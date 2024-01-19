የከተራ በዓል በአዳማ ከተማ

የከተራ በዓል በአዳማ ከተማዓርብ፣ ጥር 10 2016
በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ውስጥ በምትገኘውበአዳማ (የቀድሞዋ ናዝሬት) ከተማም የከተራ በዓል በደማቅ መንፈሳዊ ሥርዓት ተከብሮ ውሏል፡፡ከከተማዋ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተጓዙ ታቦታት የሚገናኙበት የመስቀል አደባባይ የበዓሉ ዋነኛ ማዕከል ሆኖ ዉሏል።
በአዳማ ከተማ ዛሬ ከሰኣቱን የከተራ በዓል በደማቅ ስነስርዓት ተካሂዶ ውሏል፡፡ ዛሬ ከሰኣት 8፡00 ገደማ ከየአድባራቱ የወጡትን ታቦታት በርካታ ቁጥር ያላቸው ምዕመናን አጅበውአቸው ወደየታቦታት ማደሪያ ስሸኙም ነበር፡፡ የወጣቶች ዝማሬ እና የካህናቱ ህብረዜማ ከየታቦታቱ ጎን ደምቆም ይስተዋላል፡፡
የበዓሉ ሃይማኖታዊ ትርጓሜ
በአዳማ ከተማ ሶስት የባህረጥምቀት ስርዓት መከወኛ ስፍራዎች ስኖሩት በዋናነት ግን የ21 ታቦታት እና አድባራት ማደሪያ የሆነው መስቀል አደባባይ ወይም የጥምቀት ስፍራ በእጅጉ ይደምቃል፡፡ ዶይቼ ቬለ ዛሬ የጥምቀት በዓል ዋዜማ የሆነው የከተራ በዓልን በስፍራው በጎበኘበት ወቅት ስለ እለቱ ትርጓሜ እና የበዓሉን አከባበር በተመለከተ የምስራቅ ሸዋአገረስብከት ምክትል ስራ አስከያጅ ሊቀካህናት ነጋሽ ሃብተወልድን አነጋግሮአቸዋል፡፡
“የከተራ በዓል ጌታችን መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ በዮሓንስ ለመጠመቅ የሄደበትን ለማስታወስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትር 10 ቀን ስርዓቱን በያመቱ ታስታውሳለች” ብለዋል፡፡ ታቦታቱ ከማደራቸው ተነስተው ወደ ባህረ ጥምቀት በመጓዝ በሚከበረው በዚህ የአደባባይ በኣል እለት በአዳማ ከተማ በዋናነት ስርዓተ ጥምቀቱ በሚከበርበት መስቀል አደባባይ 21 ታቦታት እንደሚያድሩም አስረድተውናል፡፡
የበዓሉ ታዳሚያን አስተያየት
በበዓሉ አከባበር ላይ እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብ ታድመዋል፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የበዓሉ ታዳሚያንም በጉጉት የሚጠበቅ ያሉትን ዓመታዊውን የከተራ እና ጥምቀት በዓልን በያመቱ በዚሁ ስፍራ በህብረት ወጥተው እንደሚያከብሩ ያስረዳሉ፡፡
በዚህ የበዓሉ አከባበር ላይ በርካታ ወጣቶችን የዘንባባ ዛፍ ቅጠል አስይዘው ከታቦታቱ ፊት ቀደም ብለው በመጓዝ የምስጋና ቃል የሚያሰሙ እድሜያቸው ጠና ያለ አባት ግን የበርካቶችን ትኩረት ይስባሉ፡፡ ንጉሴ መሸሻ የተባሉ እኚህ አባት የዘንባባ ዛፉን ይዘው ለከተራ በዓል የወጡትም ለሰላም አንድነቱ ጥሪ ለማቅረብ ነው ሲሉ ሃሳባቸውን አጋርተውናል፡፡ “ሰላም ከሌለ ሁሉም ከንቱ ነው፡፡ ከጦርነት፣ ከርሃብ ከእርዛት እግዝአብሔር ይተብቀን” ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ