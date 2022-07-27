የኦሮሚያ ልማት ማህበር (ኦልማ)አዳሪ ትምህርት ቤት አበርክቶ

የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በተሳካ ሁኔታ ተማሪዎችን በማዘጋጀት ሁሉንም ተማሪዎቻቸውን ወደ ቀታይ የትምህርት ደረጃ ካሳለፉ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ልማት ማህበር (ኦልማ) ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ይጠቀሳል፡፡ በትምህርት ቤቱ በዚህ ዓመት የተመዘገበው ውጤት ከከዚህ ቀደሙ ምንም ልዩነት የሌሌውና በተለመደው ስኬት የተሄደበት ነው ተብሏልም፡፡
በዘንድሮው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በተሳካ ሁኔታ ተማሪዎችን በማዘጋጀት ሁሉንም ተማሪዎቻቸውን ወደ ቀታይ የትምህርት ደረጃ ካሳለፉ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ልማት ማህበር (ኦልማ) ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ይጠቀሳል፡፡ በትምህርት ቤቱ በዚህ ዓመት የተመዘገበው ውጤት ከከዚህ ቀደሙ ምንም ልዩነት የሌሌውና በተለመደው ስኬት የተሄደበት ነው ተብሏልም፡፡ ኦልማ በትምህርት ቤቶቹ ተማሪዎች ላይ የሚያፈሰው የትምህርት ጥራቱን የሚያረጋግጡ ተግባራት ለውጤታማነቱ ዋነኛው ምክኒያት ነው ይላል። ጌጤ ቦና ትባላለች፡፡ ሻሻመኔ ተወልዳ ያደገች ስትሆን ዘንድሮ 900 ሺህ ገደማ ተማሪዎች ተፈትነው 3 በመቶው ብቻ የማለፊያ ውጤት ያገኙበትን የ12ኛ ክፍል የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ ፈተናን በላቀ ውጤት ከደመደሙ ጢቂት ተማሪዎችም ስሟ ይጠቀሳል፡፡
የአዳማው የኦሮሚያ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ተማሪዋ ጌጤ ቦና 637 ውጤት በማስመዝገብም በተለይም ከሴቶች ከፍ ያለውን ውጤት ከዚህ ትምህርት ቤት አስመዝግባለች፡፡ ጌጤ ለውጤቱ ከፍ ማለትም የተማረችበትን ትምህርት ቤት እንደዋነኛ ምክኒያት ታቀርባለች፡፡ “ትምህርት ቤቱ ጎበዝ ተማሪዎችን ከመላው ኦሮሚ አወዳድሮ ላለፉት አራት ዓመታት ትምህርታችን ላይ ብቻ እንድናተኩር አድርጎን ለውጤት ብበቅቶናል፡፡”
እሷን ጨምሮ በትምህርት ቤቱ ለላቀ ውጤታማነት የበቁ ተማሮዎች ያን ያህል የተለየ የጥናት ዘዴን በመከተል ሳይሆን የተማሩበት ከባቢ ትምህርታቸው ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ የሚያስገድድ መሆኑ የለውጤታማነታቸው አብይ ምክኒያት መሆኑን ታስረዳለች፡፡ በቀጣይ በሜዲካል ዶክተሬት የትምህርት ዘርፍ አገሯን የማገልገል ህልም እንዳላት የምትገልጸው ጌጤ ዛሬ ለምትገኝበት የስኬት መንገድ የቤተሰቦቿንም ሚና አትዘነጋም፡፡ “ቤተሰቦቼ የሚሉኝን እየሰማሁ ነው ያደኩት፡፡ ምንም እንኳ ቤተሰቦቼ በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ቢሆንም ሳስተው ነው ያስተማሩኝ፡፡ እነሱን ስለማኩራት እያሰብኩ በጥናት እበረታ ነበር፡፡ በቡድን ማትናት ደግሞ የበለጠ ምቾት የሚሰጠኝ ነው” ትላለች፡፡
እንደ ጌጤ ሁሉ ከዚህ ትምህርት ቤት በ652 ነጥብ ከሁሉ የላቀውን ውጤት ያስመዘገበው የአምቦ ተወላጁ ተማሪ ሮቤራ አስመራ ምንም እንኳ እንደ አገር ከፍተኛውን ውጤት ባያመጣም በግሉም ሆነ እንደ ትምህርት ቤቱ ለመጣው የላቀ ውጤት ደስታውን ይገልጻል፡፡ እንደ አገር ስለተመዘገበው ውጤትም አስተያየቱን ሲሰጥ፡ “ሁሉም ተማሪ ሁኔታዎች ብመቻቹላቸው የተሻለ ውጤት ያመጣሉ ብዬ አምናለሁ፡፡ በዚያን በፈተናው ሰሞን ተማሪዎቹ የነበሩበትም ሁኔታ ረብሾያቸው ሊሆን ይችላል፡፡ እኛ በተመቻቸ ከባቢ ትምህርት ቤታችን ለኛ በመልፋቱ ነው ስኬታማ የሆነው” በማለት ነው፡፡
ከ9 ዓመታት በፊት ከኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ አከባቢዎች ተማሪዎችን አወዳድሮ በመሰብሰብ ማስተማር የጀመረው የኦሮሚያ ልማት ማህበር (ኦልማ) ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ከ2009 ዓ.ም. ጀምሮ ለአምስት ተከታታ ዓመታት ያህል ተማሪዎቸን ለ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና አስቀምጧል፡፡ በዚህም በያመቱ ተማሪዎቹ ከሚያስመዘግቡት የላቀ ውጤት በተጨማሪ አንድም ተማሪ በታሪክ በዚህ ትምህርት ቤት ወድቆ እንደማያውቅ ተነግሯል፡፡ ከግማሽ በታች ውጤት ያመጣ ተማሪም በዚህ ትምህርት ቤት ተስተውሎ እንደማይታወቅ ተገልጿል፡፡
በርካቶች የመግቢያ ውጤት ባላገኙበት በዘንድሮው የ12ኛ ክፍል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ይህ ትምህርት ቤት ሁሉንም ተማሪዎቹን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ካሳለፉ ጢቂት ትምህርት ቤቶችም ተጠቃሽ ነው፡፡ ዘንድሮ ለፈተናው ከተቀመጡ 75 ተማሪዎቹ 21 ያህሉ ከ600 በላይ ውጤት ሲያስመዘግቡ 45 ተማሪዎች ደግሞ ከ500-600 ውጤት አግኝተዋል፡፡ ዘጠኝ ተማሪዎች ብቻ ከ500 በታች ውጤት ሲያስመዘግቡ ዝቅተኛውም ውጤት 400 ነው፡፡ በዚህም የወደቀ አንድም ተማሪ በዚህ ትምህርት ቤት አልተመዘገበም፡፡
ልዩ አዳሪ ቤቶቹን የሚያስተዳድረው የኦልማ ዋና ዳይሬክተር አቶ ደጀኔ ኢቲቻ እንደሚሉት የዘንድሮው የትምህርት ቤቱ ውጤት ከዚህም በፊት ሲመዘገቡ ከነበሩት ተመሳሳይነት ያለው ነው ይላሉ፡፡ “ተማሪ ወድቆብን ስለማያውቅ ሁልጌዜም የእኛ ግምገማ ለምን ተማሪዎቻችን በሙሉ ከ600 በላይ አላመጡም ብለን ነው ጠንክረን የምንሰራበት፡፡ ወደ ኋላም መለስ ብለን ስናይ በያመቱ ተማሪዎቻችን ከፍተኛ ውጤት ያመጣሉ፡፡
የአምናን ውጤት እንኳ ስናይ እንደ ኦሮሚያ ከመጣው 226 ከ600 በላይ ውጤት 101 ያህሉ የእና ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነበሩ፡፡ ዘንድሮ ትምህርት ሚኒስቴር የወሰደውም ቆራጥ አመራር ከከዚህም ቀደሙ በበለጠ አጎላን እንጂ በውጤታማነታችን ላይ አንዳች የነጥብ ማሽቆልቆል አላጋጠመንም፡፡ በተማሪዎቹ ላይ የምናፈሳቸው የልፋታችን ውጤት ነው እያገኘን ያለው፡፡ ብቁ መምህራን ከበቂ ግብዓቶች ጋራ እንቀርባለን የትምህርት ቤቶቻችን አከባቢ ከማንኛውም አዋኪ ነገር እንዲጸዳ እንሰራለን፡፡”
ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ከጀመረበት 2006 ዓ.ም. በኋላ እስካሁን 1 ሺኅ 800 ተማሪዎችን መቀበሉን የሚገልጸው ኦልማ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ባሁን ጊዜ ቢሾፍቱ እና አዳማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶቹ 692 ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛል፡፡ ትምህርት ቤቱ በባለፉት አምስት ዓመታት ታሪኩ ለብሔራዊ ፈተና ካስቀመጣቸው ተማሪዎች ሁሉንም ወደ ቀጣይ የትምህርት ደረጃ ሲያሳልፍ 170 ገደማው ከ600 በላይ ውጤት እና 222 ያህሎቹ ደግሞ ከ500-600 ውጤት በማስመዝገብ መሆኑን ከትምህርት ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡ 42 ያህል ተማሪዎች ደግሞ ባለፉት ዓመታት ከዚሁ ትምህርት ቤት የውጪ ትምህርት ዕድል አግኝተው በተለያዩ አገራት ትምህርታቸውን በስኬታማነት እየተከታተሉ ነው ተብሏልም፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
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