የክልል ልዩ ኃይሎችን የማፍረሱ ስራ እና የገጠመው ተቃውሞ

የኢትዮጵያ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በመበተን «በሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ መልሶ ለማዋቀር» ተግባራዊ የማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ሕዝባዊ ተቃውሞ ገጥሞታል። በክልሉ በበርካታ ከተሞች የታየው ተቃውሞው ገፍቶ የክልሉ ልዩ ኃይል እና የክልሉ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እስከመጋጨት ደርሰዋል
የኢትዮጵያ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በመበተን «በሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ መልሶ ለማዋቀር» ተግባራዊ የማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ሕዝባዊ ተቃውሞ ገጥሞታል። በክልሉ በበርካታ ከተሞች የታየው ተቃውሞው ገፍቶ የክልሉ ልዩ ኃይል እና ሌሎች የክልሉ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እስከመጋጨት ደርሰዋል፤ በግጭቱ ሰዎች ተገድለዋል፤ ቆስለዋል።
የክልል መንግስታት ልዩ ኃይሎቻቸውን የማደራጀት ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠናከሩ መሄዳቸው ፤ በሂደትም ክልሎቹ ልዩ ኃይሎቻቸውን በትጥቅም ሆነ በቁጥር እያሳደጉ መሄዳቸው የሀገሪቱን የመከላከያ ሰራዊት እስከመገዳደር የደረሰ አቅም እንዲኖራቸው አስችሏል። ለዚህ ደግሞ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ ጦርነት በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል።
የክልል ልዩ ኃይሎች ከምስረታቸው ጀምሮ በአንድ በኩል ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌላቸው እና የሀገሪቱን ደህንነት የሚያጋልጡ ናቸው በሚል ተቃውሞ ሲቀርብባቸው፤ በሌላ በኩል በየክልሉ የሚያጋጥሙ የፀጥታ ስጋቶችን በቅርበት ለመቆጣጠር እና የሕዝብን ደኅንነት ለማስጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበርክቱ ይችላሉ የሚል አስተያየት ሲሰጥበትም ይሰማል።
የሆነ ሆኖ የፌዴራሉ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎቹን «ትጥቅ ለማስፈታት ፣ ለመበተን እና መልሶ ለማዋሃድ » ከቅርብ ቀናት ወዲህ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ብርቱ ተቃውሞ ገጥሞታል። በተቃውሞው የክልሉን ልዩ ኃይል በተለየ ለማፍረስ ተፈልጓል የሚሉ አስተያየቶች ሲሰሙ በመንግስት በኩል ደግሞ ልዩ ኃይሎችን የማፍረስ እና የማዋሃዱ ስራ በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጧል።
ልዩ ኃይሎቹን የማፍረስም ይሁን መልሶ የማዋሃድ ስራው አስፈላጊ ቢሆንም ካለው ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ አን
ጻር ጊዜውን ያልጠበቀ እና የህዝብን ደህንነት ለአደጋ ያጋለጠ ነው የሚል ትችትም ተደጋግሞ እየተሰማ ነው።
ልዩ ኃይሎችን የመበተን እና መልሶ የማደራጀት የመንግስት እርምጃ እና የገጠመው ብርቱ ተቃውሞ አንድምታ የዚህ ሳምንት የውይይት ርዕሳችን ነው።
ታምራት ዲንሳ