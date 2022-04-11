 የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፌዴራል ኃይሎች ጋር የቅንጅት እርምጃ ጀመሩ | ኢትዮጵያ | DW | 11.04.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፌዴራል ኃይሎች ጋር የቅንጅት እርምጃ ጀመሩ

በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየተስተዋሉ ያሉትን የሰላምና ፀጥታ ችግሮች እልባት ለመስጠት የክልሉ እና የፌዴራል መንግስት ኃይላት የተቀናጀ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን አስታወቀ፡፡፡ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረንስ ኦፌኮ በበኩሉ የኃይል እርምጃ ህዝቡን የሚጎዳ በመሆኑ ለፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ጠይቋል፡፡

Äthiopien Hailu Adugna

በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየተስተዋሉ ያሉትን የሰላምና ፀጥታ ችግሮች እልባት ለመስጠት የክልሉ እና የፌዴራል መንግስት ኃይላት የተቀናጀ እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን አስታወቀ፡፡፡

የክልሉ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እየተወሰደ ያለው እርምጃ የጸጥታ መሻሻልን እያመጣ ነው ብሏል፡፡

በሌላ በኩል መንግስት በኦሮሚያ እየወሰደ ያለው የኃይል እርምጃ ህዝቡን የሚጎዳ በመሆኑ ለፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲፈለግ ሲል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ጠይቋል፡፡

ስዩም ጌቱ 

ታምራት ዲንሳ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

Audios and videos on the topic

የኦሮሚያ ክልል መንግስት የጀመረው የጸጥታ ዘመቻ እና የኦፌኮ መግለጫ  