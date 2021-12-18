የከረዩ አባ ገዳን ጨምሮ የ14 ሰዎች ግድያ ያስከተለው ውዝግብ

ባለፈው ሳምንት በምሥራቅ ሸዋ ቦሰት ወረዳ የከረዩ አባገዳን ጨምሮ በ14 ሰዎች ላይ ለተፈጸመው ግድያ አስተያየታቸውን ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡ የአከባቢው ነዋሪዎች እና የተጎጂ ቤተሰቦች የመንግሥት የፀጥታ አካላትን ተጠያቂ ሲያደርጉ፤ መንግሥት በበኩሉ በአከባቢው ይንቀሳቀሳሉ ያላቸውን ታጣቂዎች ወቅሷል።
ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ምሽት የከረዩ አባገዳ ከድር ሃዋዝ ቦሩ እና ሌሎች 13 ሰዎች ሲገደሉ አብረው ተይዘው የተወሰዱት ከ20 በላይ ሰዎች የት እንደገቡ አለመታወቁ እንዳስጨነቃቸው ቤተሰቦቻቸው ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የኦሮሞ አባገዳዎች ሕብረት ሰብሳቢ አባገዳ ጂሎ ማንኦ ግድያውን የፈፀመው ማንም ይሁን ማን የሚወገዝ በመሆኑ ሕብረቱ ተሰብስቦ ውሳኔ ለማስተላለፍ ማቀዱን ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት በምሥራቅ ሸዋ ቦሰት ወረዳ የከረዩ አባገዳን ጨምሮ በ14 ሰዎች ላይ ለተፈጸመው ግድያ አስተያየታቸውን ለመገናኛ ብዙሃን የሰጡ የአከባቢው ነዋሪዎች እና የተጎጂ ቤተሰቦች የመንግሥት የፀጥታ አካላትን ተጠያቂ ሲያደርጉ፤ መንግሥት በበኩሉ በአከባቢው ይንቀሳቀሳሉ ያላቸውን ታጣቂዎች ወቅሷል። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በርቀት በሰበሰባቸው መረጃዎች እውነታውን ለመደምደም በመቸገሩ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ባለሙያዎቹን ወደ ስፍራው በመላክ ምርመራ ለማድረግ ማቀዱን አሳውቋል።
ስዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
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