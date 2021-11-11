 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ለሕወሃት ኃይሎች የሰጠው ማሳሰቢያ | ኢትዮጵያ | DW | 06.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ለሕወሃት ኃይሎች የሰጠው ማሳሰቢያ

በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) “ህወሀት ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚያደርገውን ጉዞ” እንዲገታ ጠየቀ፡፡ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች በተስፋፋው የትግራዩ ጦርነት ሕወኃት ሰሞኑን በአማራ ክልል ደሴ እና ኮምቦልቻ ከተሞችን ተቆጣጥሮ ወደ መሃል አገር እንደሚገፋ አሳውቆ ነበር፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:49

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የሕወሃት ኃይሎች ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዳይገቡ አሳሰበ

በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) “ህወሀት ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚያደርገውን ግስጋሴ” እንዲገታ ጠየቀ፡፡

ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም. የኢትዮጵያ መንግስት የተናጥል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወዲህ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች በተስፋፋው የትግራዩ ጦርነት ሕወኃት ሰሞኑን በአማራ ክልል ደሴ እና ኮምቦልቻ ከተሞችን ተቆጣጥሮ ወደ መሃል አገር እንደሚገሰግስ አሳውቆ ነበር፡፡ይህንኑን ተክትሎም ነው ኦነግ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ሕወኃት “የኦሮሞ ህዝብን ሉዋላዊነት እንዲያከብር እና የጦር ሀይላቸውን ወደ ኦሮሚያ ድንበር ውስጥ ከማስገባት እንዲቆጠቡ” ሲል ያሳሰበው።የፓርቲው ቃል አቀባይ ለዶይቼ ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ አሁን ላይ በትግራዩ አማጺያን እና መንግስት መካከል የሚካሄደውን ጦርነት ትርጉም አልባ በማለት የሚደረጉ የክተት ጥሪዎችንም ነቅፈዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ታምራት ዲንሳ

Audios and videos on the topic

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የሕወሃት ኃይሎች ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዳይገቡ አሳሰበ  