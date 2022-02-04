የኬሚካል ምህንድስና አምስት ሴት ተማሪዎች ህልም 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል ምህንድስና የ5ኛ አመት ተማሪዎች ከፍራፍሬ እና እጽዋት ተረፈ ምርት ለወረቀት መስሪያ የሚያገለግለውን ፐልፕ ለማምረት ምክረ ሐሳብ አዘጋጅተው በኢትዮጵያ በተካሔደ ውድድር አሸንፈዋል። ምክረ ሐሳቡን ያዘጋጁት አምስት ጓደኛሞች በሙሉ ሴቶች ናቸው። ሥራቸውን ወደ ተግባር ለመቀየር 16 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋቸዋል
ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ የሥራ እና ክህሎት ሚኒስቴር በተካሔደ ውድድር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ፋካልቲ የኬሚካል ምህንድስና የመጨረሻ አመት ተማሪ የሆኑ አምስት ወጣት እንስቶች አሸናፊ ሆነዋል። ናርዶስ አለሙ፣ ሊዲያ ታደሰ፣ ላምሮት ዳመነ፣ ሰሚራ ጀማል እና ማሕሌት አለማየሁ ያዘጋጁት ምክረ-ሐሳብ ከፍራፍሬ እና ከእጽዋት ተረፈ ምርት ለወረቀት መስሪያ የሚያገለግለውን ፐልፕ ለማምረት የሚያስችል ነው። በአሸናፊነታቸው 245 ሺሕ ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
ወጣቶቹ አሁን ምክረ-ሐሳብ አዘጋጅተው በውድድር ያሸነፉበትን የሥራ ፈጠራ ጠበቅ አድርገው የያዙት ናርዶስ አለሙ በአፍሪካ ኅብረት አዳራሽ በሚካሔድ የሥራ ፈጠራ ውድድር የታዘበችውን ለጓደኞቿ ካካፈለች በኋላ በተፈጠረ መነሳሳት ነው። "የወረቀት ሥራ ከሙዝ ልጣጭ ብለን ነበር የተነሳንው። በኋላ ላይ ግን የእኔ ጓደኞች ባደረጉት ጠለቅ ያለ ምርምር እና ንባብ ከተለያየ ነገር እንደሚሰራ ስላወቅን የትኛው ነው የሚያዋጣው? የትኛው ጥሬ ዕቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ይገኛል?" የሚለውን በመለየት ትኩረታቸውን በሳበው የሥራ ፈጠራ ዘርፍ እንደገፉበት ማሕሌት አለማየሁ ለዶይቼ ቬለ አስረድታለች።
የ3ኛ አመት ተማሪ ሳሉ የወንጂ የወረቀት ፋብሪካን እንደጎበኙ የተናገረችው ሰሚራ ጀማል "በጣም ትልቅ ፋብሪካ አለ። እሱ ደግሞ በጥሬ ዕቃ እጥረት ምክንያት ተወዳዳሪ የሆኑ ምርቶችን ሳያመርት ሲቀር አይተናል" በማለት ተናግራለች። ሰሚራ "ችግር አለ። አገራችን ወረቀት [ለማምረት] በየጊዜው ጥሬ ዕቃውን ከውጪ እያስገባች ነው የምትገኘው። ፐልፕ ውጪ ነው የሚመረተው። ፐልፕ ከእንጨት እና በአንዳንድ አገራት ከተረፈ ምርት ይሰራል። ስለዚህ እኛ እዚህ ተረፈ ምርቶችን በመጠቀም ማለፍ ያለበትን ኬሚካል እና ሜካኒካል ሒደቶች ካለፈ በኋላ ወደ ገበያ መውጣት እንዲችል ያለውን ሒደት ነው እኛ የሰራንው" በማለት ተናግራለች።
አምስቱ እንስት ወጣቶች ምክረ-ሐሳብ ያዘጋጁለትን ሥራ ወደ ተግባር ለመቀየር በሽልማት ካገኙት 245 ሺሕ ብር እጅግ ከፍ ያለ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። "ወደ ምርት ለመግባት ባጠናንው ጥናት መሠረት በዋንኛነት አራት ማሽኖች ያስፈልጉናል። [የማሽኖቹን ንድፍ] እዚሁም ለማሰራት እናስባለን። የእነሱን ዋጋ ጨምሮ በመካከለኛ ደረጃ ምርት ለመጀመር ወደ አስራ ስድስት ሚሊዮን ብር ያስፈልገናል" በማለት ሰሚራ አስረድታለች።
ናርዶስ አለሙ በዋናነት ሥራቸውን ለመጀመር የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ ማግኘት ቀዳሚው ተግዳሮት ሊሆን እንደሚችል ታውቃለች። በተለይ የመሥሪያ ቦታ ማግኘት ኹነኛ ፈተና ነው። "ይኸንን ፕሮጀክት መሬት ላይ ለማውረድ ቀላል ነገር አይደለም። እያንዳንዱ ብዙ አመት የሚፈጅ ሒደት ነው። እያንዳንዱን እርምጃችንን እያየን አብረን መቆም፤ እስከ መጨረሻው ድረስ መሔድ ትልቁ ተግዳሮት ነው" ስትል መንገዱ ቀላል ሊሆን እንደማይችል ገልጻለች።
በዚህ ሳምንት የመጀመሪያ ሴሚስተር ፈተና በመውሰድ ላይ የሚገኙት እነ ናርዶስ ሲመረቁ አምስቱ ወጣት እንስቶች ባለቤት የሚሆኑበት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የማቋቋም ዕቅድ አላቸው። ምክረ-ሐሳቡን ያዘጋጁት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የማቋቋም ዕቅድ ያላቸው አምስቱ ወጣቶች ጓደኛሞች ናቸው። ላምሮት ዳመነ የወጣቶቹ ጓደኝነት የሚፈልጉትን ለማሳካት ብርታት እንደሆናቸው እምነቷ ነው። ላምሮት "ሴቶች ብልኃተኞች ናቸው ይባላል። በመንገዳችን ብዙ ነገሮች ቢገጥሙን ተቋቁመን ለመሔድ አምስታችንም ሴት መሆናችን ጠንካራ ነው ያደረገን" ስትል ለዶይቼ ቬለ ተናግራለች።
ሊዲያ ታደሰ "የወደፊት ስኬቱ የሚያጠራጥር አይደለም። በአገራችን ብዙ ፍላጎት ነው ያለው። የእኛ ኩባንያ እውን ሲሆን በጣም ብዙ ፍላጎቶችን ያሟላል" ስትል ተናግራለች። ወጣቶቹ ምክረ-ሐሳባቸውን ወደ ተግባር ለመቀየር ገንዘብ እና ሙያዊ ዕገዛን ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች ከመንግሥት እና ጀማሪ ኩባንያዎችን ከሚያግዙ ባለወረቶች ድጋፍ እንደሚሹ ተናግረዋል።
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እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ