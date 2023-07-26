የኩላሊት እጥበት የህክምና ማዕከል በድሪዳዋ

በአንድ አመት ውስጥ የተቋቋመው ማዕከሉ በቀጣይ ቀናት አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ተብሏል። በከተማዋ በሚገኘው የሳቢያን ጠቅላላ ሆስፒታል በተቋቋመው ማዕከል በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ሰዎች አገልግሎት ይሰጣል ያሉት የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሲስተር መስከረም አስፋ በበኩላቸው ለአገልግሎቱ የሚሆን የበቂ ግብዓት አስፈላጊነትን ጠቅሰዋል።
በድሬደዋ አስተዳደር ለነዋሪው በተመጣጣኝ የአገልግሎት ክፍያ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የኩላሊት እጥበት ወይም የዲያሊሲስ ህክምና ማዕከል ተመርቆ ለአገልግሎት ተዘጋጅቷል። በከተማዋ ባለሀብቶች እና በውጭ የሚገኙ የከተማዋ ተወላጆች እና ወዳጆች ሙሉ ድጋፍ የተቋቋመው ማዕከል በውስጡ አስር ማሽኖች ሲኖሩት በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት ያስችላል ተብሏል። መሳይ ተኩሉ ከድሬዳዋ ቀጣዩን ዘገባ አዘጋጅቷል።
የአስተዳደሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ በከተማዋ እና አካባቢው ለሚገኘው ማህበረሰብ እጅግ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል ላሉት የኩላሊት እጥበት ህክምና ችግር መፍትሄ ለማምጣት በመስተዳድሩ በተደረገው ጥረት ማዕከሉ በአንድ አመት ውስጥ መቋቋሙን ጠቅሰው በቀጣይ ቀናት አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ብለዋል። በከተማዋ በሚገኘው የሳቢያን ጠቅላላ ሆስፒታል በተቋቋመው ማዕከል በቀን ሃያ ሁለት ለሚደርሱ ሰዎች አገልግሎት ይሰጣል ያሉት የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሲስተር መስከረም አስፋ በበኩላቸው ለአገልግሎቱ የሚሆን በቂ ግብዓት አስፈላጊነትን ጠቅሰዋል።
የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሀር በበኩላቸው ለማዕከሉ በመሳርያ ግዥ እና ግንባታ በማከናወን አስተዋፅኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበው በቀጣይ በግበዓት ችግር አገልግሎቱ እንዳይስተጓጎል ድጋፉ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።የከተማው ነዋሪ የሆኑት ወ/ሮ አለምፀሀይ ይረፉ ስለማዕከሉ ስራ መጀመር የተሰማቸውን ደስታ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። አቶ ይትባረክ የተባሉ ነዋሪም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
በድሬደዋ በሚገኙ ጥቂት የግል ህክምና ተቋማት ውስጥ ከፍተኛ ወጪን ይጠይቅ በነበር ክፍያ ይሰጥ የነበረው የኩላሊት እጥበት ህክምናን በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት ያስችላል በተባለው ህክምና ማዕከል ብዙዎች ተስፋ አሳድረዋል። የግል ባለሀብቶች በጤናው ዘርፍ የሚያደርጉትን ተሳትፎ ለማሳደግ እየተደረገ ባለ ጥረት በተለይ በኩላሊት ንቅለ ተከላ እና ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ህክምና መስጠት የሚያስችል ዘመናዊ የህክምና ማዕከል የማቋቋም ውጥን መኖሩን ባለፈው ሰኞ የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት በተካሄደው ምረቃ ላይ የመስተዳድሩ ከንቲባ ጠቁመዋል።
መሳይ ተክሉ
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ