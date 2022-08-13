የኦሮሚያ የቱሪዝምና ቴክኖሎጂ ሳምንት

የቱሪዝም እና ቴክኖሎጂ ትስስር ጠቀሜታን የማስገንዘብ እና ዘርፉን የማነቃቃት ውጥን የያዘው የቱሪዝም እና ቴክኖሎጂ ሳምንት በኦሮሚያ ክልል ተካሄደ፡፡ በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ቪዚት ኦሮሚያ በሚል መርሃ ግብር ባለፈው ረቡዕ ተከፍቶ ዛሬ በተጠናቀቀው አውደ ርዕይ፤ የተለያዩ የቱሪዝም ዘረፍ ግብዓቶችና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።
የቱሪዝም እና ቴክኖሎጂ ትስስር ጠቀሜታን የማስገንዘብ እና ዘርፉን የማነቃቃት ውጥን የያዘው የቱሪዝም እና ቴክኖሎጂ ሳምንት በኦሮሚያ ክልል ተካሄደ፡፡ በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ቪዚት ኦሮሚያ በሚል መርሃ ግብር ባለፈው ረቡዕ ተከፍቶ ዛሬ በተጠናቀቀው አውደ ርዕይ፤ የተለያዩ የቱሪዝም ዘረፍ ግብዓቶችና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል። አዲስ አበባ በስካይ ላይት ሆቴል ለአራት ቀናት በተካሄደው የቱሪዝምና ቴክኖሎጂ አውደ ርዕዩ የአገሪቱን የቱሪዝም አቅም ከገበያው ጋር ለማስተሳሰር ጥረት መደረጉን ተሳታፊዎች እና አዘጋጆች ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽነር ላሊሴ ዱጋ ከፍተኛ የባለድርሻ አካላት ትስስርን የሚሻውን ቱሪዝምን ለማነቃቃት በቁርጠኝነት እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ወጣት ምዕራፍ ገ/እግዚአብሔር የአንዴ ማማ መስራችና የማህበረሰብ አቀፍ አከባቢ ጥበቃ ምክትል ፕሬዝዳንት ናት፡፡ የሚጣሉ ወረቀቶችን መልሶ ለጥቅም በማዋል ለአከባቢ ጥበቃ እና ለስራ እድል ፈጠራ የሚያውለው አንዴ ማማ ድርጅት በተለይም በዋነኝነት የእጅ ስራ ጥበብ ያላቸው እና ሌሎችም እናቶችን በኢኮኖሚ ማብቃት ላይ አተኩሮ ይሰራል፡፡
ከድርጅቱ መስራቾች አንዷ የሆነችውን ምእራፍን ያነጋገርናት ከባለፈው ረቡዕ ጀምሮ እስከ ዛሬ ቅዳሜ በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን አዘጋጅነት በአዲስ አበባ ስካይ ላይት ሆቴል በተዘጋጀው የቱሪዝም እና ቴክኖሎ ሳምንት አውደ ርዕይ ላይ ከውዳቂ ወረቀቶች የተሰሩ የእጅ ስራዎችን ስታስተዋውቅ ነው፡፡
በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ እናቶች ወረቀቶችን በተለያዩ አጋጣሚዎች ከማቅረብ ጀምሮ በእጅ ስራ ሙያ እስከ መሳተፍ ገቢ እንዲያገኙ እንደሚሰሩ የምትገልጸው ምዕራፍ እስካሁን ለ62 እናቶች የገቢ ምንጭ መዘየዳቸውን በመግለጽ፤ ውጥናቸው ግን የተጠቃሚ እናቶችን ቁጥር ከ1 ሺህ በላይ ማሻገር መሆኑንም አብራርታለች፡፡ በቆሻሻ ማስወገድ ስራ የተሰማሩ እናቶች በአንድ ኪሎ ግራም ወረቀት ከ400 እስከ 1000 ብር እንዲሁም በእጅ ስራ የተሰማሩ ደግሞ እስከ 6000 ብር ገቢ እንደሚያገኙም ትናገራለች፡፡
ወጣት ምዕራፍ በአውደ ርዕዩ ይዛ ያቀረበቻቸው ከማይፈለጉ መጽሔቶች፣ ጋዜጣ እና ውዳቂ ወረቀቶች የተሰሩ የእጅ ጥበብ ስራዎች የቆሎ ማቅረቢያ፣ የቢሮ ማገጫ እና የልብስ ብሎም የተለያዩ ቁሳቁሶች ማስቀመጫ ሆኖ የሚያገለግሉ ናቸው፡፡ እንደ ወጣቷ ማብራሪያ እነዚህ ባህላዊ ይዘታቸውን ያልለቀቁ የእጅ ጥበብ ስራዎች በራሳቸው የቱሪስት መስዕብ እና ገቢ ማስገኛ ምንጭ ናቸው፡፡
በአውደ ርዕዩ ያነጋገርነው ሌላው ወጣት ጉዴ ረጋሳ ነው፡፡ ካዮን ማውንቴን ከሚባል የቡና ላኪ ድርጅት በአውደ ርዕዩ ላይ የተሳተፈው ጉዴ መድረኩ ምርቶቻቸውን ለማስተዋወቅ ጉልህ ሚና እንዳለው ያስረዳል፡፡
የቱሪዝምና ቴክኖሎጂ ሳምንት አውደ ርዕይን አዘጋጅቶ የተለያዩ የዘርፉ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈው የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን፤ “በኮቪድ እና የፀጥታ ችግር የተቀዛቀዘውን ቱሪዝም ማነቃቃት እንዲሁም የቴክኖሎጂ እና ቱሪዝም ትስስር ለፖሊሲ ግብዓትነት ማቅረብ ከአውደ ርዕዩ ውጥኖች ናቸው” ብሏል፡፡ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽነር ወ/ሮ ለሊሴ ዱጋ ቴክኖሎጂ ለቱሪዝም የሚያበረክተውን አይነተኛ ሚና ከማስተዋወቅም ባለፈ በዚህ ረገድ የተሰሩ ተግባራትም ለትውውቅ እንደቀረቡ አመልክተዋል፡፡
ኮሚሽኑ ‘ቪሲት ኦሮሚያ’ በተሰኘው መርሃ ግበሩ የገቢያ እና ተግባቦት ስራዎችን በዋናነት ይሰራል፡፡ በክልሉ የሚገኙ የመዳረሻ ልማቶችን ማስተባበር፣ መለየትና ወደ ልማት እንዲገባ ለመንግስት አቅጣጫ ማመልከት ብሎም የቱሪዝም ኢንቨስትመንቶችን መስራት ከአበይት ተግባራቶቹ ናቸው፡፡ ኮሚሽኑ ዘርፉን ለማነቃቃት ከባለድርሻ አካላት ጋር ትስስር መፍጠርን ከፍተኛ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ተግባር አድጎ እንደሚወስድም ነው የሚገለፀው፡፡
በኦሮሚያ ክልል በቱሪዝም ኮሚሽኑ ስር እንደ አዲስ 26 ፓርኮችን ለመመስረት ልየታ ተጠናቆ ወደ ፕሮጀክት ግንባታ የዝግጅት ምዕራፍ መገባቱም ተብራርቷል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ