deutschen Welle in Bonn. Nach dem Sendeverbot in Russland für die Deutsche Welle, spricht die Bundesregierung von einer «Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen».

ሙሉ ስርጭት፤ ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም ሰኞ 23.01.2023