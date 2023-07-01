የኦነግ 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓል

“የኦሮሚያው ጦርነት መልሰን መላልሰን እንደተናገርነው፤ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ላይ በሃይል ለመጫን ያላትን ፍላጎቷን ያሳያል፡፡" የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ተከብሮ በዋለው በ50ኛ ዓመት የኦነግ የምስረታ በዓል አከባበር ላይ ባደረጉት ሰፋ ያለ ንግግር ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስረታ እና ወደ ትግል መግባት አስገዳጅ ነበር ያሉትን ሁኔታዎች ጠቃቅሰዋል፡፡ ሊቀመንበሩ በዚሁ ንግግራቸው ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት እና ለዜጎች መብት መከበር ፀር ነበር ያሉትን በወቅቱ የነበረውን የፊውዳል ስርዓትንም ክፉኛ ኮንነው፤ ያ ሂደት ለኦነግ ምስረታ እና ወደ ትግል መግባት ገፊ ምክንያት ሆኗል ብለዋል፡፡ “በተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስራቾችና በመጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸው እንደ ማሞ መዘምር እና ባሮ ቱምሳ ያሉ ራዕይ የነበራቸው ትንታግ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች በርካቶች በሚሊየኖች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮችን በወቅቱ ለነበረው የፊውዳል ጨቋኝ ስርዓት የመሬት ባለርስቶች የሚገብሩበት ስርዓት እንዲቀየር ተፋልመዋል፡፡ በተለይም የያኔው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ሰብሳቢ ባሮ ቱምሳ፤ የመጫና ቱለማ ማህበር እንቅስቃሴ ከተገታም በኋላ እንደ ደምሴ ተጫነ (ገዳ ገመዳ)፣ አቦማ ምትኩ እና ሌሎችም ጨቋኙን ስርዓት ለመቀየር ተዋድቀዋል፡፡የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚያ መንገድ ነው ሳይወድ በግድ ወደ ትግል የገባው፡፡”
ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር እዚህ መድረስ እና በትግሉ ለመጣው የባህል-ማንነት ውጤት በትግሉ የወደቁት ሊታወሱ ይገባል ያሉት አቶ ዳውድ፤ ዛሬ ላይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ይደርሳል ያሉት የሰላም እጦት እና ወከባ እንዲቆም ጠይቀዋል፡፡ “አሁን በኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ሊቆም ይገባል፡፡ ትልቁ የዚህ አገር ችግር የዜጎች መብት፣ የራስን ዕድል በራስ መወሰን እና ዴሞክራሲያዊ መብት ላይ በጋራ ተቀምጦ አለመወያየት ነው፡፡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና ሌሎች አጋር የፖለቲካ ድርጅቶችም ለዚሁ ቢጥሩም ሰሚ በማጣታችን ነው ወደ ማንወጣው ጦርነት የገባነው፡፡ አሁን ጊዜው ቆም ብለን ስለዚህ የምናስብበት ነው እንላለን፡፡”
አቶ ዳውድ በንግግራው የኦሮሚያው ጦርነት በህዝብ የሚፈለገውን ሰላም የማምጫው መንገዱ ፖለቲካዊ ውይይት ነው ሲሉም በንግግራቸው አጽንኖት ሰጥተዋል፡፡ “የኦሮሚያው ጦርነት መልሰን መላልሰን እንደተናገርነው፤ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ላይ በሃይል ለመጫን ያላትን ፍላጎቷን ያሳያል፡፡ ጦርነቱ ኦነግን ሰብሮ የራስን ፍላጎት እውን የማድረግ ፍላጎት የሚጎላበት ነው፡፡ እየተካሄደ ያለው ጦርነትም ይህ አይሆንም የሚል አንድምታ አለው፡፡ ግን ሁሉም ሊገነዘብ የሚገባው በጦርነት መፍትሄ አይመጣም፡፡ ፖለቲካዊ መፍትሄ መምጣት አለበት፡፡ ለዚህ ደግሞ ይህ ጦርነት መቆም አለበት፡፡ በኦሮሚያ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ በቻልነው መጠን እንሰራለን፡፡” …“ከአጋራችን ኦፌኮ እና ሌሎች መከባበርን መርሀቸውን አድርገው ከሚሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋርም ለዚህ ዓለማ በጽናት እንሰራለን፡፡”
ዛሬ በርካታ አባላቶችና ደጋፊዎቹ በተገኙበት 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉ ተከብሮ የዋለው በኢትዮጵያ አንጋፋው የፖለቲካ ድርጅት የሆነው ኦነግ እለቱን ማስታወስ ያስፈለገው በትግል ሂደቱ የወደቁትን ለማስታወስ፣ ትግሉ የደረሰበትን ደረጃ ለመገምገም እና መዳረሻውን ለማስታወስ እንዲረዳ ነው ተብሏል፡፡
በኦነግ የ50ኛ ዓመት የምስረታ ከብረ-በዓሉ ላይ ጥሪ የተደረገላቸው ከ20 በላይ የፖለቲካ ድርጅቶች በመድረኩ ተገኝተው የአጋርነት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡ ኦፌኮ፣ ህብር ኢትዮጵያ፣ ኢሃፓ፣ መድረክ፣ አገው ሸንጎ፣ ወላይታ ብሄራዊ ንቅናቄ (ወብን)፣ የአፋር ህዝብ ፓርቲ እና ቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ከነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ተጠቃሽ ናቸው፡፡
ስዮም ጌቱ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር