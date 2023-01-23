የኦርቶዶክስ ሲኖዶስ ሕገ ወጥ ያለዉን ሹመት ሻረ

ከዛሬ ጀምሮ ስልጣነ ክህነታቸው እና የማእረግ ስማቸው በቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤ ውሳኔ የተነሳ በመሆኑ በቀድሞ አለማዊ ስማቸው እንዲጠሩ እና በቤተ ክርስትያኗ መንፈሳዊ አገልግሎት በሕይወትም ሆነ በሞት በማናቸውም መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳያገኙ ተወስኗል
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 14 ዓ. ም በአባ ሳዊሮስ አማካኝነት ኢ - ሲኖዶሳዊ በሆነ መልኩ የቀኖና ጥሰት በመፈፀም በሕገ ወጥ መልኩ የተሰጠ የተባለውን ሲመት አውግዞ ከቤተክርስቲያን የተሰጣቸውን ከዲቁና ጀምሮ ያለውን ሙሉ ሥልጣናቸውን በመሻር ከቤተ ክርስትያን ለያቸው።ድርጊቱን የፈፀሙት አካላት ከዛሬ ጀምሮ ስልጣነ ክህነታቸው እና የማእረግ ስማቸው በቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤ ውሳኔ የተነሳ በመሆኑ በቀድሞ አለማዊ ስማቸው እንዲጠሩ እና በቤተ ክርስትያኗ መንፈሳዊ አገልግሎት በሕይወትም ሆነ በሞት በማናቸውም መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳያገኙ ተወስኗል።ይሁንና ግለሰቦቹ በሰሩት ጥፋት ተፀፅተው ይቅርታ ቢጠይቁ ቤተ ክርስትያኗ የምትቀበላቸው መሆኑን ዛሬ ምሽት በተሰጠው መግለጫ ተገልጿል።ቅዱስ ሲኖዶሱ ውሳኔውን ለመንግሥት አካላትም እንዲደርስ መወሰኑም ተገልጿል።ጥር 14 ቀን በሶዶ ዳጮ ወረዳ ለ26 መነኮሳት የተሰጠው ሲመት "ሃይማኖትን የሚከፍል፣ የሀገር አንድነትን የሚሸረሽር፣ የሚያጋጭ እና ፀጥታን የሚያናጋ" መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ በመገንዘብ ይህንን ውሳኔ ማሳለፉ ተገልጿል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ