 የኦነግ 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓል | ኢትዮጵያ | DW | 01.07.2023

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ኢትዮጵያ

የኦነግ 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓል

“የኦሮሚያው ጦርነት መልሰን መላልሰን እንደተናገርነው፤ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ላይ በሃይል ለመጫን ያላትን ፍላጎቷን ያሳያል፡፡" የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ

የኦሮሞ ነጻነት ንባር 50ኛ ዓመት

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ተከብሮ በዋለው በ50ኛ ዓመት የኦነግ የምስረታ በዓል አከባበር ላይ ባደረጉት ሰፋ ያለ ንግግር ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስረታ እና ወደ ትግል መግባት አስገዳጅ ነበር ያሉትን ሁኔታዎች ጠቃቅሰዋል፡፡ ሊቀመንበሩ በዚሁ ንግግራቸው ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት እና ለዜጎች መብት መከበር ፀር ነበር ያሉትን በወቅቱ የነበረውን የፊውዳል ስርዓትንም ክፉኛ ኮንነው፤ ያ ሂደት ለኦነግ ምስረታ እና ወደ ትግል መግባት ገፊ ምክንያት ሆኗል ብለዋል፡፡ “በተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስራቾችና በመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸው እንደ ማሞ መዘምር እና ባሮ ቱምሳ ያሉ ራዕይ የነበራቸው ትንታግ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች በርካቶች በሚሊየኖች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮችን በወቅቱ ለነበረው የፊውዳል ጨቋኝ ስርዓት የመሬት ባለርስቶች የሚገብሩበት ስርዓት እንዲቀየር ተፋልመዋል፡፡ በተለይም የያኔው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሰብሳቢ ባሮ ቱምሳ፤ የመጫና ቱለማ ማህበር እንቅስቃሴ ከተገታም በኋላ እንደ ደምሴ ተጫነ (ገዳ ገመዳ)፣ አቦማ ምትኩ እና ሌሎችም ጨቋኙን ስርዓት ለመቀየር ተዋድቀዋል፡፡የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚያ መንገድ ነው ሳይወድ በግድ ወደ ትግል የገባው፡፡”

Äthiopien | Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Äthiopischen Oromo Liveration Front


ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር እዚህ መድረስ እና በትግሉ ለመጣው የባህል-ማንነት ውጤት በትግሉ የወደቁት ሊታወሱ ይገባል ያሉት አቶ ዳውድ፤ ዛሬ ላይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ይደርሳል ያሉት የሰላም እጦት እና ወከባ እንዲቆም ጠይቀዋል፡፡ “አሁን በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሊቆም ይገባል፡፡ ትልቁ የዚህ አገር ችግር የዜጎች መብት፣ የራስን ዕድል በራስ መወሰን እና ዴሞክራሲያዊ መብት ላይ በጋራ ተቀምጦ አለመወያየት ነው፡፡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና ሌሎች አጋር የፖለቲካ ድርጅቶችም ለዚሁ ቢጥሩም ሰሚ በማጣታችን ነው ወደ ማንወጣው ጦርነት የገባነው፡፡ አሁን ጊዜው ቆም ብለን ስለዚህ የምናስብበት ነው እንላለን፡፡”

Äthiopien | Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Äthiopischen Oromo Liveration Front

አቶ ዳውድ በንግግራው  የኦሮሚያው ጦርነት በህዝብ የሚፈለገውን ሰላም የማምጫው መንገዱ ፖለቲካዊ ውይይት ነው ሲሉም በንግግራቸው አጽንኖት ሰጥተዋል፡፡ “የኦሮሚያው ጦርነት መልሰን መላልሰን እንደተናገርነው፤ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ላይ በሃይል ለመጫን ያላትን ፍላጎቷን ያሳያል፡፡ ጦርነቱ ኦነግን ሰብሮ የራስን ፍላጎት እውን የማድረግ ፍላጎት የሚጎላበት ነው፡፡ እየተካሄደ ያለው ጦርነትም ይህ አይሆንም የሚል አንድምታ አለው፡፡ ግን ሁሉም ሊገነዘብ የሚገባው በጦርነት መፍትሄ አይመጣም፡፡ ፖለቲካዊ መፍትሄ መምጣት አለበት፡፡ ለዚህ ደግሞ ይህ ጦርነት መቆም አለበት፡፡ በኦሮሚያ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ በቻልነው መጠን እንሰራለን፡፡” …“ከአጋራችን ኦፌኮ እና ሌሎች መከባበርን መርሀቸውን አድርገው ከሚሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋርም ለዚህ ዓለማ በጽናት እንሰራለን፡፡”

Äthiopien | Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Äthiopischen Oromo Liveration Front

ዛሬ በርካታ አባላቶችና ደጋፊዎቹ በተገኙበት 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉ ተከብሮ የዋለው በኢትዮጵያ አንጋፋው የፖለቲካ ድርጅት የሆነው ኦነግ እለቱን ማስታወስ ያስፈለገው በትግል ሂደቱ የወደቁትን ለማስታወስ፣ ትግሉ የደረሰበትን ደረጃ ለመገምገም እና መዳረሻውን ለማስታወስ እንዲረዳ ነው ተብሏል፡፡
በኦነግ የ50ኛ ዓመት የምስረታ ከብረ-በዓሉ ላይ ጥሪ የተደረገላቸው ከ20 በላይ የፖለቲካ ድርጅቶች በመድረኩ ተገኝተው የአጋርነት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡ ኦፌኮ፣ ህብር ኢትዮጵያ፣ ኢሃፓ፣ መድረክ፣ አገው ሸንጎ፣ ወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ (ወብን)፣ የአፋር ህዝብ ፓርቲ እና ቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ከነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ተጠቃሽ ናቸው፡፡

ስዮም ጌቱ

ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር

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የኦሮሞ ነጻነት ንባር 50ኛ ዓመት

ተዛማጅ ዘገባዎች

ስለ ኦሮሚያ ክልል አለመረጋገትና እልባቱ የኦነግ መግለጫ

ስለ ኦሮሚያ ክልል አለመረጋገትና እልባቱ የኦነግ መግለጫ 23.06.2023

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ለኦሮሚያ የሰላም ችግር መፍትኄው ሰላማዊ ውይይት ነው አሉ ። አቶ ዳውድ ዛሬ ለመገናኛ ብዙኃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መንግስት ለውይይት መቀመጥ ያለበት የእሳቸው የፖለቲካ ድርጅትን ጨምሮ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ነው ብለዋል ።

የወለንጪቲ ግጭትና ኦሮሚያ ፀጥታ ስጋት

የወለንጪቲ ግጭትና ኦሮሚያ ፀጥታ ስጋት 18.05.2023

ወለንጪቲ ወይም ኦላንጪቱ ከተማ ባለፈዉ ማክሰኞ የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎችና አማፂያን ባደረጉት የተኩስ ልዉዉጥ 2 ሰላማዊ ሰዎችና 6 አማፂያን መገደላቸዉን የአካባቢዉ ባለስልጣናት አስታወቁ።የቦሰት ወረዳ የፀጥታ ባለስልጣናት እንዳሉት መንግስት ኦነግ-ሸኔ በሚል በአሸባሪነት የፈረጀዉ አማፂ ቡድን የከተማይቱን ፖሊስ ጣቢያ ለመምታት አቅዶ ነበር

የኦሮሚያ ሰላምና ፀጥታ

የኦሮሚያ ሰላምና ፀጥታ 10.05.2023

የምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ የትውልድ ቀዬያቸው መሆኗን የሚገልጹት የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች (መድረክ) ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃ በፊናቸው በተለይም ለዶቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት በአከባቢው አሁንም ድረስ የመንግስት ጦር ታጣቂዎችን እንደሚያሳድድ እና ግጭቶችም በስፋት እንደሚስተዋሉ ያረጋግጣሉ፡፡