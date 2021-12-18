የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ጥሪ  

የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ባሳለፈው ውሳኔ በተለይም በኦሮሚያ እና ከአገር ውጭ ያሉት እንዲሁም መንግስትን የሚፋለሙ ኃይላት ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ስርዓት እንዲመለሱ መንግስትም በሩን እንዲከፍት አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በግንባር በመምራት በአማጺያን ላይ ባገኙ የበላይነትም “አባ ቢያ” የሚል የጀግንነት ስም ሰጥተውአቸዋል፡፡
በኢትዮጵያ በፖለቲካ ልዩነት የተነሳ የሚደርሱ የህዝብ ደህንነትና ፀጥታ ችግሮች እልባት እንዲያገኙ የኦሮሞ አባገዳዎች ጥሪ አቀረቡ። ተቃዋሚዎችም የአገር ጥቅም ከሚያስከብር ዓላማ ጎን እንዲቆሙ ጠየቁ። የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ባሳለፉት ውሳኔ በተለይም በአገር ውስጥ በኦሮሚያ እና ከአገር ውጭ ያሉት እና መንግስትን የሚፋለሙ ኃይላት ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ስርዓት እንዲመለሱ፤ መንግስትም ለዚሁ በሩን እንዲከፍት አሳስበዋል። አባገዳዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጥምር ጦራቸውን በግንባር በመምራት በአማጺያን ላይ ባሳዩት የበላይነትም “አባ ቢያ” የሚል የጀግንነት ስም ሰጥተውአቸዋል፡፡ ህዳር 22 ቀን 2014 ዓ.ም. ግድያ የተፈፀመባቸው የከረዩ አባገዳዎች ጉዳይም ተጣርቶ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው አባገዳዎቹ መንግስትን ጠይቀዋል።
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ