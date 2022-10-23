የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የራስገዝነት ረቂቅ አዋጅ

ከምክር ቤቱ አባላት ከተማሪዎች ክፍያ መጠየቅ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች በጉል ተነስተው ነበር፡፡ “መንግስት ራስ-ገዝ ዩኒቨርሲቲዎችን ይደጉማል ሲባል ይህ መክፈል የማይችሉትን ተማሪዎች የሚያካትት ነው ወይ? የትምህርት ከፍያስ መጠየቁ የመማር አቅም ኖሯቸው የመክፈል አቅም ግን የሌላቸውን ተማሪዎች አይገፋም ወይ?” የሚሉ ጥያቄዎችም ተስተናግዷል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት የሚያስተዳድራቸዉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በየራሳቸዉ ራስ-ገዝ ሆነዉ እንዲተዳደሩ በሚጠይቀዉ ረቂቅ አዋጅ ላይ ዉይይትና ማሻሻያ እየተደረገ ነዉ።አዋጁ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በራሳቸዉ ገቢ እንዲተዳደሩ የሚደነግግ በመሆኑ ተማሪዎች ገንዘብ እንዲከፍሉ የሚያስገድድ ነዉ ተብሏል።የኢትዮጵያ የሚንስትሮች ምክር ቤት አዋጁን ባለፈዉ የካቲት አፅድቆታል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ሰሞኑን በረቂቁ ላይ ተወያይቶ ለተጨማሪ ማሻሻያና ማብራሪያ ለትምሕርት ሚንስቴር መልሶታል።
ከሰሞኑ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ኃብት ልማት፣ ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በውይይት ላይ ስላለው የዩኒቨርሲቲዎች ራስ-ገዝ ረቂቅ አዋጅን ወደ ገቢራዊነት የማስገባት ሂደት ላይ፤ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶ/ር ሳሙኤል ክፍሌ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥተው ነበር፡፡ ባለስልጣኑ በማብራሪያቸው በረቂቁ መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ገንዘብ የማፍራት ነጻነቱን ዋና ዓለማቸው እንዳያደርጉ ግን ከወዲሁ ሊታሰብበት የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ “ዋናው ስጋት ፍትሃዊነት በነዚህ ነጻ በሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንዴት ይስተናገዳል የሚለው ነው፡፡ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው የህብረተሰብ ክፍል የመጡትን ተማሪዎች እንዴት ማስተናገድ ይቻላል የሚለው ከወዲሁ ሊታሰብበት ሚገባ ነው፡፡ ሌላው የተቋማቱ ዋና ግብ ሃብት ማፍራት ሳይሆን ተፈላጊውን የትምህርት ጥራት ከግብ ማድረስ እንዲሆን ጥብቅ ክትትል የሚደረግበት በረቂቁ ሊቀመጥ ይገባል፡፡”
እየተዘጋጀ ነው በተባለው በዚህ ረቂቅ እና ሃሳቡ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡን አንድ የስርዓተ-ትምህርት ዕቅድ አስተዳደር ባለሙያ የየትኛውም የትምህርት ስርኣት ማሻሸያ መነሻና መዳረሻው ጥራት ሊሆን ይገባል ባይ ናቸው፡፡ “አሁን ላይ እንደ ግል፣ እንደ ቤተሰብ እና እንደ አገር ከትምህርት የሚጠበቀውን ውጤት ተፈላጊ በሆነ ደረጃ እየተገኘ ነው ለማለት የሚያስደፍር ሁኔታ የለም፡፡ ስለዚህ ስለ ትምህርት ስናስብ ከምንም እርምጃ በፊት ይህን የጥራት ችግር ማስተካከል የቅድሚያ ቅድሚያ የመስጠት አስፈላጊነቱ አለ የሚል እምነት ይኖራል፡፡ ተምረህም ወጥተህ ምን ውጤት አገኛለሁ በሚለው ላይ ተስፋ ከሌለህ አስቸጋሪ ነው፡፡”
እኚህ አስተያየት ሰጪ ባለሙያ በትምህርቱ ዘርፍ እንደ ጥራት ያለ ሊታሰብበትና በቅድሚያም ሊፈታ የሚገባ ተግዳሮት የለም፡፡ “ጥራቱ የተረጋገጠ ትምህርት ካለ ውጤቱም ጥሩ ይሆናል፤ በአገር ውስጥ እንኳ እድሎች ብጠፉ ተማሪዎች ከውጤታቸው በኋላ በዓለማቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆነው የስራ ዕድሉን በውጭ አገራት ተሰማርተው የመስራት ዕድል ያገኛሉ” ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡ እንደ ባለሙያው አስተያየት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ራስ-ገዝ ለማድረግ በሂደት ላይ ያለው ረቂቅ አዋጅ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ በገንዘብ እራሳቸውን እንዲችሉና ተማሪዎችን የትምህርት ወጪ በሙሉ የሚያስከፍል መሆኑ፤ የራሱ አሉታዊ መልክ ይዞ ብቅ እንዳይል ግን ስጋት አላቸው፡፡ “ምናልባት ትምህርት ሚኒስቴር ያስቀመጠው መፍትሄ ካለ በስተቀር፤ ተማሪ ሚከፍለውን አጥቶ አትማርም አይባልም ለነገሩ፡፡ ዋናው ነገር ግን ጥራት ያለው ትምህርትን የመስጠት ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ደግሞ በአንድ እርምጃ ብቻ አይመጣም፡፡ ይህ የራስ ገዝነት አካሄዱም እንደ መፍትሄ ከታዬ ዩኒቨርሲቲዎችን ወደ ለየለት ንግድ እንዳይከታቸው ጥንቃቄ ይሻል፡፡”
የትምህርት ሚኒስቴር ከቋሚ ኮሚቴው ጋር በተወያየበት ወቅትም ከምክር ቤቱ አባላት በተለይም ከዚሁ ከተማሪዎች ክፍያ መጠየቅ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች በጉል ተነስተው ነበር፡፡ “መንግስት ራስ-ገዝ ዩኒቨርሲቲዎችን ይደጉማል ሲባል ይህ መክፈል የማይችሉትን ተማሪዎች የሚያካትት ነው ወይ? የትምህርት ከፍያስ መጠየቁ የመማር አቅም ኖሯቸው የመክፈል አቅም ግን የሌላቸውን ተማሪዎች አይገፋም ወይ?” የሚሉ ጥያቄዎችም ተስተናግዷል፡፡
ለዚህም ጥያቄ ምላሽ የሰጡት ዶ/ር ሳሙኤል ክፍሌ፤ “መክፈል ለማይችሉ ተማሪዎች መንግስት በጀት መድባል፡፡ ይህም ላልተወሰነ ጊዜ ይቀጥላል፡፡ ግን መጠኑ እየቀነሰ እንደሚሄድ እሙን ነው፡፡ ዩኒቨርሲቲዎች በነጻነት ሃብት እያካበቱ ሲሄዱ የመንግስትን ጫና እንደሚቀንሱ ይታመናል” ብለዋል፡፡
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ራስገዝ ለማድረግ የወጠነው ረቂቅ አዋጅ ባሁን ወቅት በትምህርት ሚኒስቴር አመራሮችና ባለሙያዎች ዳግም ውይይት እየተደረገበት ሲሆን፤ ይህም ሲጠናቀቅ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ኃብት ልማት፣ ሥራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ይመለሳል መባሉን ሰምተናል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ