ያልወለዱ ወንዶችና የእጅ ስልክ ጣጣ
ቴክኖሎጂ ወለድ የጤና ጠንቅ ተደርገው ከሚወሰዱ በርካታ ነገሮች በስነ ተዋልዶ ጤና ላይ የሚደርሰው ችግር ጎልቶ ይሰማል ። በተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ ጥናቶች በተለይ በወንዶች የመራቢያ የዘር ፍሬ በቁጥር እንዲያንስ አልያም እስከ መካንነት የሚያደርሱ የተለያዩ በሽታዎች ስለመኖራቸው በስፋት ሲነገር ቆይቷል። አሁን ከወደ አውሮጳዊቷ ሀገር ስዊዘርላንድ የተሰማው ዜና ግን በተለይ የእጅ ስልክን አዘውትረው ለሚጠቀሙ ወጣቶች መልካም ሆኖ አልታየም ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዝግጅታችን ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን የእጅ ስልካቸውን በቀን ከ20 ጊዜ በላይ የሚጠቀሙ ወጣቶች የዘር ፍሬ ቁጥር መቀነሱን የሚያሳይ የአንድ ጥናት ግኝትን እንቃኛለን ።የበሳይበር ምህዳር ጥቃትና ጥበቃ
በመስኩ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በአንድ ጤነኛ ሰው የዘር ፈሳሽ ውስጥ ከ15 እስከ 200 ሚሊዮን የሚደርስ የዘር ፈሳሽ ወይም ሕዋስ ይገኛል። ከዝቅተኛው ቁጥር ወይም የዘር ፈሳሽ ህዋሱ ከ15 ሚሊዮን በታች ሆኖ ሲገኝ የዘር ህዋስ መጠን መቀነሱን እንደሚያመለክት ነው የጥናት ግኝቶቹ የሚያመለክቱት ። ለዘር ህዋስ ቁጥር መቀነስ በምክንያትነት ከሚጠቀሱት ውስጥ አልኮል በብዛት መጠቀም ፣ ሲጋራ እና ሌሎች የከባድ ዕጾች ሱሰኝነትን ጨምሮ ከዘረመል ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ የጤና ችግሮች ተጠቃሾች ናቸው ። ከሐኪም ትዕዛዝ ውጭ የሚወሰዱ መድሃኒቶችም ቢሆኑ ለዘር ፈሳሽ ህዋስ ቁጥር መቀነስ የበኩላቸውን አሉታዊ አስተዋጽዖ ማበርከታቸው አልቀረም።
ወንዶችን እስከ መካንነት ሊያደርስ በሚችለው በዚህ የጤና ጠንቅ ዕድሜያቸው ለአካለ መጠን የደረሱ ወንዶች ተጋላጭ እንደሆኑ ሲነገር ከቅርብ ጎዜ ወዲህ ከወደ ሲውዘርላንድ የተሰማው ወሬ ደግሞ ችግሩ የበለጠ አሳሳቢ ስለመሆኑ ያሳያል ።
የ13 ዓመታት የጥናት እና ምርምር ስራቸውን ይፋ ያደረጉት የስዊዘርላንድ ተመራማሪዎች እንደሚሉት በቀን ከ20 ጊዜ በላይ ስልካቸውን የሚጠቀሙ ወጣት ወንዶች የዘር ህዋስ ቁጥር እንደሚቀንስ ደርሰውበታል። ከጎርጎርሳውያኑ 2005 እስከ 2018 ዕድሜያቸው ከ18 እስከ 22 በሆኑ 2,800 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ላይ ጥናት ማድረጋቸውን የገለጹት ተመራማሪዎቹ በከፍተኛ ደረጃ ስልክ የመጠቀም አባዜ የዘር ህዋስ ቁጥር ስለመቀነሱ ማመላከቱን ሰሞኑን የስነ ተዋልዶ ጉዳዮችን በሚያትም መጽሄት ላይ ይፋ አድርገዋል።
ነገር ግን የወጣቶች አዘውትረው ስልክ መጠቀም እንዴት እና በምን ሁኔታ የዘር ህዋሳቸው እንዲዳከም አልያም በቁጥር እንዲቀንስ ምክንያቱ ገና አልተለየም ነው የተባለው።
ከስዊዘርላንዳውያኑ ተመራማሪዎች ባሻገር በተለያየ የዓለም ጥግ በመስኩ በማስተማር ምርምር እና ህክምና የተሰማሩ ባለሞያዎች ይህንኑ ያጠናክራሉ ። ዶ/ር ካናፓን ፓላኒያፓን ማሌዢያ ውስጥ በሚገኘው የሰንዌይ የህክምና ማዕከል ስፔሽያሊስት ናቸው ። እርሳቸው እንደሚሉት ወንዶች በተለይ ወደ መራቢያ አካላቸው አቅርበው እና አዘውትረው ስልክ የሚይዙ ከሆነ በእርግጥ ለችግሩ ተጋላጭ ናቸው።
« የእጅ ስልክ አጠቃቀም የወንድ የዘር ፍሬ መጠን ሊወሰን እንደሚችል የሚያሳዩ ጥቂት መጣጥፎች አሉ። በተለይም የእጅ ስልክ በሱሪ ኪስ ውስጥ የሚቀመጥ ከሆነ ።»ክላውድ፤መረጃን ከመጥፋት የሚታደገው ቴክኖሎጂ
ችግሩ በእርግጥ አሳሳቢ ነው ። ለዚህ ነው ሃገራት በተቀናጀ እና በተናጥል ዓመታትን የፈጀ የምርምር ስራ ሲያከናውኑ የነበረው። የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት እጅግ አይሎ በተስተዋለበት ባለፈው ግማሽ ክፍለ ዘመን የወንዶች የዘር ፍሬ እስከ 50 በመቶ መቀነሱን የሚጠቁሙ መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ጥናቶች በየፈርጁ እንዲደረጉ መንገድ ጠርጓል። ዛሬ ዛሬ ደግሞ የአብዛኛው ወጣት ሕይወት ከስልክ ጋር እንደመቆራኘቱ እና አጠቃቀሙ እጅጉን ከፍ ባለበት በዚህ ጊዜ መሰል ችግሮች ያስፈራሉ ። የኢንተርኔት ፍጥነት ከሁለተኛው ትውልድ ወደ ሦስተኛው ፤ ከሦስተኛው ወደ አራተኛው የተደረጉ ሽግግሮች ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲባባስ ሳያደርገው እንዳልቀረ ነው ባለሞያዎቹ የሚናገሩት ።
አሜሪካ ደቡብ ኦስቲን በሚገኘው የቅዱስ ዳዊት የተዋልዶ ጤና ሀኪም የሆኑት ዶ/ር ፓርቪስ ካቮሲ እንደሚሉት ቀደም ሲል በተከታታይ ሲደረጉ የነበሩ ጥናቶችን በአንድነት ለማምጣት ውጤት ለማግኘት ብርቱ ጥረት ሲደረግ እንደነበረ እና ውጤት መገኘቱን ነው።
«በጣም አስደሳች ጥናት ነው ። በቅርብ ጊዜ የወጣው ዘገባ ለዚህ ትንታኔ ነው ። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ከ10 ጥናቶች የተገኙ መረጃዎችን ወስዶ አንድ ላይ በማጣመር እና መረጃውን ለማየት እንደተቻለው ሞባይል ስልኮች በወንዶች የመራቢያ ስረዓት ላይ ተጽዕኖ እያደረሱ ናቸው ። በምክንያትነት ሊጠቀሱ የሚችሉ በርካታ ማስረጃዎች እንዳሉም ተመልክተናል። »
አሜሪካዊው ተመራማሪ ከዓመታት በፊት በመስኩ ይደረጉ የነበሩ ጥናቶች ሰፊ እና ምክንያታዊ እንደነበር ያስረዳሉ ።
«በበርካታ አካባቢዎች ይደርሱ የነበሩ ፍንዳታዎች በሰዎች የመራባት ችሎታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድር ይሆን የሚል ጥያቄ አስነስቶ ነበር ። ምክንያቱ ደግሞ በአሜሪካ ውስጥ የውልደት መጠኑ እያሽቆለቆለ መምጣቱን ተከትሎ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ላፕቶፕ ፣ ታብሌቶች እና ሞባይል ስልኮች ያሉ ነገሮች የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች ስላሏቸው ጉዳት ሊያስከትሉ እንደሚችሉም ታይቷል። »
ከአንድ ዓመት በፊት ይፋ የተደረገ አንድ ጥናት እንዳመለከተው በዓለማችን የወንዶች መሃንነት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መምጣቱን ነው። ምክንያት ደግሞ አሁን ይዘን የተነሳነው ርዕሰ ጉዳይ የዘር ፍሬ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ማሽቆልቆሉን ተከትሎ ነው። በአሜሪካ እና እስራኤል ሀኪሞች የጋራ ጥናት ውጤት እንዳሳየው ከሃምሳ ዓመት በፊት የነበሩ ወንዶች በአማካይ በአንድ ሚሊ ሊትር የወንድ ዘር ፈሳሽ ውስጥ ከ101 ሚሊዮን በላይ ለመራቢያ የሚሆኑ የወንድ ዘር ፍሬ ፈሳሽ ነበራቸው። አሁን ይህ አኃዝ ከግማሽ በመቶ በላይ ማሽቆልቆሉን ነው መረጃው የሚጠቁመው ። ነገር ግን የወቅቱ ጥናት እንደየአሁኖቹ ስዊዘርላንዳውያኑ ስልክን ጠበቅ አድርጎ አልያዘም ነበር ። ይልቁኑ ላፕቶፕ ስልክን በጭn ላይ አስቀምጦ መጠቀም ፣ ከልክ ያለፈ ውፍረት እና የአልኮል እና የዕጽ ሱሰኝነትን ዋና ምክንያት አድርጎ ነበር ያቀረበው።
ልጅ መውለድ የሚፈልጉ ወንዶች በወንድ የዘር ፍሬ ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም ጉዳት ለመቀልበስ የአኗኗር ዘዬ ለውጦችን ሊያደርጉ እንደሚገባ ሐኪሞች ይመክራሉ ።
ባለሙያዎቹ ከሚጠቅሷቸው መካከለል ተመጣጣኝ ምግብ እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ክብደታቸውን መቀነስ፣ የአልኮል መጠጦችን ማቆም ወይም መቀነስ እንዲሁም ሲጋራዎችን እና ሌሎች አደንዛዥ እፆችን መጠቀምን ማቆም ይመክራሉ። ነገር ግን ይህ ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ነው የሲዊዘርላንድ ተመራማሪዎች ደረስንበት ያሉት ምርምር የሚጠቁመው ። የስልክ አጠቃቀም ገደብ ሊበጅለት እንደሚገባ ። የቤት ሰራተኞችንና አሰሪዎችን የሚያገናኘው ድረ ገፅ
ምንም እንኳ በአሜሪካ አውሮጳም ሆነ የኢስያ ሀገራት በመስኩ የሚደረጉ ጥናት እና ምርምሮች በኤልክትሮ ማግኔቲክ ኃይል የሚሰሩ በተለይ የስልክ እና ኢንተርኔት መገልገያ ቁሳ ቁስ ለወንዶች የዘር ፍሬ መጠን ምክንያት ሳይሆኑ እንዳልቀረ ይግለጹ እንጂ አሁንም ድረስ ቁርጥ ባለ መልኩ ከባዮሎጂ ጋር ምን እንደሚገናኘው መግለ,ጽ እንዳልተቻላቸው ነው የተገለጸው።
የስዊዘርላንድ ተመራማሪዎች ጥናትን ተመልክተው አስተያየታቸውን በጽሁፍ የሰጡት በእንግሊዝ የማንችስተር ዩኒቨርሲቲ መምህር እና ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር አለን ፓሲ « ምንም እንኳ ጥናቱ ፍጽም ባይሆንም በተጨባጩ ዓለም ከሚታየው እውነታ እና ተጋላጭነት አንጻር ይበል የሚያሰኝ ነው ።» ብለዋል።
ዓለማችን በተለይ ካለፈው ግማሽ ክፍለ ዘመን ወዲህ በሳይንስ እና ቴክኖሎi ግኝቶች ከፍተኛ እመርታ ያስመዘገበችበት ነበር። የቴክኖሎጂ ውጤቶች የሰው ልጅ ሕይወቱን እንዲያቀል እና የተሻለ አድርጎ መኖር እንዲችል አቅም ቢፈጥሩለትም ይዞበት የመጣው የጎንዮሽ ጉዳት በቀላሉ የሚታይ አይደለም ። በጦር መሳሪያ እሽቅድምድም እና በሌሎች ቴክኖሎጂ ወለድ የጤና እክሎች ምናልባትም ራሱን በራሱ ከገጸ ምድር እንዳያጠፋ በአለፍ ገደም የሚያሳስቡ አልጠፉም ። የሰው ልጅ የመራቢያ ስርዓቱ ከተቃወሰ ትውልድ ሊቀጥል አይችልም። በሃምሳ ዓመት ውስጥ የወንድ ልጅ የዘር ፍሬ 50 ከመቶ ቀነሰ የሚለው ዜናም እንዲሁ ሰምተው ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው የሚያልፉት ጉዳይም አይደለም ። ቴክኖሎጂው የበለጠ እየዘመነ ከሄደ እና የሰዎች ተጋላጭነትም በዚያው ልክ እየጨመረ ከሄደ በእርግጥ ለጥንቃቄው መዘግየትን እንዳያመጣ ያሰጋል ። ከዚሁ ሁሉ በፊት ግን በተለይ አብዛኛውን ጊዜውን በስልክ የሚያሳልፈው ወጣቱ ቆም ብሎ ስለ ጤንነቱ የሚያስብበት ጊዜ አይደለም ትላላችሁ ? ። ጤና ይስጠን !
ታምራት ዲንሳ
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