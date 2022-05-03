 የኦፌኮ ወቀሳና የመንግስት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 13.05.2022

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ኢትዮጵያ

የኦፌኮ ወቀሳና የመንግስት ምላሽ

የኦሮሞ ፌዴራዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ትናንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በቅርብ ጊዜያት የመንግስት ኃሎች በታጣቂዎች ላይ በተከፈቱት ዘመቻ፣ ሰላማዊ ዜጎች እተፈናቀሉና እተገደሉ ነው ብሏል፡፡የኦሮሚያ ክልል ፀጥታ እና አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ግን መንግስት የሚያድነው ሕዝብ «ያሰቃያሉ» ያላቸውን ኃይላት ነዉ።

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የኦፌኮ ወቀሳ፣ ኦሮሚያና የአማራ ክልሎች ማስተባበያ

የኦሮሞ ፌዴራዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ትናንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በቅርብ ጊዜያት የመንግስት ኃሎች በታጣቂዎች ላይ በተከፈቱት ዘመቻ፣ ሰላማዊ ዜጎች እተፈናቀሉና እተገደሉ ነው ብሏል፡፡የኦሮሚያ ክልል ፀጥታ እና አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ግን መንግስት የሚያድነው ሕዝብ «ያሰቃያሉ» ያላቸውን ኃይላት ነዉ።ኦፌኮ በመግለጫው የአማራ ክልላዊ መንግስት «የሚያሰማራቸው» ያላቸው ኃይሎችም ኦሮሚያን ጨምሮ የአጎራባች ክልሎችን ሰላም ያናጋሉ፣ ነዋሪዎችን ይዘርፋሉም በማለት ወቅሷል፡፡የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ምክትል የቢሮ ኃላፊ ሕሊና መብራቱ ግን ወቀሳዉን  መሰረት የሌለው እና «የማንቀበለው» በማለት አጣጥለውታል፡፡

ስዩም ጌቱ 

ነጋሽ መሐመድ

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የኦፌኮ ወቀሳ፣ ኦሮሚያና የአማራ ክልሎች ማስተባበያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይፈጸማል ስለተባለው ግድያ

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይፈጸማል ስለተባለው ግድያ 03.05.2022

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ መንግስት ታጣቂዎችን ለመዋጋት በሚያደርገው ሂደት ውስጥ የንጹኃን ዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታውን መወጣት አልቻለም ሲሉ ኦፌኮ እና ኦነግ ወቀሱ። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ንጹሃን ዜጎችን ደኅንነት እንደሚጠብቅ በመግለጥ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አባላት ጭምር ከተገደሉት ውስጥ ይገኙበታል ብሏል።

የኦፌኮ መግለጫ

የኦፌኮ መግለጫ 12.05.2022

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ፣ለኢኮኖሚያዊ እና በርካታ ማኅበራዊ ቀውሶች ምክንያት ናቸው ያላቸው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚደረጉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች የፖለቲካ መፍትሄ አያመጡም ብሏል፡፡ኦፌኮ መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችም ሆነ ከህወሓት ኃይሎች ጋር ስሜን ማንሳቱ አግባብ አይደለምም ብሏል።

KYIV, UKRAINE - APRIL 20 : (---EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - EUROPEAN COUNCIL / POOL - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of the European Council Charles Michel visits Kyiv, Ukraine on April 20, 2022. EUROPEAN COUNCIL / POOL / Anadolu Agency

ዜና መፅሔት፣ ሚያዚያ 13፣2014 21.04.2022