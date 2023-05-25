የኦሮሚያ የፀጥታ ስጋት

በሁለቱ ተደራዳሪ ቡድኖች በአበረታች ተስፋ የተጠናቀቀው ነው የተባለው የሰላም ሂደቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ መሬት ላይ እምብዛም የለወጠው ነገር አልተስተዋለም፡፡ የሰላም ድርድሩ ቀጣይ ምዕራፍም መቼ ነው የሚቀጥለው የሚለውም በየትኛውም ወገን ብያንስ እስካሁን ይፋ አልሆነም ።
በኢትዮጵያ መንግስት እና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት (ኦነሰ) መካከል በታንዛንያ የተካሄደው የሰላም ድርድር የመጀመሪያ ምዕራፍ ያለ ተጨባጭ የሰላም ዉል ከተጠናቀቀ በኋላ በኦሮሚያ ክልል የሚደረገዉ ግጭት ቀጥሏል።ባለፈው ሳምንት በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ሶስት ወረዳዎች በሸማቂዎች እና በመንግስት ሰራዊት መካከል ከፍተኛ ዉጊያ መደረጉን ነዋሪዎች አስታዉቀዋል።የኢትዮጵያ መንግስት እንዳለው ታጣቂ ቡድኑ በመንግስት ላይ ጫና ለማሳደር መጠነ ሰፊ ጥቃቶች እየከፈተ ነዉ።
ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይገለጽ ጠይቀውን አስተያየታቸውን የሰጡን አንድ የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አባቦ ጉዱሩ ወረዳ ነዋሪ፤ ባለፈው ሳምንት በፊንጫ፣ ጉዱሩ እና ኮምቦልቻ ወረዳዎች በመንግስት ጦር እና በአከባቢው በስፋት በሚንቀሳቀሰው መንግስት ሸነ ያለውና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል ከባድ የተውክስ ልውውጥ ሲካሄድ ቆይቷል፡፡ ታጣቂዎቹ ከተማ ውስጥም ዘልቀው ተውክስ መክፈታቸውንም አንስተዋል ነዋሪው በአስተያየታቸው፡፡
“በጉዱሩ ስር ባሉ እንደ ኮምቦልቻ ባሉ አከባቢዎች ከባድ የተኩስ ልውውጥ ነበር፡፡ ባለፈው ሳምንት በሁለቱ ጦር መካከል ከባድ ግጭት የነበረበት ይህ አከባቢ በርግጥ አሁን ላይ አንጻራዊ መረጋጋት ይስተዋልበታል፡፡ ከባድ ተውክሱ የተከሰተው መንግስት ጦሩን በስፋት እዛ አከባቢ ማሰማራቱን ተከትሎ ነው፡፡ ታጣቂዎቹ ከተማ ድረስ ዘልቀው ነበር በባለፈው ሳምነት የተውክስ ልውውጡን ያካሄዱት፡፡ በእኛ እምነት የሰላም ስምምነቱ ውስጥ ከተገባ ግጭቱ አስፈላጊ አልነበረም፡፡”
ከዚህ አከባቢ በተጨማሪም ባለፉት ሁለት ሳምንታት በክልሉ በተለያዩ አከባቢዎችም ተመሳሳይ ግጭቶች መስተዋላቸውን መዘገባችን ይታወሳል፡፡ ግጭቶቹን ተከትሎም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከአንድ ሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ መንግስት መጠነ ሰፊ የተባለን ጦር እንደከፈተበት መግለጹ ይታወሳል፡፡
ዶቼ ቬለ በነዚህ ጉዳዮች ላይ አስተያየተቸውን የጠየቃቸው የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ግን የኦሮሚያው የሰላም ችግር መፍትሄን በተመለከተ መንግስት ከዚህ በፊት ካስቀመጠው የተለቀየረ አቅጣጫ የለም ይላሉ፡፡ “ከዚህ በፊት መንግስት በአገሪቱ ውስጥ ታጥቀው የምንቀሳቀሱ ሁሉ ሃሳባቸውን በሰላማዊ መንገድ ማቅረብ ይችላሉ ብሏል፡፡ ከዚህ አቅጣጫ ውጪ በምንቀሳቀሱ ቡድኖች ላይ መንግስት የዜጎቹን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲል ህግ በሚፈቅድለት መሰረት እርምጃ ይወስዳል፡፡ ከዚህ ውጪ በመንግስት በኩል የተለወጠ ነገር የለም፡፡”
በዚሁ መሰረት መንግስት በተለያዩ የኦሮሚያ አከባቢዎች ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ ነው ወይ የሚል ጥያቄም የቀረበላቸው የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስትሩ፤ መንግስት የወሰደው ወታደራዊ ጥቃት አለመኖሩን ነው የገለጹት፡፡ ይሁንና ታጣቂዎቹ በተለያዩ አከባቢዎች ጥቃት ማድረሳቸውን ተከትሎ መንግስት ጥቃቱን የመግታት ስራ ከውኗል ብለዋል፡፡ “የሸነ ታጣቂዎች መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር ሲሉ በተለያዩ አከባቢዎች ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ መንግስት እርምጃ ወስዷል እንጂ ሆን ብሎ የሰላም ስምምነቱን በሚጎዳ መልኩ በመንግስት በኩል የተወሰደ ጥቃት የለም፡፡”
በሁለቱ ተደራዳሪ ቡድኖች በአበረታች ተስፋ የተጠናቀቀው ነው የተባለው የሰላም ሂደቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ መሬት ላይ እምብዛም የለወጠው ነገር አልተስተዋለም፡፡ የሰላም ድርድሩ ቀጣይ ምዕራፍም መቼ ነው የሚቀጥለው የሚለውም በየትኛውም ወገን ብያንስ እስካሁን ይፋ አልሆነም፡፡ አሁን ከሚስተዋለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የስምምነት ሂደቱ የመቀጠል ተስፋውስ ምን ያህል ጠንካራ ነው የተባሉት ዶ/ር ለገሰ ቱሉ፤ “መቼም ቢሆን የሰላም ስምምነቱ አማራጭነት ላይ መንግስት የተለየ አቋም አያንጸባርቅም፡፡ የትም ቦታ በየትኛውም ስፍራ መንግስት ለሰላማዊ አማራጭ ቅድሚያ ይሰጣል፡፡ ይህ ግን የሚሆነው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እና የአገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መንገድ ብቻ ይሆናል፡፡ ወደ ውይይቱም የተገባው በዚሁ መርህ ነው፡፡”
ዶ/ር ለገሰ በመንግስት እና ታጣቂ ቡድኑ መካከል በታንዛንያ በተካሄደው በመጀመሪያ ዙር የሰላም ድርድር ቢያንስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዳይደረስ ያደናቀፈው ምን አይነት ሃሳቦች ተነስተውበት ነው የሚል ጥያቄም ተነስቶላቸው፤ “ሂደቱን እንዳይደናቅፍ” በሚል ዝርዝሩን ከማንሳት ተቆጥበው በወንድማማች ህዝብ መካከል እየተካሄደ ነው ያሉት ግጭት ግን ያለ ምንም ቅድመ ሁነታ መቋጨት እንደሚገባው የመንግስታቸው አቋም መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ