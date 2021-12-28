የእንቅስቃሴ እገዳ በጀርመን

የጀርመን የፌደራልና የክፍለ-ግዛቶች መሪዎች ባሳለፉት ዉሳኔ መሰረት የተከተቡም ሆነ ያልተከተቡ ሰዎች ለግል ድግስ ከ10 በላይ ሆነዉ መሰብሰብ አይችሉም።የስፖርት ማዘዉተሪያ፣ሲኒማ፣ ምግብና መሸታቤቶች ዉስጥ የሚስተናገደዉ ሰዉ ቁጥርም ገደብ ተጥሎበታል
የጀርመን መንግስት የኮሮና በተለይም ኦሚክሮን የተባለዉ አዲስ ልዉጥ ተሕዋሲ ስርጭትን ለመከላከል የጣለዉ የእንቅስቃሴና የግንኙነት ገደብ ከዛሬ ጀምሮ ፀንቷል።የጀርመን የፌደራልና የክፍለ-ግዛቶች መሪዎች ባሳለፉት ዉሳኔ መሰረት የተከተቡም ሆነ ያልተከተቡ ሰዎች ለግል ድግስ ከ10 በላይ ሆነዉ መሰብሰብ አይችሉም።የስፖርት ማዘዉተሪያ፣ሲኒማ፣ ምግብና መሸታቤቶች ዉስጥ የሚስተናገደዉ ሰዉ ቁጥርም ገደብ ተጥሎበታል።ገደቡ የተጣለዉ በተለይ በጎሪጎሪያኑ የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በየከተማዉ አደባባይ የሚሰበሰበዉ ሕዝብ በተሕዋሲዉ እንዳይለከፍ ለመከላከል ነዉ።
ይልማ ኃይለሚካኤል
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ