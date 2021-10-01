  የካማሺ ዞን ሠላም | ኢትዮጵያ | DW | 18.02.2022

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ኢትዮጵያ

 የካማሺ ዞን ሠላም

በክልሉ ውስጥ ታስረው የሚገኙ ጉህደን የተባለ የፖለቲከ ፓርቲ አመራሮች እንዲፈቱ የሚልና የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን እንዲሟላላቸውም መጠየቃቸውን  ኢንስፔክተር ምስጋናው አስታወቋል፡፡ ሸማቂዎቹ ያቀረቡትን ጥያቄዎችም የክልሉ መንግስት በሂዴት እንደሚፈታም ገልጸዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:02

«የአማፂያኑ ጥያቄ በሂደት ይመለሳል»ም/ ኮሚሽነር

                                   

በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን የሚደረጉ ግጭቶችና ጥቃቶችን ለማስቆም የሐይማኖት አባቶችና የሐገር ሽማግለዎች ያደረጉት ጥረት ተስፋ ሰጪ ዉጤት ማሳየቱን የክልሉ መስተዳድር አስታወቀ።በዞኑ በተደጋጋሚ በሚደረግ ግጭትና በሚፈፀሙ ጥቃቶች ቁጥራቸዉ በዉል ያልታወቀ ሰዎች ተገድለዋል፤ከሁለት ወረዳዎች ብቻ ከ30 ሺሕ በላይ ሕዝብ ተፈናቅሏል።የበኒ ሻንጉል ክልል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ምስጋናዉ እንጂፈታ እንዳሉት በሽማግሌዎቹ ጥረት በዞኑ አንፃራዊ ሰላም ሠፍኗል።ሸማቂዎቹ የታሰሩ መሪዎቻቸዉና አባሎቻቸዉ እንዲለቀቁ ያቀረቡትን ጥያቄም የክልሉ መንግስት ምልሻ እንደሚሰጥ ምክክትል ኮሚሽነሩ አስታዉቀዋል።

የቤኒሻንጉል  ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋናው እንጅፋታ እንደተናገሩት በዞኑ ታጥቀው ከምንቀሳቀሱ ሀይሎች ጋር ሰላማዊ በሆነ መልኩ  ልዩነቶችን ለመፍታት  የተጀመሩ ሂዴቶች ለውጥ እያመጡ ይገኛሉ፡፡ በክልሉ ውስጥ ታስረው የሚገኙ ጉህደን የተባለ የፖለቲከ ፓርቲ አመራሮች እንዲፈቱ የሚልና የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን እንዲሟላላቸውም መጠየቃቸውን  ኢንስፔክተር ምስጋናው አስታወቋል፡፡ ሸማቂዎቹ ያቀረቡትን ጥያቄዎችም የክልሉ መንግስት በሂዴት እንደሚፈታም ገልጸዋል፡፡
በካማሺ ለረጅም ጊዜያት በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሁለት ወረዳዎች ብቻ ከ30ሺ በላይ ዜጎቸ ተፈናቅለው እንደነበር የክልሉ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ገልጸዋል፡፡ በዞኑ የተከሰተውን የጸጥታ ችግርን ለመቅረፍም የሀገር ሽማግለዎች ለወራት ታጥቀው የሸመቁ የአካባቢውን ወጣቶችን የማግባባት ስራ ሲያከናውኑ መቆየታቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ምስጋናው እንጅፋታ ለዲዳቢሊው ተናግረዋል፡፡ በካማሺ የሸመቁ ወጣቶች ከመንግስት ጋር ለመስማማት ከዓመት በፊት የታሰሩት

Karte Äthiopien AM

"ጉህዴን" ተብሎ የሚጠራ በክልሉ ይንቀሳቀስ የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች እንዲፈቱ የሚል ቅድመ ሁኔታዎችን ማቅረባቸውንም ኢንስፔክተር ምስጋናው አመልክተዋል፡፡ 
በካማሺ ዞን ያሶ የተባለ ወረዳ ነዋሪ የሆኑትና ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አንድ አርሶ አደር በሰጡን ሀሳብ በስፋራው በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተፈናቅለው ለነበሩት ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ አልደረሳቸውም፡፡ በታጠቁ ሸማቂዎች ለወራት ጉዳቶች መድረሳቸውንም አክለዋል፡፡ በሀገር ሽማግለዎችና ሀይማኖት አባቶች የተጀመረው ጥረት በዞኑ ሰላም ያሰፈናል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል፡፡ ከሰብአዊ ድጋፍ በተጨማሪም መሰረተ ልማቶች በመውደማቸው  የጤና ተቋማትም መድሀኒትና የተለያዩ አገልግሎቶችን ነዋሪው ማግኘት እንዳልቻሉም አብራርተዋል፡፡
በዞኑ ነዋሪዎች ያቀረቡትን ቅሬታ አስመልክቶ የክልሉ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽር ኢንስፔክተር ምስና እንጅፋታ በሰጡን ማብራሪያ በስራው ድጋፍ ለሚሹ አብዛኛው ዜጎች እርዳታ አለመድረሱን አረጋግጠዋል፡፡ በተወሰኑ ወረዳዎች ለማደረስ ጥረት በተደረገባቸው ስፋራዎችም የነበሩት ብቂ እንዳልነበሩም ጠቁመዋል፡፡
በቤኒሻንል

Äthiopien Vertreibung und Massaker in der Region West-Benishangul Gumuz

ጉሙዝ ክልል ወደ ግማሽ ሚሊዩን የሚጠጉ ዜጎች ባለፉት ዓመታት ተፈናቅለው እንደደነበርና የክልሉ ህዝብ 36 በመቶ እርዳታ እየተዳደረገ እንደሚገኝ የክልሉ አደጋ ስጋት  ኮሚሽን የተገኘ መረጃ ያመልክታል፡፡ በካማሺና መተከል 380ሺ  በላይ ተፈናቃይ እንደሚገኝም ከዚህ ቀደም  መዘገባችን ይታወሳል፡፡

ነጋሳ ደሳለኝ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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«የአማፂያኑ ጥያቄ በሂደት ይመለሳል»ም/ ኮሚሽነር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የትምህርት ቤቶች ውድመት በቤኒሻጉል ጉሙዝ ክልል

የትምህርት ቤቶች ውድመት በቤኒሻጉል ጉሙዝ ክልል 01.10.2021

በቤኒሻጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን እና ካማሺ ዞን በ2013 ዓ.ም በነበረው የጸጥታ ችግር 69ሺ ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ እንዳልነበሩ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ዐስታወቀ።

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ምዕራብ ወለጋ አዲስ ግጭት 02.11.2021

ዉጊያዉን ሸሽተዉ በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የገቡ ተፈናቃዮች እንደሚሉት በግጭቱ ቁጥሩን በትክክል የማያዉቁት የአካባቢዉ ነዋሪ ተገድሏል። ከ3ሺሕ የሚበልጥ ሕዝብ ተፈናቅሏል፣ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎትም የለም።

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በኒሻንጉል ክልል ታጣቂዎች ሰዉ ገደሉ 08.12.2020

ጥቃቱ የደረሰበት የድባጤ ወረዳ ቂዶ ቀበሌ ነዋሪዎች እንዳሉት ታጣቂዎቹ ባለፈዉ ዕሁድ ከ4 ሰዓት ጀምሮ በከፈቱት ተኩስ የተገደሉት ሰዎች አብዛኞቹ በዕለታዊ ሥራቸዉ ላይ የነበሩ ነበሩ