የካፋ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ህብረት መግለጫ  

የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ፣ የብዝሃ ማዕከላት አወቃቀር በክልሉ በሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፖርቲዎች ዘንድ ተቃውሞ እየገጠመው ይገኛል፡፡በጉዳዩ ላይ ባለፈው ቅዳሜ መግለጫ ያወጣው የካፋ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ሕብረት ካህዴህ የአስተዳዳር መዋቅሩ የሕዝብን ፍላጎትና ውሳኔ የሚቃረን ነው ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል፡
የካፋ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ህብረት ካሕዴህ አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ከህዝብ ፍላጎትና ውሳኔ በተቃራኒ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል አለ፡፡ክልሉ የብዝሃ ከተሞች አወቃቀር እከተላለሁ በሚል አስፈጻሚ ተቋማትን በተለያዩ የዞን ከተሞች ለመበተን ያዘጋጀውን እቅድ እንደሚቃወም ህብረቱ በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።ለዶቼ ቬለ DW ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የህብረቱ አመራሮች የብዝሃ ከተሞች አወቃቀር እንድም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የሚያባብስ ሁለቱም አላሥፈላጊ የሀብት ብክነትን የሚያስከትል ነው ሲሉ ተግባራዊነቱን ተቃውመውታል ፡፡የብዝሃ ከተሞች አወቃቀር በጋራ ክልል ለመኖር የተሰባሰቡ ህዝቦችን አሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን የሚናገሩት የክልሉ ባለሥልጣናት በበኩላችው እቅዱ ተግባራዊ የሚሆነው ከህዝብ ጋር በሚደረግ ውይይት ከዳበረ በኋላ ነው ብለዋል፡፡
11ኛ ክልል በመሆን በያዝነው ዓመት አጋማሽ የፌደራል ሪፖብሊኩን የተቀላቀለው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል እስከአሁን ቋሚ የአስተዳደር መቀመጫውን አላደላደለም፡፡ ክልሉ ቦንጋ ከተማን በጊዜያዊ የአስተዳደር ከተማነት እየተጠቀመ ቢገኝም ወደፊት ግን አስፈጻሚ ተቋማትን በተለያዩ የክልል ዞኖች በመደልደል የብዝሃ ማዕከላት አወቃቀር እንደሚከተል በረቂቅ ሕገ መንግሥቱ ላይ አስፍሯል፡፡
ይህ የብዝሃ ማዕከላት አወቃቀር ታዲያ በክልሉ በሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፖርቲዎች ዘንድ ተቃውሞ እየገጠመው ይገኛል፡፡በጉዳዩ ላይ ባለፈው ቅዳሜ መግለጫ ያወጣው የካፋ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ሕብረት ካህዴህ የአስተዳዳር መዋቅሩ የሕዝብን ፍላጎትና ውሳኔ የሚቃረን ነው ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል፡
በህብረቱ መግለጫ ላይ ለዶቼ ቬለ DW ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የህብረቱ ሰብሳቢ አቶ ቦለጋ ሐይሌና የሕዝብ ግንኙነት ሀላፊ አቶ ክፍሌ መሸሻ አወቃቀሩ ክልሉን የፖለቲካ መሞከሪያ ከመሆን ያለፈ ጥቅም ሥለሌለው ድርጅታችን ተግባራዊነቱን ይቃወማል ብለዋል፡፡ የሕብረቱ አመራሮች አቶ ቦጋለ እና አቶ ክፍሌ የብዝሃ ከተሞች አወቃቀር ተግባራዊ ከሆነ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ሊያባብስና አላሥፈላጊ የሀብት ብክነትንም ሊያስከትል ይችላል የሚል ሥጋት እንዳላቸውም አብራርተዋል፡፡
ዳቼ ቬለ DW የደቡብ ምዕራቡ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የሥራ ሃላፊዎችን ስለ ጉዳዩ በስልክ ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ ሊሳካ አልቻለም፡፡ ይሁን እንጂ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ማስረሻ በላቸውና የክልሉ መንግሥት ረዳት ተጠሪ አቶ ተዘራ ወ/ማሪያም ተፎካካሪ ፖርቲው ላወጣው መግለጫ ምላሽ የሚመስል ቃለ ምልልስ ለክልሉ መንግሥት ራዲዮ ጣቢያ ጋር አድርገዋል፡፡ ሀላፊዎቹ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው የብዝሃ ማዕከላት አደረጃጀት በአንድ የጋራ ክልል ለመኖር የተሰባሰቡ ህዝቦችን አሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ተናግረዋል ፡፡ በተለይም የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ማስረሻ በላቸው የብዝሃ ከተሞች አወቃቀር እቅድ ተግባራዊ የሚሆነው ከህዝብ ጋር በሚደረግ ውይይት ከዳበረ በኋላ ነው ብለዋል፡፡ የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ከደቡብ ክልል በመነጠል የራሱን ክልል ያደረጀው ባለፈው የመስከረም ወር በተካሄደው የሕዝብ ውሳኔ እንደነበር ይታወቃል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ