የክልል መስተዳደሮችና ከፍተኛ ባለስልጣናት በትግራይ

የኢትዮጵያ የሁሉም ክልሎች ርእሰ መስተዳድሮች እና የሁለቱ ከተማ አስተዳድር ከንቲቦች ጨምሮ የተለያዩ የፌደራሉ መንግስት ባለስልጣናት ያካተተ ቡድን በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባት ትግራይ ክልል ተመለከተ ። ባለስልጣናቱ በቆይታቸው ከትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መሪዎች፣ ከክልሉ ሃይማኖት ተቋማት እና የህዝብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ።
የኢትዮጵያ የሁሉም ክልሎች ርእሰ መስተዳድሮች እና የሁለቱ ከተማ አስተዳድር ከንቲቦች ጨምሮ የተለያዩ የፌደራሉ መንግስት ባለስልጣናት ያካተተ ቡድን በጦርነቱ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባት ትግራይ ክልል ተመለከተ ። ባለስልጣናቱ በቆይታቸው ከትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር መሪዎች፣ ከክልሉ ሃይማኖት ተቋማት እና የህዝብ ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ። የሰላም ሂደቱን በማስቀጠል፣ በጦርነቱ የተጎዳውን የትግራይ ክልል ለመደገፍ ቃል ገብተዋል ። ከልኡካኑ ጋር ወደ መቐለ የተጓዙት የአማራ ክልል ርእሰ መስተዳድር ይልቃል ከፍያለ፤ በአማራ እና ትግራይ ሕዝብ መካከል አላስፈላጊ ቁርሾ ተፈጥሮ መቆየቱ በማንሳት በአሁኑ ወቅት ይህን ለመፍታት ምቹ ሁኔታ አለ ብለዋል ። የገዢው ብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ በበኩላቸው የትግራይ የፖለቲካ ኃይላት ሂደት ላይ ያለ ባሉት ሀገራዊ የምክክር መድረክ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል ።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ