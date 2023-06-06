 የካሜሩን ሴቶች የዘንድሮውን የጀርመን አፍሪቃ የሰላም ሽልማት አሸነፉ | አፍሪቃ | DW | 08.06.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አፍሪቃ

የካሜሩን ሴቶች የዘንድሮውን የጀርመን አፍሪቃ የሰላም ሽልማት አሸነፉ

የዘንድሮው የጀርመን አፍሪቃ የሰላም ሽልማት የካሜሩን ሴቶች ለሀገራቸው ሰላም ላደረጉት ያላሰላሰ ጥረት ተሸላሚ ሆነዋል።ሴቶቹ በዋናነት ያሸነፉት በጎርጎሪያኑ ጥር 2021 ዓ/ም የመጀመሪያውን የሴቶች የሰላም ጉባዔ በማዘጋጀታቸው ነው።

የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት የ2023 አሸናፊ

ከ30 በላይ አፍሪቃውያን እጩዎች በተወዳደሩበት በዘንድሮዉ የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት በካሜሩን የመጀመሪያው ብሔራዊ የሴቶች የሰላም ጉባዔ የ2023 አሸናፊ ሆኗል።
በምዕራብ አፍሪቃዊቷ ሀገር ካሜሩን ሁለት የእንግሊዥና ተናጋሪ ክልሎችን ለመገንጠል በሚታገሉ አማፅያን እና በመንግስት  መካከል በሚካሄደው ግጭት ከጎርጎሪያኑ 2017 ዓ/ም ጀምሮ ሀገሪቱ እየታመሰች ትገኛለች።

Kamerun | Preisträger des Deutschen Afrika-Preis 2023 - Esther Omam

የጀርመን የአፍሪቃ ሽልማት ካሜሩን

በሀገሪቱ  ከሚገኙ 10 ክልሎች ውስጥ  በተለይ በአራቱ ከፍተኛ የፀጥታ ችግር ያስከተለ ሲሆን    ሴቶችን ህፃናትን በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ አድርጓል።የ17 ዓመቷ አዳጊ ሞኩ  ፌቨን የችግሩን ስፋት እንዲህ ስትል ታስረዳለች። «በጠዋት ወደ ትምህርት ቤት በምሄድበት ወቅት በአብዛኛው የሚያሰጋኝ ነገር በድንገት መታፈን እና በጥይት መገደል ነው።ምክንያቱም አሁን ባለው ግጭት ሳቢያ ብዙ ግድያዎች አሉ።ወደ ትምህርት ቤት በምንሄድበት ጊዜ ድንገተኛ አፈናን እና ግድያን መስጋት ግዴታ ነው።»

የ16 ዓመቷ ካሜሩናዊት ሹ ፕሪማም ተመሳሳይ ስጋት አላት።«ወደ ትምህርት ቤት ቦርሳየን ይዤ የትምህርት ቤቴን የደንብ ልብስ ለብሼ ለመሄድ እወዳለሁ።ግን አሁን አልችልም።አሁን ወደ ትምህርት ቤት መፅሀፍትና ወረቀቶች ብቻ  ይዤ  በፍርሃት ነው የምሄደው።በጣም አስቸጋሪ ነው።መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት።»
በዘንድሮው የጀርመን አፍሪቃ የሰላም ሽልማት አሸናፊ የሆኑት የካሜሩን ሴቶች ይህንን መሰሉን ስጋት ለመቅረፍ እና በሀገራቸው የሰላም ጥረት አድርገዋል። ለዚህም የሀገሪቱ ሴቶቹ በጥር 2021 ዓ/ም  የመጀመሪያውን የሴቶች የሰላም ጉባዔ  አዘጋጅተዋል።

Kamerun | Preisträger des Deutschen Afrika-Preis 2023 - Marthe Wandou

የጀርመን የአፍሪቃ ሽልማት ካሜሩን

 የ80 ድርጅቶች  ጥምረት የሆነዉ ይህ ጉባዔ በካሜሩን የሚገኙትን አስር ክልሎችን ያዳረሰ እና እስከ 25 የሚደርሱ የተለያዩ የሴት ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን የሚወክሉ ማህበራት የተካተቱበት ነዉ። 

በካሜሩን ታሪክ  በዓይነቱ ትልቅ በተባለው በዚህ ጉባኤ ከሁሉም ክልሎች  የተውጣጡ ከ1,800 በላይ ሰዎች  ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል። ሴቶቹ በዚህ ጉባኤ ባስቸኳይ የተኩስ አቁም ተደርጎ  በአማፅያኑ እና  በመንግስት  መካከል  ውይይት እንዲጀመር እና በግጭቱ በተጎዱ አካባቢዎች የመልሶ ማቋቋም ማዕከላትን ማጠናከር እና ማቋቋምን እንደሚገባ ጠይቀዋል። በእነዚህ ክልሎችም  ለጦርነት ሰለባዎች የስነ-ልቦናእና ማህበራዊ ድጋፍ ማዕከሎች እንዲገነቡ አሳስበዋል። ይህ የሰላም ጥረታቸውም በዘንድሮው የጀርመን አፍሪቃ የሰለም ሽልማት እውቅና አግኝቷል።

በጎርጎሪያኑ 1993 ዓ/ም የተጀመረው  የጀርመን የአፍሪቃ ሽልማት  ለእርቅ፣ ለሰለም እና ለማህበራዊ እድገት ቁርጠኛ የሆኑ አፍሪቃውያን በየዓመቱ  በመሸለም ለ45 ዓመታት በጀርመን እና በአፍሪካ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ቁርጠኛ ሆኖ ቆይቷል።  ድርጅቱ ባለፈው ዓመትም የኮቪድ 19 የኦሚክሮንን ዝርያ ላገኙ ሁለት ደቡብ አፍሪቃውያን ተመራማሪዎች ሽልማት ሰጥቷል።

ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ 

Audios and videos on the topic

የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት የ2023 አሸናፊ