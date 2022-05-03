የኦፌኮ ወቀሳና የመንግስት ምላሽ

የኦሮሞ ፌዴራዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ትናንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በቅርብ ጊዜያት የመንግስት ኃሎች በታጣቂዎች ላይ በተከፈቱት ዘመቻ፣ ሰላማዊ ዜጎች እተፈናቀሉና እተገደሉ ነው ብሏል፡፡የኦሮሚያ ክልል ፀጥታ እና አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ግን መንግስት የሚያድነው ሕዝብ «ያሰቃያሉ» ያላቸውን ኃይላት ነዉ።
የኦሮሞ ፌዴራዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ትናንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በቅርብ ጊዜያት የመንግስት ኃሎች በታጣቂዎች ላይ በተከፈቱት ዘመቻ፣ ሰላማዊ ዜጎች እተፈናቀሉና እተገደሉ ነው ብሏል፡፡የኦሮሚያ ክልል ፀጥታ እና አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ግን መንግስት የሚያድነው ሕዝብ «ያሰቃያሉ» ያላቸውን ኃይላት ነዉ።ኦፌኮ በመግለጫው የአማራ ክልላዊ መንግስት «የሚያሰማራቸው» ያላቸው ኃይሎችም ኦሮሚያን ጨምሮ የአጎራባች ክልሎችን ሰላም ያናጋሉ፣ ነዋሪዎችን ይዘርፋሉም በማለት ወቅሷል፡፡የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ምክትል የቢሮ ኃላፊ ሕሊና መብራቱ ግን ወቀሳዉን መሰረት የሌለው እና «የማንቀበለው» በማለት አጣጥለውታል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
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