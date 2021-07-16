የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ፣ለኢኮኖሚያዊ እና በርካታ ማኅበራዊ ቀውሶች ምክንያት ናቸው ያላቸው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚደረጉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች የፖለቲካ መፍትሄ አያመጡም ብሏል፡፡ኦፌኮ መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችም ሆነ ከህወሓት ኃይሎች ጋር ስሜን ማንሳቱ አግባብ አይደለምም ብሏል።
በኢትዮጵያ እርሰ በርስ የሚዋጉ ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበትን መንገድ ፈልገው ለአስቸኳይ እርቅ እና ድርድር እንዲቀመጡ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ጠየቀ፡፡ ፓርቲው በዛሬው እለት አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ጽሕፈት ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ፣ለኢኮኖሚያዊ እና በርካታ ማኅበራዊ ቀውሶች ምክንያት ናቸው ያላቸው በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚደረጉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች የፖለቲካ መፍትሄ አያመጡም ብሏል፡፡ኦፌኮ በዛሬው መግለጫው መንግስት ኦሮሚያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችም ሆነ ከህወሓት ኃይሎች ጋር ስሜን ማንሳቱ አግባብ አይደለም ብሏል። የፓርቲው ሃሳብ ሁሉም ተፋላሚ ኃይላት ጠመንጃቸውን በማስቀመጥ ለህብረተሰቡ ሰላም እንዲሰጡ ነው ሲልም ገልጿል፡፡
ፓርቲው አክሎም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በየጊዜው የዜጎችን ሕይወት የሚቀጥፉ ደም አፋሳሽ ጦርነቶች ማብቃት ይገባቸዋልም ሲል ዐስታውቋል።
ሥዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቲት ስለሺ