ሰሞኑን በታንዛኒያ ዛንዚባር ወደብ በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየውን ምክክርና ድርድር ኦፌኮ እንደሚደግፈውም በዚሁ መግለጫ ተጠቅሷል፡፡ ልዩነቶች በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱ ኦፌኮ ሲጠይቅ መቆየቱን ያስታወሰው መግለጫው፤ “አሁንም ሁለቱ ወገኖች በሰላም ድርድር መጀመራቸውን በደስታ የምንቀበለው ነው” ብሏል፡፡
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) የማዕከላዊ ኮሚቴ በዓመቱ 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ጽ/ቤቱ ለሁለት ቀናት አካሂዶ ዛሬ ሲያጠናቅቅ፤ መከርኩበት ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መግለጫ ሰጥቷል፡፡
ኦፌኮ በመግለጫው ማዕከላዊ ኮሚቴው አንገብጋቢ ባሏቸው አገራዊ ጉዳዮች እና የፓርቲው ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን ማሳለፉንም አሳውቋል፡፡
ፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴው በመደበኛ ጉባኤው ተወያይቶ ከስምምነት የደረሰባቸው ጉዳይ ላይ የአቋም መግለጫም አውጥቷል፡፡ የ2014 ዓ.ም. የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት እና በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የተዘጋጀውን የፓርቲውን የ5 ዓመታት ስትራቴጂክ መሪ ዕቅድ ማዕከላዊ ኮሚቴው በቀዳሚነት ያፀደቀው ነው ተብሏል፡፡ ሰሞኑን በታንዛኒያ ዛንዚባር ወደብ በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየውን ምክክርና ድርድር ኦፌኮ እንደሚደግፈውም በዚሁ መግለጫ ተጠቅሷል፡፡ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ የአቋም መግለጫውን ያነበቡት የፓርቲው ቃል አቀባይ አቶ ሱልጣን ቃሲም ናቸው፡፡
ሁለቱ ወገኖች እንደ ሰሜን ኢትዮጵያው ሁሉ ልዩነቶቻቸውን በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱ ኦፌኮ ሲጠይቅ መቆየቱን ያስታወሰው መግለጫው፤ “አሁንም ሁለቱ ወገኖች በሰላም ድርድር መጀመራቸውን በደስታ የምንቀበለው ነው” ብሏል፡፡
ኦፌኮ እየተካሄደ ያለው የእርቅና የሰላም ውይይት በቀጣይም ዘላቂ የተረጋጋ የፖለቲካ ምህዳር በኦሮሚያ እና በኢትዮጵያ እንዲፈጥር ድርድሩ በቀጣይነት በውስብስብ የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ ለመወያየት ቀሪ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶችንም እንዲያሳትፍ ጠይቋል፡፡
በመንግስት ታጣቂዎች በኦፌኮ አባላት እና መዋቅር ላይ በመነግስት ታጣቂዎች ወከባና ግድያ ይፈጸማል ያለው ኦፌኮ፤ በቀጣይም ለሰላማዊ ትግል ቁርጠኛ መሆኑን ግን አሳውቋል፡፡ ኦፌኮ በአቋም መግለጫው ሙስና ስርዓታዊ መልክ እየያዘ በአገሪቱ እየተንሰራፋ መሆኑን በማመልከት፤ የአከባቢ ብክለትን ያስከትላሉ ያለው እንደ ለገደንቢ የወርቅ ማውጫ ኢንቨስትመን ግልጽነት እንዲኖራቸው፤ በምርቶች ላይ የሚወጡ የዋጋ ተመኖች ህብረተሰቡን ለኢ-ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እየዳረጉ ስለሆኑ እንዲቆሙም ጠይቋል፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ገዢውን ፓርቲ የኦሮሞ ስም ሰጥቶ መላውን የኦሮሞ ህዝብ የማሸማቀቅ እና የመዝለፍ አዝማሚያዎች በአገሪቱ እየተስተዋለ መጥቷል ያለው ኦፌኮ፤ አካሄዱ በህዝቦች መካከል ቅራኔ እንዳይፈጥር እሰጋለሁ ብሏል፡፡
በታንዛኒያ ሲካሄድ የቆየውን የመንግስት እና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድርን በተመለከተ ስኬቱ እና ጥርጣሬው ላይ የኦፌኮ አቋም ምን ይሆን በሚል ከጋዜጠኞች ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ የሰጡ ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሬፌሰር መረራ ጉዲና ናቸው፡፡ ፕሮፌሰር መረራ በምላሻቸውም፡ “የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት ለመፍታት በተሄደበት ልክ በዚኛው ጠንካራ አደራዳሪ ሶሰርተኛ ወገን መኖሩን እጠራጠራለሁ” ብለዋል፡፡ ድርድሩ “ለዓመታት የቆየውን የኦሮሞ ጥያቄ” መመለስ እንዳለበትም ፓርቲያቸው እንደሚያምን አመልክቷል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ