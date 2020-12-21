የእንባ ጠባቂ ዘገባ

የእንባ ጠባቂ ተቋም ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሕግ፣ ፍትሕና ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበዉ የ10 ወር ዘገባዉ እንዳጋለጠዉ የመታወቂያ፣ የወሳኝ ኩነት ፣ የመሬት እና መሰል አገልግሎት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች አገልግሎት ለመስጠት ጉቦ እየጠየቁ ነዉ
የኢትዮጵያ የአገልግሎት ሰጪ መስሪያ ቤቶች ባለስልጣናትና ባልደረቦች ለሕዝብ መስጠት የሚገባቸዉን አገልግሎቶች በገንዘብ በመሸጣቸዉ የሕዝብ ብሶትና ሮሮ መበርከቱን የፌደራል እንባ ጠባቂ ተቋም አጋለጠ። የእንባ ጠባቂ ተቋም ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሕግ፣ ፍትሕና ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበዉ የ10 ወር ዘገባዉ እንዳጋለጠዉ የመታወቂያ፣ የወሳኝ ኩነት ፣ የመሬት እና መሰል አገልግሎት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች አገልግሎት ለመስጠት ጉቦ እየጠየቁ ነዉ። ዘገበዉ በቀረበበት ወቅት እንደተነገረዉ የመንግስት ባለስልጣናት ለሚያደርሱት ጥፋት አይጠየቁም፤ ለመረጃ ነፃነት ሕግም ተገዢ አይደሉም።ሕዝቡ ጉቦ ወይም «እጅ መንሻ» እየተጠየቀ፣ በፍትሕ እጦት እያለቀሰ፣ በሚደርስበት በደል እየተማረረም ነዉ-ዘገባ አቅራቢ አድማጮቹ እንዳሉት።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
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