 የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 06.05.2023

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ኢትዮጵያ

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ

ሰሞኑን በታንዛኒያ ዛንዚባር ወደብ በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየውን ምክክርና ድርድር ኦፌኮ እንደሚደግፈውም በዚሁ መግለጫ ተጠቅሷል፡፡ ልዩነቶች በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱ ኦፌኮ ሲጠይቅ መቆየቱን ያስታወሰው መግለጫው፤ “አሁንም ሁለቱ ወገኖች በሰላም ድርድር መጀመራቸውን በደስታ የምንቀበለው ነው” ብሏል፡፡

ኦፌኮ የሰላም ንግግሩን እደግፋለሁ አለ

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ

የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) የማዕከላዊ ኮሚቴ በዓመቱ 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ጽ/ቤቱ ለሁለት ቀናት አካሂዶ ዛሬ ሲያጠናቅቅ፤ መከርኩበት ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መግለጫ ሰጥቷል፡፡

ኦፌኮ በመግለጫው ማዕከላዊ ኮሚቴው አንገብጋቢ ባሏቸው አገራዊ ጉዳዮች እና የፓርቲው ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን ማሳለፉንም አሳውቋል፡፡

ፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴው በመደበኛ ጉባኤው ተወያይቶ ከስምምነት የደረሰባቸው ጉዳይ ላይ የአቋም መግለጫም አውጥቷል፡፡ የ2014 ዓ.ም. የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት እና በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የተዘጋጀውን የፓርቲውን የ5 ዓመታት ስትራቴጂክ መሪ ዕቅድ ማዕከላዊ ኮሚቴው በቀዳሚነት ያፀደቀው ነው ተብሏል፡፡ ሰሞኑን በታንዛኒያ ዛንዚባር ወደብ በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየውን ምክክርና ድርድር ኦፌኮ እንደሚደግፈውም በዚሁ መግለጫ ተጠቅሷል፡፡ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ የአቋም መግለጫውን ያነበቡት የፓርቲው ቃል አቀባይ አቶ ሱልጣን ቃሲም ናቸው፡፡

ሁለቱ ወገኖች እንደ ሰሜን ኢትዮጵያው ሁሉ ልዩነቶቻቸውን በሰላማዊ ድርድር እንዲፈቱ ኦፌኮ ሲጠይቅ መቆየቱን ያስታወሰው መግለጫው፤ “አሁንም ሁለቱ ወገኖች በሰላም ድርድር መጀመራቸውን በደስታ የምንቀበለው ነው” ብሏል፡፡

Äthiopien Addis Abeba | Oromo Federalist Congruence gibt Pressemitteilung

የኦፌኮ ሰንደቅ ኦላማ

ኦፌኮ እየተካሄደ ያለው የእርቅና የሰላም ውይይት በቀጣይም ዘላቂ የተረጋጋ የፖለቲካ ምህዳር በኦሮሚያ እና በኢትዮጵያ እንዲፈጥር ድርድሩ በቀጣይነት በውስብስብ የፖለቲካ ሁኔታዎች ላይ ለመወያየት ቀሪ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶችንም እንዲያሳትፍ ጠይቋል፡፡

በመንግስት ታጣቂዎች በኦፌኮ አባላት እና መዋቅር ላይ በመነግስት ታጣቂዎች ወከባና ግድያ ይፈጸማል ያለው ኦፌኮ፤ በቀጣይም ለሰላማዊ ትግል ቁርጠኛ መሆኑን ግን አሳውቋል፡፡ ኦፌኮ በአቋም መግለጫው ሙስና ስርዓታዊ መልክ እየያዘ በአገሪቱ እየተንሰራፋ መሆኑን በማመልከት፤ የአከባቢ ብክለትን ያስከትላሉ ያለው እንደ ለገደንቢ የወርቅ ማውጫ ኢንቨስትመን ግልጽነት እንዲኖራቸው፤ በምርቶች ላይ የሚወጡ የዋጋ ተመኖች ህብረተሰቡን ለኢ-ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እየዳረጉ ስለሆኑ እንዲቆሙም ጠይቋል፡፡

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ገዢውን ፓርቲ የኦሮሞ ስም ሰጥቶ መላውን የኦሮሞ ህዝብ የማሸማቀቅ እና የመዝለፍ አዝማሚያዎች በአገሪቱ እየተስተዋለ መጥቷል ያለው ኦፌኮ፤ አካሄዱ በህዝቦች መካከል ቅራኔ እንዳይፈጥር እሰጋለሁ ብሏል፡፡

Äthiopien Addis Abeba | Oromo Federalist Congruence gibt Pressemitteilung

ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኦፌኮ ሊቀመንበር

በታንዛኒያ ሲካሄድ የቆየውን የመንግስት እና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድርን በተመለከተ ስኬቱ እና ጥርጣሬው ላይ የኦፌኮ አቋም ምን ይሆን በሚል ከጋዜጠኞች ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ የሰጡ ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሬፌሰር መረራ ጉዲና ናቸው፡፡ ፕሮፌሰር መረራ በምላሻቸውም፡ “የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት ለመፍታት በተሄደበት ልክ በዚኛው ጠንካራ አደራዳሪ ሶሰርተኛ ወገን መኖሩን እጠራጠራለሁ” ብለዋል፡፡ ድርድሩ “ለዓመታት የቆየውን የኦሮሞ ጥያቄ” መመለስ እንዳለበትም ፓርቲያቸው እንደሚያምን አመልክቷል፡፡

ሥዩም ጌቱ

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ኦፌኮ የሰላም ንግግሩን እደግፋለሁ አለ