የኦሮሞ እንደራሴዎች አቤቱታ

በኢትዮጵያ ምክር ቤት እምብዛም ባልተለመደው በዚህ አካሄድ ሶስት ገጽ ያለውን ባለ 10 ነጥብ የአቋም ማሳወቂያ ደብዳቤውን ባለፈው ሳምንት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድም ጭምር የላኩት እነዚህ የምክር ቤቱ አባላት፤ በኢትዮጵያ የሚደረግ መጥፎም ሆነ መልካም ነገር የሁላችን በመሆኑ ከዚህ በላይ ዝምታ አያስፈልግም ይላሉ፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ጋር ያደረገዉን ዓይነት የሰላም ስምምነት በሌሎች የአገሪቱ አከባቢዎችም በመድገም ለህዝቡ ሰላም እንዲያሰፍን ከኦሮሚያ ክልል የተወከሉ የምክር ቤት እንደራሴዎች ጠየቁ።ተወካዮቹ እንደሚሉት በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚደረገዉ ግጭትና ጥቃት የህዝቡን ሰላም እያወከ ና ደሕንነቱን ለአደጋ እያጋለጠ። 80 የሚጠጉ የምክር ቤት አባላት ባለ 10 ነጥብ ጥያቄቸዉን የያዘ ደብዳቤ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ እና ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መላካቸዉን አስታዉቀዋል።ስዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ አለዉ
የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ አማጽያን ጋር ሰላም በማውረድ ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እልባት ቢሰጥም በሌሎች አከባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ባሁን ወቅት ግጭት አለመረጋጋቱ ከምን ጊዜውም በላይ ጎልቶና ከፍቶ እየተስተዋለ ነው፡፡ በተለይም በቅርቡ በኦሮሚያ እና አማራ አዋሳኝ የወለጋ ዞኖች የተከሰተው ግጭት የችግሩን ውስብስብነት አጉልቶ አሳይቷል፡፡
መንግስት ሸነ ያሏቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በቅርቡ ባወጣው የአቋም መግለጫ ሶስተኛ ወገን ባለበት ከመንግስት ጋር ለሰላም ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ብሎ ነበር፡፡ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችም ይሄንኑን በማስተጋባት ትልቁ የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ያለው አለመረጋጋት እንዲፈታ ወትውተዋል፡፡
መንግስት ግን “የፖለቲካ አጀንዳ የሌላቸው ታጣቂዎች” ብሎ ከገለጻቸው ጋር ለእርቅ ለመቀመጥ እንደሚቸገር በተደጋጋሚ ነው ያሳወቀው፡፡ ከኦሮሚያ ከተለያዩ አከባቢዎች ተመርጠው የኢትዮጵያ ምክር ቤት ውስጥ የሚገኙ አባላት ግን “እንደ ትግራይ ሁሉ በኦሮሚያም ሰላም ወርዶ ማየትን እንሻለን” እያሉ ነው፡፡ ረዳት ፕሮፈሰር ብዙዓየሁ ደገፋ ምስራቅ ወለጋ ዞን ጅማአርጆ ወረዳን በመወከል ምክር ቤቱን የተቀላቀሉና ከኦሮሚያ ክልል የመጡ የምክር ቤቱ አባላት አስተባባሪም ናቸው፡፡
የአገራችን ጉዳይ አሳስቦናል ያሉት እነኚህ የምክር ቤቱ አባል የሰላም ናፍቆት ጥያቄውን እንዲናነሳ የገፋፋን ዐቢይ ምክኒያት ነው ሲሉም ገልጸውታል፡፡ ጦርነት ማንኛውም አካል ተገዶ የሚገባበትና ውጤቱም ውድመት ነው ያሉት እኚህ የምክር ቤቱ አባል፤ ከህወሓት ጋር የፈጠረው የእርቅ ስምምነት ሙሉዕ እንዲሆን በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ መደገም እንዳለበትም አጽእኖት ሰጥተዋል፡፡
በኢትዮጵያ ምክር ቤት እምብዛም ባልተለመደው በዚህ አካሄድ ሶስት ገጽ ያለውን ባለ 10 ነጥብ የአቋም ማሳወቂያ ደብዳቤውን ባለፈው ሳምንት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድም ጭምር የላኩት እነዚህ የምክር ቤቱ አባላት፤ በኢትዮጵያ የሚደረግ መጥፎም ሆነ መልካም ነገር የሁላችን በመሆኑ ከዚህ በላይ ዝምታ አያስፈልግም ይላሉ፡፡
“በኦሮሚያ ውስጥ ሰላም የለም፡፡ ሰው ወጥቶ መግባት አልቻለም፡፡ መፈናቀሉ ከፍቷል፡፡ ሞትና ንብረት መውደሙም እንደዚሁ፡፡ ይህ ሁሉ እያለ ዝም ማለት ስላልቻልን እንደ ህዝብ ተወካዮች የሰሜኑ እርቅ በኦሮሚያም መደረግ አለበት ብለን ነው ጽሁፉን ተወያይትን ለማዘጋጀት የተነሳሳነው” ሲሉም አስተያየታቸውን አብራርተዋል፡፡
በኦሮሚያ ከአንድ አከባቢ ወደ ሌላ አከባቢ መሄድ ፈተና እሆነ መጥቷል ያሉት እኚህ የም/ቤቱ አባል ለአስፈጻሚ አካላቱ እና የሁለቱ ምክር ቤቶች ባስገቡት በደብዳቤው አንደኛው ትኩረታቸው ይህ የኦሮሚያ ሰላምና ፀጥታ ጉዳይን የተመለከተ ነው ብለዋል፡፡
የኦሮሚያ አስተዳደራዊ ወሰን በተለያዩ አቅጣጫዎች መጣሱ እና የኦሮሞን ህዝብ ‘ተረኛ’ በሚል ጥቅም ላይ የሚውለው “የማሸማቀቂያ ቃል” እንዲቆም ደብዳቤው ይጠይቃልም ነው የተባለው፡፡
የምክር ቤት አባላቱ ደብዳቤ “መንግስት ሌብነት ላይ የጀመረውን ዘመቻ እንዲቀጥል እና በአዲስ አበባ ለተጀመረው የአፋን ኦሮሞ የጎንዮሽ ትምህርት መሰጠት ድጋፍ አለን” ይላል፡፡ ህገመንግስት ሳይሸራረፍ እንዲከበር፣ በየትኛውም ክልል ለሚገኙ ብሔረሰቦች ሙሉ መብት እንዲጠበቅ እና የሰላም ድርድር ኦሮሚያ ውስጥ እንዲደረግም በአጽእኖት ይጠይቃልም፡፡
በዚህ ደብዳቤ ላይ ተወያይተው የፈረሙ እስካሁን 80 ያህል የምክር ቤቱ አባላት ቢሆኑም በተለያዩ የስራ ጫና ያልተገኙም ለሃሳቡ ድጋፋቸውን ገልጸዋል ነው የተባለው፡፡ የቀረበውም ምክረ ሃሳብ ገቢራዊ እንዲሆን ጥርጣሬም እንደሌላቸው በመግለጽም ተከታትለው ሂደቱን ለህዝብ እንደሚያሳወቁ አመልክተዋል፡፡
“ያቀረብነው ምንም የተለየ ነገር አይደለም፡፡ ከሰይጣን ሌላ እርቅን ማን ይጠላል; ህዝባችንም ሆነ መንግስት የምከጅር ቤት አባላትም ፍላጎታችንም መዘመር ያለብንም ስለ ሰላም ነው” ብለዋል፡፡
በ2013ቱ ምርጫ ከሶስት የግል ተወዳዳሪዎች ውጪ ከኦሮሚያ ተወክለው ምክር ቤቱን የተቀላቀሉት አባላት የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አባላት ናቸው፡፡ በኦሮሚያ በፀጥታ ችግር ምክኒያት ከ6 በማይበልጡ ውስን ወረዳዎች ምርጫ ሳይደረግ መቅረቱም ይታወሳል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ