 የክልል ልዩ ኃይሎችን የማፍረሱ ስራ እና የገጠመው ተቃውሞ | ኢትዮጵያ | DW | 16.04.2023

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ኢትዮጵያ

የክልል ልዩ ኃይሎችን የማፍረሱ ስራ እና የገጠመው ተቃውሞ

የኢትዮጵያ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በመበተን «በሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ መልሶ ለማዋቀር» ተግባራዊ የማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ሕዝባዊ ተቃውሞ ገጥሞታል። በክልሉ በበርካታ ከተሞች የታየው ተቃውሞው ገፍቶ የክልሉ ልዩ ኃይል እና የክልሉ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እስከመጋጨት ደርሰዋል

የክልል ልዩ ኃይሎች መፍረስ እና አንድምታው

የኢትዮጵያ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በመበተን «በሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ውስጥ መልሶ ለማዋቀር» ተግባራዊ የማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ሕዝባዊ ተቃውሞ ገጥሞታል። በክልሉ በበርካታ ከተሞች የታየው ተቃውሞው ገፍቶ  የክልሉ ልዩ ኃይል እና ሌሎች የክልሉ ኢመደበኛ ታጣቂዎች  ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እስከመጋጨት ደርሰዋል፤ በግጭቱ ሰዎች ተገድለዋል፤ ቆስለዋል።

Äthiopien Konflikte

የክልል መንግስታት ልዩ ኃይሎቻቸውን የማደራጀት ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጠናከሩ መሄዳቸው ፤ በሂደትም ክልሎቹ ልዩ ኃይሎቻቸውን በትጥቅም ሆነ በቁጥር እያሳደጉ መሄዳቸው የሀገሪቱን የመከላከያ ሰራዊት እስከመገዳደር የደረሰ አቅም እንዲኖራቸው አስችሏል። ለዚህ ደግሞ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ ጦርነት በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል።

የክልል ልዩ ኃይሎች ከምስረታቸው ጀምሮ በአንድ በኩል ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌላቸው እና የሀገሪቱን ደህንነት የሚያጋልጡ ናቸው በሚል ተቃውሞ ሲቀርብባቸው፤ በሌላ በኩል በየክልሉ የሚያጋጥሙ የፀጥታ ስጋቶችን በቅርበት ለመቆጣጠር እና የሕዝብን ደኅንነት ለማስጠበቅ  ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበርክቱ ይችላሉ የሚል አስተያየት ሲሰጥበትም ይሰማል።  

Äthiopien Bahir Dar | Friedlicher Protest gegen Premierminister Abiy

የሆነ ሆኖ የፌዴራሉ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎቹን «ትጥቅ ለማስፈታት ፣ ለመበተን እና መልሶ ለማዋሃድ » ከቅርብ ቀናት ወዲህ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ብርቱ ተቃውሞ ገጥሞታል። በተቃውሞው የክልሉን ልዩ ኃይል በተለየ ለማፍረስ ተፈልጓል የሚሉ አስተያየቶች ሲሰሙ በመንግስት በኩል ደግሞ ልዩ ኃይሎችን የማፍረስ እና የማዋሃዱ ስራ በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጧል።

ልዩ ኃይሎቹን የማፍረስም ይሁን መልሶ የማዋሃድ ስራው አስፈላጊ ቢሆንም ካለው ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ አን

Äthiopien Soldaten der äthiopischen Nationalen Verteidigungskräfte (ENDF)

ጻር ጊዜውን ያልጠበቀ እና የህዝብን ደህንነት ለአደጋ ያጋለጠ ነው የሚል ትችትም ተደጋግሞ እየተሰማ ነው።

ልዩ ኃይሎችን የመበተን እና መልሶ የማደራጀት የመንግስት እርምጃ እና የገጠመው ብርቱ ተቃውሞ አንድምታ የዚህ ሳምንት የውይይት ርዕሳችን ነው።

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የክልል ልዩ ኃይሎች መፍረስ እና አንድምታው

ተዛማጅ ዘገባዎች

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር 14.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና «ለማደራጀት» የሚለው ውሳኔ በአማራ ክልል ለተከታታይ ቀናት ከፍተኛ ተቃውሞና ሕዝባዊ ቁጣ አስተጋብቷል ። ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ሕዝብ ለጥቃት ተጋላጭ በሆነበት ወቅት ልዩ ኃይሉን ትቅጥ አስፈትቶ ለመበተን እየሞከረ ነው ሱሉ በርካቶች በብርቱ ተቃውመዋል ። የጋዜጠኞች እስርም ቀጥሏል ። አስተያየቶችን አሰባስበናል ።

የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ

የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ 10.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ለማደራጀት በሚል የተወሰነው ውሳኔ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል፤ ሕዝባዊ ቁጣም ቀስቅሷል ። በክልሉ በርካታ አካባቢዎች በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉባቸው ብርቱ የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፎች ላለፉት ጥቂት ቀናት በተከታታይ ቀጥለዋል ። በታጠቁ ኃይሎች መካከልም የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተገልጧል ።