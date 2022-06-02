የካፋ ባህላዊ ሙዚቃዎች ተጠበቅዋልን?

ካፋዎች አራት አይነት ባህላዊ የሙዚቃ ስልቶች አሏቸው ። በደስታ እና በበዓላት ቀናት የሚዜሙ፣ በጋራ ስራ ወይም ደቦ ወቅት የሚዜሙ ፣ በለቅሶ ወይም የሀዘን ወቅት የሚዜሙ ፣ እንዲሁም በአካባቢው ከተፈጥሯዊ ስረዓት ውጪ አዲስ ክስተት ሲፈጠር ሴቶች ከመንደር መንደር እየተቀባበሉ የሚያዜሟቸው ናቸው ።
በአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ከሚገኙት ብሄሮች አንዱ የሆነው ካፋ ተጠቃሽ ነው። ካፋ በአዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ብሔሮች ግንባር ቀደም ተጠቃሹ ነው። ካፊኖኖ ደግሞ የሕዝቡ የመግባቢያ ቋንቋ ነው። ቦንጋ ደግሞ የዞኑ ርዕሰ ከተማ ናት። የካፋ ሕዝብ በርካታ የሚታወቅባቸው ባህላዊ እና ታሪካዊ እሴቶች አሉት። ከእነዚህም ውስጥ የባህላዊ ሙዚቃ አንዱ ነው። ካፋዎች አራት አይነት ባህላዊ የሙዚቃ ስልቶች አሏቸው ። በደስታ እና በበዓላት ቀናት የሚዜሙ፣ በጋራ ስራ ወይም ደቦ ወቅት የሚዜሙ ፣ በለቅሶ ወይም የሀዘን ወቅት የሚዜሙ ፣ እንዲሁም በአካባቢው ከተፈጥሯዊ ስረዓት ውጪ አዲስ ክስተት ሲፈጠር ሴቶች ከመንደር መንደር እየተቀባበሉ የሚያዜሟቸው ናቸው ። የዚህ ሳምንት የመዝናኛ ዝግጅታችንም በዚሁ ላይ ያተኩራል። ከዝግጅቱ ጋር ታምራት ዲንሳ ነኝ ፤ መልካም ቆይታ ።
መግቢያ
የካፋ በሀገሪቱ በእጹብ ድንቅ የተፈጥሮ ልምላሜዋ እና ጥብቅ ደ,ኖቹ ይታወቃል። የተፈጥሮ ጫካ ቡና መገኛ ምድርም ነው።
ከአምስት መቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ታሪካዊ አብያተ ክርስትያናት እና መስጊዶች ፣ በርካታ ፏፏቴዎች እና ወንዞች ባለቤትም ነው። የነገስታት መካነ መቃብርን ጨምሮ በተመሳሳይ በርካታ ታሪካዊ እና ባህላዊ ቅርሶች መገኛ ምድርም ነው።
የካፋ ሕዝብ ለዘመናት ሲወርድ እና ሲወራረድ በኖረው ታሪኩ ደስታው እና ሀዘኑን ፣ ቋንቋውን ፣ ዕምነቱን ፣ ተስፋውን እና ብርታቱን ከትውልድ ወደ ትውልድ እያሸጋገረ ከመጣባቸው መንገዶች አንዱ ሙዚቃው ነው። አቶ ክፍሌ መሸሻ የቦንጋ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ መምህር ናቸው የካፋን ባህላዊ ሙዚቃ በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ከፍለው እንዲህ ይነግሩናል።
የካፋ ባህላዊ ሙዚቃዎች ሙዚቃው እንደሚቀርብበት ጉዳይ መሰረታዊ ልዩነት አላቸው። በበዓላት ወቅት የሚቀርብ ሙዚቃ ባሬ ዱቦ ወይም ወይም ካፋዎች baree duubi Qoco የሚሉት የሙዚቃ ስልት ፣ የወል ስራ ወይም በደቦ ወቅት የሚዜም ወይም በካፊኛ Dabee duubo የሚባለው የሙዚቃ ስልት፣ በለቅሶ ጊዜ እንደሟቹ ሰው ሁኔታ በተለያየ መልኩ በወንዶች እና በሴቶች አማካኝነት የሚዜም ሙዚቃ ሆኖ ካፋዎች ስልቱን Eeppi duubi qoco ብለው ይጠሩታል። ሌላኛው ደ,ግሞ በሴቶች ብቻ የሚከወን ቅጠላ ቅጠል በመያጥ በአጀብ የሚጨፈር ሙዚቃ ነው ዱሞ ይባላል ፤ ይኸናው የሙቃ ስልት ምናልባትም ከሌሎች ሁሉ ለየት ሳይል አይቀ,ርም ሴቶች ተፈጥሮን የሚጋፈጡበት ነው። ይኸንኑ በተመለከተ አቶ ክፍሌ ሲናገሩ ይኽኛው የሙዚቃ ስልት እና ዓላማ ፍጹም ለየት ያለ መሆኑን ነው።
በካፋ ዞን ካፋን ጨምሮ ሶስት ነባር ብሔረሰቦች መገኘታቸው ባህላዊ ሙዚቃው ሰፍቶ ይታያል። የናኦ አና ጫራ ብሔረሰቦችም እዚሁ አካባቢ እንደሚገኙ እያሰብን ፡፡እነዚህ ሶስቱም የራሳቸው የሙዚቃ ስልት እንዳላቸው እንረዳለን።
በባህላዊ የሙዚቃ ስልቶች የበለጸገው የካፋ ምድር አሁን አሁን እነዚሁ ዕድሜ ጠገብ የሙዚቃ ስልቶች በጊዜ ሂደት እየተዳከሙ ስለመምጣታቸው የሚያሳዩ ምልክቶች ስለመኖራቸው ባህሉን በቅርበት የሚከታተሉት አቶ ክፍሌ ይናገራሉ። ምንም እንኳ የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም የዘመናዊ ሙዚቃው ጥቂቶች ብዙዎችን እያፈሩ ዕድገት እያሳየ ስለመምጣቱ የካፊኛ ሙዚቃ ድምጻዊያን ይናገራሉ ። ከእነዚህም ውስጥ ድምጻዊ አስራት አሉቦ አንዱ ነው። አስራት የካፋ ሙዚቃ ባህላዊ መሰረቱን ጠብቆ እንዳይሸጋገር አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዳሉ ይናገራል። ከእነዚህ ውስጥ ደ,ግሞ የካፋ የሙዚቃ ቅኝት በዘመናዊ መሳሪያ መቃኘት አስቸጋሪ ሆኖ መገኘት እንደሆነ ነው የሚገልጸው።
የካፋ ባህላዊ ሙዚቃ እየ,ተዳከመ መምጣቱን በስጋት የሚናገሩት አቶ ክፍሌ በበኩላቸው የብሔሩ የዘመናዊ ሙዚቃ ተጫዋቾች ትንሽም ቢሆን ተስፋ እንዳላቸው ይናገ,ራሉ ። ምንም እንኳ መጠናከር እንደሚጠበቅባቸው ቢያሳስቡም።
አሁን አሁን በካፋ ባህላዊ መሰረታቸውን የጠበቁ እና የዘመናዊ ሙዚቃዎች ስራዎች በተወሰነ መልኩም ቢሆን ለአድማጭ ተመልካቹ እየቀረቡ ነው። ነገር ግን የሙዚቃ ሞያተኛው ከሙያ ስነ ምግባር ሳያፈነግጥ መስራት ተገቢ እንደሆነ ነው ድምጻዊ አስራት አሉቦ የሚገልጸው ። ለዚህ ደግሞ የድምጻዊያን እና የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች ሚና መደበላለቁ የሙዚቃውን ዕድገት ከተፈታተኑ ነገሮች ተጠቃሾች መሆናቸውን ይናገራል።
ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉ ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ዘንድ የሚገኙ የተለያዩ ቱባ የሙዚቃ ባህሎች ተጠብቀው እና ተጠናክረው ለቀጣዩ ትውልድ እንዲተላለፉ የሚያስችሉ ስራዎች አጥጋቢ ናቸው ለማለት ይከብዳል። ጥንታዊ ባህላዊ ቅርሶች ተገቢው እንክብካቤ እና ድጋፍ ካልተደረገላቸውም በዚያው ልክ የመጥፋት አደጋ ሊያጋጥማቸውም ይችላል። የካፋ ጥንታዊ የሙዚቃ ስልቶች ተገቢውን ጥበቃ እና እንክብካቤ እንዲያገኙ ያሉትን አማራጮች ማየቱ ተገቢ ይሆናል።
ለዛሬ ያልነው ዝግጅታችንም የእስካሁኑን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ መሰናዶ እንጠብቃችኋለን ቸር እንሰንብት ።
ታምራት ዲንሳ
እሼቴ በቀለ