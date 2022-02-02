 የከረዩ አባገዳዎች ግድያ፣ዕርቅና የኢሰመኮ ስጋት | ኢትዮጵያ | DW | 24.03.2022

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ኢትዮጵያ

የከረዩ አባገዳዎች ግድያ፣ዕርቅና የኢሰመኮ ስጋት

የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች ባለፈዉ ታሕሳስ በርካታ የከረዩ አባገዳ አባላትና ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸዉን የተለያዩ ምንጮች ዘግበዋል።ግድያዉ ያስከትላል የተባለዉን ጠብ ለማስወገድ ጉዳዩ በእርቅ እንዲያበቃ ሽምግልና ተይዟል

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«ዕርቁ በወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስቀር መሆን የለበትም» ኢሰመኮ


የከረዩ አባገዳ አባላት በመገደላቸዉ ሰበብ የተፈረዉን ጠብና ቅሬታ በእርቅ ለመፍታት የሚደረገው ጥረት የሕግ ተጠያቂነትን ሊያደናቅፍ እንደማይገባ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) አሳሰበ፡፡የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች ባለፈዉ ታሕሳስ በርካታ የከረዩ አባገዳ አባላትና ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸዉን የተለያዩ ምንጮች ዘግበዋል።ግድያዉ ያስከትላል የተባለዉን ጠብ ለማስወገድ ጉዳዩ በእርቅ እንዲያበቃ ሽምግልና ተይዟል።የግድያዉን መንስኤና የገዳዮችን ማንነት የመረመረዉ ኢሰመኮ ጠብና ቅሬታዉን በእርቅ ለመፍታት የሚደረገዉን ጥረት እንደሚደግፍ አስታዉቋል።ይሁንና ኮሚሽኑ እንዳለዉ እርቁ በወንጀል ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚደረገዉን ሒደት የሚያስቀር መሆን የለበትም።ሽምግልናዉን የሚመሩት የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ዋና ፀኃፊ አባገዳ ጎበና ሆላ ግን፣ የከረዩ ገዳ ሚቺሌ ዱላቻ ማህበረሰብ አባላት የተዘረፉት ተመልሶላቸው ካሳ እንዲከፈላቸው መስማማታቸውን አመልክተዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

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«ዕርቁ በወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስቀር መሆን የለበትም» ኢሰመኮ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በከረዩ አባገዳዎች ግድያ የኢሰመኮ መግለጫ

በከረዩ አባገዳዎች ግድያ የኢሰመኮ መግለጫ 02.02.2022

በኦሮሚያ ክልል በከረዩ አባገዳዎች ላይ ግድያ የፈጸሙና ያስፈጸሙ የፀጥታና የአስተዳደር አባላት ላይ ተገቢው የወንጀል ምርመራ ተደርጎ ለፍትሕ እንዲቀርቡ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጠየቀ። ለሟቾች ቤተሰቦች እና የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ተገቢው ካሳ እንዲሰጥም ኮሚሽኑ አሳስቧል።

Preparation of Addis Abeba for the AU Summit Schlagwörte Addis Abeba, Andenet Park,Äthiopien,AU Summit,Äthiopien Fotograf Seyoum Getu Datum 020222 via Hirut Melesse

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅንት አስተያየት 04.02.2022

መንግሥትና ሕወሓት፤ ኢሰመኮ ስለአባገዳዎች ግድያ

መንግሥትና ሕወሓት፤ ኢሰመኮ ስለአባገዳዎች ግድያ 04.02.2022

የኢትዮጵያ መንግሥት እና ሕወሓት እየተደራደሩ ነው ስለመባሉ በእየ ፊናቸው መልስ ሰጥተዋል። ስለ ከረዩ አባገዳዎች ግድያ ኢሰመኮ ባወጣው መግለጫ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። አዲስ አበባ ለአፍሪቃ ኅብረት የመሪዎች ስብሰባ ዝግጅት ሽር ጉድ እያለች ነው። የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በእነዚህ ሦስት ጉዳዮች ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።  