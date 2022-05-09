የኦሮሚያ ክልል የትምህርት ስኬት እና ፈተናዎች

የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ቶላ በሪሶ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከቱት፤ ክልሉ ባለፈው ዓመት ትምህርት ላይ በተሰጠው ልዩ ትኩረት አመርቂ ያሉት ውጤት ተመዝግበዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል ባለፈው ሳምንት የተጠናቀቀው የ8ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በአራት የምሥራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች በፀጥታ ችግር ምክንያት መስጠት እንዳልተቻለ የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ፡፡ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ቶላ በሪሶ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ባለፈው ዓመት ለ54 ሺህ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኞች ዳግም ፈተና እንደተሰጠ ሁሉ በእነዚህ አከባቢዎች ላይም መረጋጋት ሲኖር ፈተናው ይሰጣል ብለዋል። በክልሉ ባለው የፀጥታ ችግር የተቃጠሉና የተዘለፉ ትህምርት ቤቶች መኖራቸውን ያመለከቱት ኃላፊው፤ በግንባታ ላይ ከነበሩት «የኢፋ ቦሩ» የትምህርት ቤቶች በጉጂ እና ምእራብ ሸዋ ዞኖች ጉዳት ማስተናገዳቸውና ግንባታቸው መስተጓጎሉንም ተናግረዋል፡፡ ክልሉ በትመህርት ዘርፍ ስኬታማ ዓመት ማሳለፉንም አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ቶላ በሪሶ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከቱት፤ ክልሉ ባለፈው ዓመት ትምህርት ላይ በተሰጠው ልዩ ትኩረት አመርቂ ያሉት ውጤት ተመዝግበዋል፡፡ በዚህም መሰረት በ2014 ዓ.ም. የትምህርት ዘመን 10.7 ሚሊየን ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት ማስገባት መቻሉን ኃላፊው ገልጸዋል፡፡ «ክልሉ የፀጥታ ችግሮች፣ የኮቪድ ወረርሽኝ እና የድርቅ ፈተናዎች ባሉበት ነው ይህንን ያሳካነው» ያሉት የትምህርት ቢሮው ኃላፊ ዶ/ር ቶላ በሪሶ፤ ይኽም ከእቅድ አንጻር 92 በመቶ እንደሆነ አመልክተዋል። በክልሉ ያጋጠመውን ድርቅና የፀጥታ ችግሮች ተከትሎ ግን 6 በመቶ አካባቢ የሚገመቱ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መቅረታቸው ነው የተገለፀው።
የትምህርት ቢሮው ኃላፊ ዶ/ር ቶላ አክለውም በዘንድሮ ዓመት የ12ኛ ክፍል ፈተና ወስደው ወደ ከፍተኛ ትመምህርት ተቋማት መሻገር ከቻሉ ተማሪዎች 52 በመቶው ከኦሮሚያ ክልል የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ በመሆኑ ይኽም እንደ ስኬት ተወስዷል ነው ያሉት፡፡ ሌላው የኃላፊው መግለጫ ያተኮረው ክልሉ ባለፈው ዓመት ከፍተኛ በጀት ይዞላቸው የጀመረው የሁለተኛ ደረጃ እና ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ነው፡፡ በዚህም «ኢፋ ቦሩ» በተሰኘው የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግንባታ 100 ትምህርት ቤቶች መገንባታቸውን ገልጸው ይኽም የክልሉ የተማሪዎችን ቅበላ በ100 ሺህ ለመጨመር እንደሚያስችል ተመልክቷል።
በ«ኢፋ ቦሩ» የትመህርት ቤቶች ግንባታ 33 ልዩ ትምህርት ቤቶች እና 7 ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤቶች የተካተቱ ሲሆን ልዩ አቅም እና የተሻለ ውጤት ያላቸው ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተምራልም ተብሏል፡፡ እስካሁን በኦሮሚያ በሚገኙ ልዩ የአዳሪ ትምህርት ቤቶች ከ1,500 በላይ ተማሪዎች፤ በተመሳሳይ የትምህርት ትኩረት ከሚሰጣቸው የልዩ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ጋር ሲደመር 5,000 ገደማ ተማሪዎች እንዳሉ ተብራርቷል፡፡ ልዩ አቅምና ችሎታ አላቸው የተባሉት በእነዚህ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች የትምህርት ጥራቱን ወደተሻለ ደረጃ ከፍ በማድረግ የ12ኛ ክፍል የተማሪዎች ውጤት ላይም የሚታይ ለውጥ አምጥተዋል ነው የተባለው፡፡ በመሆኑም የኦሮሚያ ክልል በሚቀጥለው ዓመት ከአዳዲሶቹ የትምህርት ቤቶች ግንባታ ጋር ተያይዞ ይህን የተማሪዎች የቅበላ አቅም በእጥፍ ለመጨመር እቅድ ስለመያዙም ተገልጿል።
በጸጥታ ችግር ምክንያት በጉጂ ዞን እና ምዕራብ ሸዋ ጉዳት ከደረሰባቸው ሁለት ትምህርት ቤቶች ውጭ ሁሉም ግንባታቸው ስለመጠናቀቁም ተመላክቷል፡፡ ሌላው በኩል የቅድመ መደበኛ ትምህርት ላይ ትኩረቱን ባደረገው «የቡዑራ ቦሩ» የትምህርት ቤቶች ግንባታ በተጠናቀቀው የትምህርት ዘመን 3,377 ትምህርት ቤቶች መገንባታቸው ተነግሯል፡፡ «በትምህርት ቤቶቹ ግንባታ 16 ቢሊየን ብር የተሰበሰበው ከበጎ ፈቃደኞች ሲሆን መንግሥት ለግንባታው የበጀተው 6 ቢሊየን ብር ብቻ ነው» ብለዋል የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊው ዶ/ር ቶላ በሪሶ፡፡
«በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታትም የትምህርት ጥራቱ ላይ እምርታዊ ለውጥ ለማምጣት ሕጻናት ለሁለት ዓመታት የሚማሩበት 12 ሺህ ገደማ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን በኦሮሚያ ክልል ለመገንባት እቅድ ተይዞ እየተሠራ ነው» ያሉት ኃላፊው፤ «ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ለመሥራት ለታቀዱ 6,000 «የቡዑራ ቦሩ» ትምህርት ቤቶች 30 ቢሊየን ብር በበጎ ፈቃደኝነት ለመሰብሰብ ተቅዶ እየተሠራ ነው» ተብሏልም፡፡
«የኦሮሚያ ክልል በትምህርት ላይ በሚያውለው መዋዕለ ነዋይ የነገ ትውልድን ለመገንባት ያልማል» ያሉት የትምህርት ቢሮው ኃላፊው፤ «የቁቤ ትውልድ» በሚል ባለፉት 29 ዓመታት የተሰራባቸው ያሏቸው አሁን በአገሪቱ ይስተዋላል ላሉት የፖለቲካ ለውጥ አይነተኛ ሚና መጫወታቸውን በአብነት አንስተዋል፡፡ «የተሻለ የብዝሃነት አተያይና የላቀ የከባቢያዊ ፖለቲካን የሚረዱ እና ከቴክኖሎጂ ጋር የተላመዱ የተሻለ ስብዕና እና እውቀት ያላቸው ተማሪዎችን ለማፍራት አመርቂ» ያሉት ሥራ መከናወኑን አመልክተውም፤ ሌሎች ክልሎችም ተመሳሳይ ልምድ በመውሰድ ትውልዱ ላይ እንዲሠሩ ጠይቀዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል በምግብ እጥረት ሳቢያ 2.2 ሚሊየን ተማሪዎች ለአእምሮ መቀንጨር መዳረጋቸው ይገለጻል፡፡ ለዚህም የጤና ሚኒስቴር ጥናትን በዋቢነት ያቀረቡት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ቶላ በሪሶ ይኽን ችግር ለመቅረፍ እስካሁን በቆላማ አከባቢዎች ይደረግ የነበረውን የ7 መቶ ሺህ ገደማ ተማሪዎች ምገባ በሁሉም እስከ 4ኛ ክፍል ባሉ ትምህርት ቤቶች ለ7.5 ሚሊየን ተማሪዎች እንዲዳረስ ለማድረግ ታቅዷል ነው ያሉት፡፡
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ