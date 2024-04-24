የኦሮምያ ክልላዊ መንግሥት የሰላም ጥሪ፣ ተስፋና ስጋቱ

የኦሮምያ ክልላዊ መንግሥት የሰላም ጥሪ፣ ተስፋና ስጋቱረቡዕ፣ ሚያዝያ 16 2016
ዘላቂ መፍትሄ
በሰላም ጉዳዮች ላይ የሚሰራው ኢኒሼቲቭ ፎር ቼንጅ በተባለው ድርጅት ውስጥ የሚሰሩትና የአገሪቱን የፖለቲካ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉት አቶ ገረሱ ቱፋ የሰሞኑን የኦሮሚያ ሁኔቴ በተስፋም በስጋትም እንደሚመለከቱት ያስረዳሉ፡፡ “ከሚዲያ እንህ ያለ ነገር ተመልክቻለሁ፡፡ በጦርነት መንገድ አያዋጣም ያሉ ሰዎች ይንን ውሳኔ መውሰዳቸው መልካም ነገር ቢሆንም ግን ደግሞ ይህ የጦርነቱ ማብቂያ የመጨረሻው ምእራፍ ነው የሚል እምነት የለኝም” ነው ያሉት፡፡
አቶ ገረሱ አሁንምቢሆን ጦርነት ለመላ አገሪቱም ለየትኛውም ህዝባዊ ፍላጎት እልባት አያመጣም የሚል አስተያየታቸውንም አጋርተዋል፡፡ “ሁሉንም ክልል ብታይ ኦሮሚ፣ አማራ እና ሌሎችም ክልሎች ግጭት በዚያ አከባቢ ያለውን ማህበረሰብ ክፉኛ ጎድቷል፡፡ ግጭቶቹ በተራዘሙ ቁጥር ደግሞ የሚከሰተው ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅሎች እየከፉ ነው የሚሄዱት፡፡ ስለዚህ በቅርብም ይሁን በርቀት ይህን ጦርነት የሚያበረታቱ ሰዎች ከዚህ ብቆጠቡ ነው የተሻለ የሚሆነው፡፡ እንወክለዋለን፤ እንታገልለታለን ለሚሉት ማህበረሰብም የሚበጅ አይስልም” ብለዋል፡፡ ለግጭቶቹ ማብቂያ ሁሉንም የፖለቲካ አመለካከት እና ማህበረሰብ ያቀፈ ግጭቶቹም እንዳይደገሙ የሚረዳ ውይይት ማድረግ ነው ሲሉም ለግጭቶቹ ዘላቂ ያሉትን የመፍትሄ ሃሳብ ጠቁመዋል፡፡
ሌላው አስተያየት ሰጪ የፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያ እና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ሊቀመንበር ፖለቲከኛ መረራ ጉዲና ናቸው፡፡ እንደሳቸውም አስተያየት አሁን በኦሮሚያም ይሁን በመላ አገሪቱ ግጭቶች የመባባስ እንጂ የመርገብ ምልክት እንዳላሳዩ በአስተያየታቸው አመልክተዋል፡፡
“እንደሚመስለኝ እንደውም ግጭቶች እየሰፉ የሚሄዱ ይመስለኛል፡፡ ከኦሮሚያ፣ አማራ እና ትግራይ ክልሎች በተጨማሪ የጎረቤት አገር ኤርትራ ጉዳይም አሳሳቢ መስላል፡፡ በነዚህ ሁሉ አከባቢዎች በተለይም በሶስቱ ክልሎች መልክ መያዝ ያለባቸው ብዙ ፖለቲካዊ ጉዳዮች አሉ፡፡ እነዚህን መልክ በማስያዝ ዘላቂ እልባት ለመስጠት ትልቁ ኃላፊነት ያለው መንግስት እጅ ነው” ብለዋል፡፡ መንግስት ብቻውን ሰላምን ማረጋጋጥ ይችላል ወይ በሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ፕሮፌሰር መረራ ትልቁ ኃላፊነት በመንግስት እጅ ነው ብለዋል፡፡ ትልቁ የቀውስ ምንጮች መሰረታዊ የሆኑ የአገሪቱ የፖለቲካ ችግሮች አለመነካት ነው ያሉት ፕሮፈሰር መረራ፤ በነዚህ ላይ ሁሉንም የማህበረሰብ አካላት ባካተተ መልኩ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ እልባት መስጠት ዘላቂ ሰላምን ያረጋግጣል የሚል እምነታቸውን አጋርተዋል፡፡
የመንግስት ጥሪ
ከሰሞኑ የሰላም ጥሪን ለታጣቂዎች ያቀረቡት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሺዎች የሚቆጠሩ የታጠቁ አካላት ወደ ሰላም እየተመለሱ መሆኑን በአዎንታዊነት ጠቅሰው፤ መንግስት በመመለስ ላይ ያሉት የታጣቂዎቹ ቅሬታ፣ ጥያቄ እና የኑሮ ሁኔታቸው ላይ አተኩሮ እንደሚሰራ አስረድተዋል፡፡ ወደ ሰላም የተመለሱትን የቀድሞ ታጣቂዎች የልማት አካል በማድረግ ቁልፍ ሚና እንዲጫወቱም ይሰራል ነው ያሉት፡፡
ለዚህም የተለያዩ የማህበረሰብ አካላት ሚና ትልቅ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በብረት የሚፈታ ችግር አለመኖሩን በመገለጽም፤ በትጥቅ የሚታገሉዋቸውን ቁጭ ብለን እንምከር በማለት ጥሪ አስተላልፈውላቸዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ