የኢትዮጵያ መንግሥት እና ኦነሠ የሰላም ንግግር ከሸፈ-ቀጥሎስ?
የዓለማቀፍ ህግ ባለሙያው አቶ ባይሳ ዋቅዎያ የኢትዮጵያ መንግሥት እና ኦነግ-ኦነሠ በታንዛንያ ምን ዝርዝር ጉዳይ ላይ ተነጋግረው ምን አጣላቸው የሚለውን ነጥብ በግልጽ ማወቅ ባይቻልም ልዩነቶቹን መገመት ይቻላል ይላሉ፡፡ የዓለማቀፍ ህግ ባለሙያው አቶ ባይሳ በኢትዮጵያ መንግስት እና ኦነግ-ኦነሰ መካከል ሲደረግ የነበረው የሰላም ንግግር ቢደናቀፍም ሁለቱን አካላት ሊያስማማ የሚችል መፍትሄ እንደገና ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መመለስ ነው ብለዋል፡፡
“በድርድሩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ የመሳተፍ እድሉ አልነበረኝም” ያሉት አቶ ባይሳ ግልጽነት ያለው ፖለቲካን ማካሄድ ባህል ባልሆነባት ኢትዮጵያ ተፋላሚዎች የተጣሉበት የፖለቲካ ሃሳቦችን በውል ማወቅ አዳጋች ነው” ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ይሁንና ሰፊው ማህበረሰብ በተለይም በሰላም እጦቱ የተፈተነው ህዝብ ብዙ አዎንታዊ ውጤት ከድርድሩ ጠብቀው እንደነበር በአሰስተያየታቸው ያብራራሉ።
“በእኔ ግምት ግን በምንም ላይ ይግባቡ በምንም ይለያዩ ዛሬም ሆነ ከወራት አሊያም ከዓመታትም በኋላ ሁለቱም አካላት ተመልሰው ይነጋገራሉነ የሚል እምነት አለኝ” ሲሉም ሀሳባቸውን ቋጭተዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላም እና ደህንነት የሁለተኛ ዲግሪ ምሩቅና የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆኑት አቶ መብራቱ ገርጂሶ ናቸው፡፡ እንደሳቸው ማብራሪያ ደግሞ በርካቶች የጠበቁት የተደናቀፈው የሰላም ስምምነት ሂደቱ ከእንግዲህ ሁለት እጣፈንታ ያለው ነው፡፡
ቃለ መጠይቅ፤ የኢትዮጵያ መንግሥትና የኦነሠ ድርድር እንደቀጠለ ነዉ
“አንድም በሶስተኛ ወገን ጫና አሊም በተደራዳሪዎቹ ዳግም ጉዳዮቹን በማጠን ወደ እርቅ መንገድ በማምራት ለቅሶው ያላቧራውን አርሶ አደር እፎይታ ይሰጡታል ብለን እንጠብቃለን፡፡ ሌላው ግን ላለፉት አምስት ዓመታት የቆዩበትን ጦርነት መቀጠል ነው፡፡ ግን ካሁኑ ሁኔታ እና ከሁለቱ ወገኖች ድህረ ስምምነት መግለጫ መረዳት የሚቻለው ያው የተለመደው ጦርነት የሚቀጥል ነው የሚመስለው” ብለዋል፡፡
በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተደማጭነት ያላቸው ፖለቲከኛ ጃዋር መሃመድም ከሰሞኑ በይፋዊ ማህበራዊ ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ባለፈው ማክሰኞ በተጠናቀቀው የኢትዮጵያ መንግስት እና የኦነግ-ኦነሰ ሁለተኛ ዙር ድርድር ላይ ተፋላሚ አካላቱ ከምን ጊዜውም በላይ ከፍተኛ የሰላም ስምምነት ፍላጎት እንደነበራቸው ማረጋገጣቸውን አመልክተዋል፡፡
ማሕደረ ዜና፣ የኢትዮጵያና የኦነሰ ድርድር ተስፋና ቀቢፀ ተስፋ
አቶ ጃዋር በትንታኔያቸው ሁለቱ ተፋላሚዎች በእርቅ ሂደቱ በሚሰጡትና በሚቀበሉት ጉዳይ ላይ ግን ሙሉ በሙሉ የተዘጋጁ አይመስሉም ብለዋል፡፡ ሁለቱ አካላት መካከል መተማመን ማጣት ትልቁ ተግዳሮት ሊሆን እንደሚችልም የጠቀሱት አቶ ጃዋር የሶስተኛ አካላት ተሳትፎ ለዚህ መፍትሄ እንደሚሆን ግን ጠቁመዋል፡፡ በከፍተኛ ህዝብ ፍላጎትና ግፊት መጣ ያሉት ይህ የሰላም ስምምነት ሂደት ብቸኛው አማራጭ በመሆኑ ተስፋ የሚቆረጥበት ሳይሆን ሊገፋበት የሚገባ ብለውታልም፡፡
ድርድሩን በማመቻቸት ቁልፍ ሚና እየተጫወተ የሚገኘውምን የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት (ኢጋድ) በዋና ጸሃፊነት የሚያገለግሉት ኢትዮጵያዊው ወርቅነህ ገበየሁ (ዶ/ር) በታንዛንያው ሁለተኛ ዙር ስምምነት መቋጨትን ተከትሎ አሁንም በሂደቱ ተስፋ መቁረጥ እንደማይገባ መግለጻቸውም አይዘነጋም።
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ