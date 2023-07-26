 የኩላሊት እጥበት የህክምና ማዕከል በድሪዳዋ | ጤና እና አካባቢ | DW | 26.07.2023

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ጤና እና አካባቢ

የኩላሊት እጥበት የህክምና ማዕከል በድሪዳዋ

በአንድ አመት ውስጥ የተቋቋመው ማዕከሉ በቀጣይ ቀናት አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ተብሏል። በከተማዋ በሚገኘው የሳቢያን ጠቅላላ ሆስፒታል በተቋቋመው ማዕከል በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ሰዎች አገልግሎት ይሰጣል ያሉት የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሲስተር መስከረም አስፋ በበኩላቸው ለአገልግሎቱ የሚሆን የበቂ ግብዓት አስፈላጊነትን ጠቅሰዋል።

«ማዕከሉ በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት ያስችላል»

በድሬደዋ አስተዳደር ለነዋሪው በተመጣጣኝ የአገልግሎት ክፍያ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የኩላሊት እጥበት ወይም የዲያሊሲስ ህክምና ማዕከል ተመርቆ ለአገልግሎት ተዘጋጅቷል። በከተማዋ ባለሀብቶች እና በውጭ የሚገኙ የከተማዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ሙሉ ድጋፍ የተቋቋመው ማዕከል በውስጡ አስር ማሽኖች ሲኖሩት በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት ያስችላል ተብሏል። መሳይ ተኩሉ ከድሬዳዋ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። 

Dire Dawa city admin launched kidney dialysis center

የአስተዳደሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ በከተማዋ እና አካባቢው ለሚገኘው ማህበረሰብ እጅግ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል ላሉት የኩላሊት እጥበት ህክምና ችግር መፍትሄ ለማምጣት በመስተዳድሩ በተደረገው ጥረት ማዕከሉ በአንድ አመት ውስጥ መቋቋሙን ጠቅሰው በቀጣይ ቀናት  አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ብለዋል። በከተማዋ በሚገኘው የሳቢያን ጠቅላላ ሆስፒታል በተቋቋመው ማዕከል በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ሰዎች አገልግሎት ይሰጣል ያሉት የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሲስተር መስከረም አስፋ በበኩላቸው ለአገልግሎቱ የሚሆን በቂ ግብዓት አስፈላጊነትን ጠቅሰዋል።
የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሀር በበኩላቸው ለማዕከሉ በመሳርያ ግዥ እና ግንባታ በማከናወን አስተዋፅኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበው በቀጣይ በግበዓት ችግር  አገልግሎቱ እንዳይስተጓጎል ድጋፉ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።የከተማው ነዋሪ የሆኑት ወ/ሮ አለምፀሀይ ይረፉ ስለማዕከሉ ስራ መጀመር የተሰማቸውን ደስታ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። አቶ ይትባረክ የተባሉ ነዋሪም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።

Dire Dawa city admin launched kidney dialysis center

በድሬደዋ በሚገኙ ጥቂት የግል ህክምና ተቋማት ውስጥ ከፍተኛ ወጪን ይጠይቅ በነበር ክፍያ ይሰጥ የነበረው የኩላሊት እጥበት ህክምናን በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት ያስችላል በተባለው ህክምና ማዕከል ብዙዎች ተስፋ አሳድረዋል። የግል ባለሀብቶች በጤናው ዘርፍ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ለማሳደግ እየተደረገ ባለ ጥረት በተለይ በኩላሊት ንቅለ ተከላ እና ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ህክምና መስጠት የሚያስችል ዘመናዊ የህክምና ማዕከል የማቋቋም ውጥን መኖሩን ባለፈው ሰኞ የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት በተካሄደው ምረቃ ላይ የመስተዳድሩ ከንቲባ ጠቁመዋል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ
 

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«ማዕከሉ በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት ያስችላል»

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በዉጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ልጆች የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ 23.12.2022

በውጭ የሚኖሩ የድሬደዋ ተወላጆችና ወዳጆች ማህበር ለከተማዋ ሆስፒታሎች ግልጋሎት የሚሰጥ በዓይነትቱ ትልቅ የተባለ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ከሃያ ሚሊየን ብር በላይ ግምት አለው በተባለው በዚህ ድጋፍ ለድንገተኛ እና ለተሀድሶ ህክምና አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች መካተታቸው በድሬደዋ በተካሄደው የርክክብ ስነስርዓት ላይ ተገልጧል።

ከድሬዳዋ ነዋሪዎች የኮቪድ-19 መከላከያ የተከተቡ 1 በመቶ ብቻ ናቸው ተባለ

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ከድሬዳዋ ነዋሪ የኮቪድ-19 መከላከያ የተከተበው 1 በመቶ ብቻ መሆኑን የአስተዳደሩ የጤና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሚያዘው እና የሚሞተው ሰው ቁጥር ጭማሪ እያሳየ ነው። በድሬዳዋ ምርመራ ከሚደረግላቸው ሰዎች 20 በመቶው በኮቪድ መያዛቸው እንደሚረጋገጥ ኃላፊዋ ተናግረዋል

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የወባ ወረርሺኝ በድሬዳዋ መቀስቀሱ 02.09.2022

በድሬደዋ ከተማ በመገባደድ ላይ ባለው ዓመት የወባ በሽታ ስርጭት መጠን መጨመሩን የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ዐስታውቋል። በቅርቡ «ሴፋንሲ» የተሰኘ አዲስ ትንኝ በአድተዳደሩ መገኘቱ በትንኝ ንክሻ የሚተላለፉ በሽታዎች ስጋት ሊጨምር መቻሉ ተገልጿል።