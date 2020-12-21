 የእንባ ጠባቂ ዘገባ | ኢትዮጵያ | DW | 13.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የእንባ ጠባቂ ዘገባ

የእንባ ጠባቂ ተቋም ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሕግ፣ ፍትሕና ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበዉ የ10 ወር ዘገባዉ እንዳጋለጠዉ የመታወቂያ፣ የወሳኝ ኩነት ፣ የመሬት እና መሰል አገልግሎት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች አገልግሎት ለመስጠት ጉቦ እየጠየቁ ነዉ

Äthiopien Addis Abeba | Parlamentssitzung

                             
የኢትዮጵያ የአገልግሎት ሰጪ መስሪያ ቤቶች ባለስልጣናትና ባልደረቦች ለሕዝብ መስጠት የሚገባቸዉን አገልግሎቶች በገንዘብ በመሸጣቸዉ የሕዝብ ብሶትና ሮሮ መበርከቱን የፌደራል እንባ ጠባቂ ተቋም አጋለጠ። የእንባ ጠባቂ ተቋም ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሕግ፣ ፍትሕና ዴሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበዉ የ10 ወር ዘገባዉ እንዳጋለጠዉ የመታወቂያ፣ የወሳኝ ኩነት ፣ የመሬት እና መሰል አገልግሎት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች  አገልግሎት ለመስጠት ጉቦ እየጠየቁ ነዉ። ዘገበዉ በቀረበበት ወቅት እንደተነገረዉ የመንግስት ባለስልጣናት ለሚያደርሱት ጥፋት  አይጠየቁም፤ ለመረጃ ነፃነት ሕግም  ተገዢ አይደሉም።ሕዝቡ ጉቦ ወይም «እጅ መንሻ» እየተጠየቀ፣ በፍትሕ እጦት እያለቀሰ፣ በሚደርስበት በደል እየተማረረም ነዉ-ዘገባ አቅራቢ አድማጮቹ እንዳሉት።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

ማንተጋፍቶት ስለሺ
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአረብ አብዮት 10ኛ ዓመት

የአረብ አብዮት 10ኛ ዓመት 21.12.2020

ወራት ያስቆጠሩት የማዕድን ሠራተኞቹና የገበሬዎች አድማ፣ ተቃዉሞና አመፅ የመላዉ ቱኒዚያን ሕዝብ ቀልብ ለመሳብ ወይም በፓሪሶች ጠመንጃ፣ዲፕሎማሲና ፖለቲካ የሚረዳዉን የዘይን ኤል አቢዲኒ ቤን ዓሊን አገዛዝ ለመነቅነቅ የተከሩት ነገር የለም።አድማ፣ ተቃዉሞዉ መደፍለቁ ወጣቱን አትክልት ቸርቻሪ ተስፋ ለማስቆረጥ በቂ ነበር