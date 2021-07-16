 የኦፌኮ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 12.05.2022

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ኢትዮጵያ

የኦፌኮ መግለጫ

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ፣ለኢኮኖሚያዊ እና በርካታ ማኅበራዊ ቀውሶች ምክንያት ናቸው ያላቸው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚደረጉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች የፖለቲካ መፍትሄ አያመጡም ብሏል፡፡ኦፌኮ መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችም ሆነ ከህወሓት ኃይሎች ጋር ስሜን ማንሳቱ አግባብ አይደለምም ብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:34

ኦፌኮ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ

በኢትዮጵያ እርሰ በርስ የሚዋጉ ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበትን መንገድ ፈልገው ለአስቸኳይ እርቅ እና ድርድር እንዲቀመጡ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ጠየቀ፡፡ ፓርቲው በዛሬው እለት አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ጽሕፈት ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ፣ለኢኮኖሚያዊ እና በርካታ ማኅበራዊ ቀውሶች ምክንያት ናቸው ያላቸው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚደረጉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች የፖለቲካ መፍትሄ አያመጡም ብሏል፡፡ኦፌኮ በዛሬው መግለጫው መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችም ሆነ ከህወሓት ኃይሎች ጋር ስሜን ማንሳቱ አግባብ አይደለም ብሏል። የፓርቲው ሃሳብ ሁሉም ተፋላሚ ኃይላት ጠመንጃቸውን በማስቀመጥ ለህብረተሰቡ ሰላም እንዲሰጡ ነው ሲልም ገልጿል፡፡
ፓርቲው አክሎም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በየጊዜው የዜጎችን ሕይወት የሚቀጥፉ ደም አፋሳሽ ጦርነቶች ማብቃት ይገባቸዋልም ሲል ዐስታውቋል።
ሥዩም ጌቱ 

ኂሩት መለሰ

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ኦፌኮ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኦሮሚያ መንግሥት ከመከላከያ ጎን ለመሰለፍ መዘጋጀቱን ማስታወቁ

የኦሮሚያ መንግሥት ከመከላከያ ጎን ለመሰለፍ መዘጋጀቱን ማስታወቁ 16.07.2021

የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ሕዝብ የሀገር ሉዓላዊነት ጋሻ ከሆነው የመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሆን መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነው ያለው መግለጫው ለክልሉ ማህበረሰብም የድጋፍ ጥሪ አቅርቧል።መግለጫው ህዋሓትን በህዝቦች መሀከል ቁርሾና ክፍፍል በመፍጠር እንዲሁም የአገር ፍቅር እንዲሸረሸር በማድረግ ኮንኗል።

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መንግሥት ሕግ ማስከበር በሚለው በትግራዩ ዘመቻም ከመንግሥትም ከሕወሓት ኃይሎችም በኩል  የሞቱ የቆሰሉና የተፈናቀሉት በርካቶች ናቸው።ጦርነቱ ጋብ ካለ በኋላ መንግሥት ጁንታ የሚላቸው የወያኔ ሐርነት ትግራይ(ህወሓት)መሥራቾችን ጨምሮ የፓርቲው አመራራሮችና ሌሎችም አባላት መገደላቸውን በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና መማረካቸውንም ይፋ እያደረገ ነው።

በውይይት ላይ የተመሠረተ ተኩስ አቁም እናድርግ -አቶ ጌታቸዉ ረዳ

"በውይይት ላይ የተመሠረተ ተኩስ አቁም እናድርግ" -አቶ ጌታቸዉ ረዳ 05.07.2021

ባለፈው ሳምንት መቐለን የተቆጣጠሩት የትግራይ አማጽያን ለተኩስ አቁም ላቀረቧቸው ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች ከኢትዮጵያ መንግስት መልስ ካላገኙ ውጊያውን እንደሚቀጥሉ አስታወቁ። ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ "ኢትዮጵያ ላይ በቅርብ የሚታይ አደጋ እስካልመጣ ድረስ ከማንም ኃይል ጋር ውጊያ፣ ግጭት አንፈልግም" ብለዋል።