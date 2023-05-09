የኦሮሚያ ሰላምና ፀጥታ

የምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ የትውልድ ቀዬያቸው መሆኗን የሚገልጹት የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች (መድረክ) ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃ በፊናቸው በተለይም ለዶቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት በአከባቢው አሁንም ድረስ የመንግስት ጦር ታጣቂዎችን እንደሚያሳድድ እና ግጭቶችም በስፋት እንደሚስተዋሉ ያረጋግጣሉ፡፡
የኢትዮጵያ መንግስትና መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚል ስም በአሸባሪነት የፈረጀዉ ነገር ግን ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት (ኦነሰ) ብሎ የሚጠራዉ አማፂ ቡድን ተወካዮች ያደረጉት ድርድር ተጨባጭ ዉጤት ባያመጣም ለቀጣይ ድርድር «መሰረት የጣለ፣ ለሰላም ተስፋ ሰጪ» ተብሎ ነበር።ይሁንና የመጀመሪያዉ ዙር ድርድር ከተጠናቀቀ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ሰላም አለመስፈኑን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነዉ።የአዲስ አበባዉ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ያነጋገራቸዉ ሰዎች እንደሚሉት መንግስት በአንዳድ አካባቢዎች ተጨማሪ ጦር እያሰፈረ ነዉ።
በክልሉ የቄሌም ወለጋ ደምቢዶሎ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አንድ አስተያየት ሰጪ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይገለጽ ጠይቀውን በሰጡን አስተያየት የሰላም ድርድሩ በታንዛኒያ ከመጀመሩ አስቀድሞ ከነበረው ሁኔታ የተሻለ ተስፋ እና መረጋጋት በአከባቢው ብስተዋልም አሁንም አስተማማኝ የሚባል መረጋጋት አለመስፈኑን ይናገራሉ፡፡
“ይሄ የሰላም ድርድሩ ከተጀመረ ወዲህ እንደ አከባቢያችን የተሻለ ተስፋ እና የመረጋጋት ሁኔታ ብስተዋልም ነገሮች ሙሉ በሙሉ ሰላም ሆነዋል ለማለት ግን የሚያስደፍር አይደለም፡፡ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ከመንግስት እጅ እርዳታን እየተጠባበቁ ያሉ፤ ነገር ግን አስቀድሞ ሌላውንም ሲረዱ የነበሩ ማህበረሰባችን ከሁለት ዓመታት የመፈናቀል ስቃይ በኋላ ወደ ቀዬያቸው ለመመለስ ይህን ሰላም በእጅጉ ይሹታል፡፡ አሁን እኔ ባለሁባት በደንብዶሎ ከተማ የሰላም ድርድሩ ከመጀመሩ አስቀድሞ ከተማ ውስጥ ራሱ ከማን እንደሆነ ባናውቅም ሁሌም አስፈሪ የተኩስ ድምጽ ስንሰማ ነበር፡፡ ድርድሩ ከተጀመረ ወዲህ ግን ደንብዶሎን ጨምሮ በቄሌም ወለጋ በስፋት የተኩስ ድምጽ መሰማቱ ቀንሶ ነበር፡፡ ግን አሁንም የተውክስ ድምጾች ከመሰማት ተገላገልን ለማለት አንደፍርም፡፡ አልፎ አልፎ ተውክስ ይሰማል፡፡ ይህ ጊዜ እኔን ጨምሮ ለማህበረሰባችን ልክ ዘጠነኛ ወሯን ጨርሳ ለምጥ የደረሰች እናትን ይመስላል፡፡ ሰላም እንዲወርድልን ነው በቃ የምንፈልገው፡፡”
ሌላው በፀጥታ ችግሩ በብዛት ከሚፈተኑ አከባቢዎች ተጠቃሽ ከሆነው ከሆሮጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ አስተያየታቸውን የሰጡን ነዋሪ፤ በዚህ አከባቢ አሁንም ድረስ በታጣቂዎች የሚደርሱ ጥቃቶች አለመቆማቸውን ያነሳሉ፡፡ የመንግስት ሰራዊትም በተለይም ጉዱሩ እና ፊንጫ በተባሉ ወረዳዎች አከባቢ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው እራሳቸውን የሚጠሩ ታጣቂዎች እና ይደግፉአቸዋል በተባሉት ላይ ጥቃትም ያደርሳሉ ብለዋል፡፡
“አሁን ለትናንት ሊነጋ ሲል በቀደም አመሻሹን ታጣቂዎች ከዚሁ ከአሙሩ እና ኪረሙ ወረዳ አዋሳኝ ሀሮ ጉዲና ከሚባል ቀበሌ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአከባቢው ማህበረሰብ ከብሮችን ዘርፈው ሄደዋል፡፡ የምንናፍቀው ሰላም አሁንም ድረስ ልወርድልን አልቻለም፡፡ ይህ ብዙ የተባለለት የሰላም ድርድሩም መካሄድ ከተጀመረ ወዲህ በየቦታው ሰዎች እየተገደሉ ነው፡፡ በዚህ አከባቢ የመሸገውን ታጣቂ ቡድን መንግስትም ደርሶ እያስታገሰ አይደለም፡፡ በዚሁ ዞናችን ስር በሚገኙ ጉዱሩ እና ፍንጫ በሚባሉ አከባቢዎች ግን የመንግስት ሰራዊት በብዛት ተሰማርተው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እና ደጋፊዎቻቸው የተባሉት ላይ የተለያዩ እርምጃን ሲወስዱ እናያለን፡፡”
የምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ የትውልድ ቀዬያቸው መሆኗን በመግለጽ የአከባቢውን ወረዳዎች ሁኔታ ዘወትር ከቤተሰቦቻቸው እንደሚሰሙ የሚገልጹት የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች (መድረክ) ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃ በፊናቸው በተለይም ለዶቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት በአከባቢው አሁንም ድረስ የመንግስት ጦር ታጣቂዎችን እንደሚያሳድድ እና ግጭቶችም በስፋት እንደሚስተዋሉ ያረጋግጣሉ፡፡
“በዚሁ በምእራብ ሸዋ ስር በሚገኘው ግንደበረት፣ ጮቢ እና ጀልዱ ወረዳዎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች እና በመንግስት ሰራዊት መካከል ግጭት ተንሰራፍቶ የቆየው አሁን ወደ አራት ዓመት እየተጠጋ ነው፡፡ ይህ ግጭት እስካሁን ሰኣት ቀጥሎ ነው ያለው፡፡ ከዚህ የተነሳ አሁንም ድረስ ህዝባችን የትራንስፖርት አገልግሎት ጋር ተቆራርጠዋል፡፡ ኔትዎርክም ስለሌ ከቤተሰቦቻችን ጋር መገናኘት ከባድ ሆኗል፡፡ አልፎ አልፎ ነው ኔትዎርክ ተቆራርጦከሚገኝበት ፈልገው የምንገናኘው፡፡ ስለዚህ አሁንም ድረስ ግጭቶች ቀጥለው፤ ሰዎች ይገደላሉ ቤቶችም ይቃጠላሉ ሰዎች በብዛት መፈናቀሉም አለ፡፡ በቅርቡ እንኳ ጀልዱ ውስጥ ኦሶለ በምትባል አከባቢ ሁለቱ አካላት ተታኩሰዋል፡፡ በመሆኑም በእርቁ ሂደት መጀመር ምክኒያት በመሬት ላይ የመጣ እምብዛም ለውጥ የለም በዚህ አከባቢ፡፡”
የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዓለማቀፍ ቃልአቀባይ ኦዳ ተርቢ ትናንት በቲዎተር ባሰራጩት መረጃ ከትናንት በስቲያ ሚያዚያ 30 ቀን 2015 ዓ.ም. መንግስት በምእራብ ሸዋ ጀልዱ ወረዳ እና ምስራቅ ሸዋ አዳሚ ቱሉ ወረዳ ታጣቂዎቻቸው ላይ ሰራዊት ማዝመቱንና ታጣቂዎቻቸው ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸዋል፡፡ ዶይቼ ቬለ ስለኦሮሚያ አሁናዊ የፀጥታ ሁኔታ እና መንግስት በክልሉ ሰራዊት አሰማርቶ ጥቃት እየፈጸመ ነው ስለመባሉ ከመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር እና ሚኒስትር ዴኤታ እንዲሁም ከአገር መከላከያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መረጃ በመጠየቅ አስተያየታቸውን ለማካተት ጥረት ቢያደርግም አልተሳካም፡፡
ስለክልሉ አሁናዊ ፀጥታ እና ቀጣይ አቅጣጫው ትናንት ከዶይቼ ቬለ ጥያቄ የቀረበላቸው የኦሮሚያ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ግን መንግስት ለሰላም ያለው ቁርጠኝነት ጠንካራ መሆኑን ገልጸው፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሁሉም የማህበረሰብ አካላት ለዘሁ አዎንታዊ ሚና በመጫወት ሂደቱን እንዲደግፉ መጠየቃቸው ይታወሳል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ