 የካማሺ ዞን ሠላም

በክልሉ ውስጥ ታስረው የሚገኙ ጉህደን የተባለ የፖለቲከ ፓርቲ አመራሮች እንዲፈቱ የሚልና የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን እንዲሟላላቸውም መጠየቃቸውን ኢንስፔክተር ምስጋናው አስታወቋል፡፡ ሸማቂዎቹ ያቀረቡትን ጥያቄዎችም የክልሉ መንግስት በሂዴት እንደሚፈታም ገልጸዋል፡፡
በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን የሚደረጉ ግጭቶችና ጥቃቶችን ለማስቆም የሐይማኖት አባቶችና የሐገር ሽማግለዎች ያደረጉት ጥረት ተስፋ ሰጪ ዉጤት ማሳየቱን የክልሉ መስተዳድር አስታወቀ።በዞኑ በተደጋጋሚ በሚደረግ ግጭትና በሚፈፀሙ ጥቃቶች ቁጥራቸዉ በዉል ያልታወቀ ሰዎች ተገድለዋል፤ከሁለት ወረዳዎች ብቻ ከ30 ሺሕ በላይ ሕዝብ ተፈናቅሏል።የበኒ ሻንጉል ክልል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ምስጋናዉ እንጂፈታ እንዳሉት በሽማግሌዎቹ ጥረት በዞኑ አንፃራዊ ሰላም ሠፍኗል።ሸማቂዎቹ የታሰሩ መሪዎቻቸዉና አባሎቻቸዉ እንዲለቀቁ ያቀረቡትን ጥያቄም የክልሉ መንግስት ምልሻ እንደሚሰጥ ምክክትል ኮሚሽነሩ አስታዉቀዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋናው እንጅፋታ እንደተናገሩት በዞኑ ታጥቀው ከምንቀሳቀሱ ሀይሎች ጋር ሰላማዊ በሆነ መልኩ ልዩነቶችን ለመፍታት የተጀመሩ ሂዴቶች ለውጥ እያመጡ ይገኛሉ፡፡ በክልሉ ውስጥ ታስረው የሚገኙ ጉህደን የተባለ የፖለቲከ ፓርቲ አመራሮች እንዲፈቱ የሚልና የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን እንዲሟላላቸውም መጠየቃቸውን ኢንስፔክተር ምስጋናው አስታወቋል፡፡ ሸማቂዎቹ ያቀረቡትን ጥያቄዎችም የክልሉ መንግስት በሂዴት እንደሚፈታም ገልጸዋል፡፡
በካማሺ ለረጅም ጊዜያት በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሁለት ወረዳዎች ብቻ ከ30ሺ በላይ ዜጎቸ ተፈናቅለው እንደነበር የክልሉ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ገልጸዋል፡፡ በዞኑ የተከሰተውን የጸጥታ ችግርን ለመቅረፍም የሀገር ሽማግለዎች ለወራት ታጥቀው የሸመቁ የአካባቢውን ወጣቶችን የማግባባት ስራ ሲያከናውኑ መቆየታቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ምስጋናው እንጅፋታ ለዲዳቢሊው ተናግረዋል፡፡ በካማሺ የሸመቁ ወጣቶች ከመንግስት ጋር ለመስማማት ከዓመት በፊት የታሰሩት
"ጉህዴን" ተብሎ የሚጠራ በክልሉ ይንቀሳቀስ የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንዲፈቱ የሚል ቅድመ ሁኔታዎችን ማቅረባቸውንም ኢንስፔክተር ምስጋናው አመልክተዋል፡፡
በካማሺ ዞን ያሶ የተባለ ወረዳ ነዋሪ የሆኑትና ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ አርሶ አደር በሰጡን ሀሳብ በስፋራው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተፈናቅለው ለነበሩት ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ አልደረሳቸውም፡፡ በታጠቁ ሸማቂዎች ለወራት ጉዳቶች መድረሳቸውንም አክለዋል፡፡ በሀገር ሽማግለዎችና ሀይማኖት አባቶች የተጀመረው ጥረት በዞኑ ሰላም ያሰፈናል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል፡፡ ከሰብአዊ ድጋፍ በተጨማሪም መሰረተ ልማቶች በመውደማቸው የጤና ተቋማትም መድሀኒትና የተለያዩ አገልግሎቶችን ነዋሪው ማግኘት እንዳልቻሉም አብራርተዋል፡፡
በዞኑ ነዋሪዎች ያቀረቡትን ቅሬታ አስመልክቶ የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽር ኢንስፔክተር ምስና እንጅፋታ በሰጡን ማብራሪያ በስራው ድጋፍ ለሚሹ አብዛኛው ዜጎች እርዳታ አለመድረሱን አረጋግጠዋል፡፡ በተወሰኑ ወረዳዎች ለማደረስ ጥረት በተደረገባቸው ስፋራዎችም የነበሩት ብቂ እንዳልነበሩም ጠቁመዋል፡፡
በቤኒሻንል
ጉሙዝ ክልል ወደ ግማሽ ሚሊዩን የሚጠጉ ዜጎች ባለፉት ዓመታት ተፈናቅለው እንደደነበርና የክልሉ ህዝብ 36 በመቶ እርዳታ እየተዳደረገ እንደሚገኝ የክልሉ አደጋ ስጋት ኮሚሽን የተገኘ መረጃ ያመልክታል፡፡ በካማሺና መተከል 380ሺ በላይ ተፈናቃይ እንደሚገኝም ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ