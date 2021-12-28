 የእንቅስቃሴ እገዳ በጀርመን | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 28.12.2021

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ማስታወቂያ

አውሮጳ/ጀርመን

የእንቅስቃሴ እገዳ በጀርመን

የጀርመን የፌደራልና የክፍለ-ግዛቶች መሪዎች ባሳለፉት ዉሳኔ መሰረት የተከተቡም ሆነ ያልተከተቡ ሰዎች ለግል ድግስ ከ10 በላይ ሆነዉ መሰብሰብ አይችሉም።የስፖርት ማዘዉተሪያ፣ሲኒማ፣ ምግብና መሸታቤቶች ዉስጥ የሚስተናገደዉ ሰዉ ቁጥርም ገደብ ተጥሎበታል

Deutschland | Ministerpräsidentenkonferenz | Corona-Pandemie | PK

የጀርመን መንግስት የኮሮና በተለይም ኦሚክሮን የተባለዉ አዲስ ልዉጥ ተሕዋሲ ስርጭትን ለመከላከል የጣለዉ የእንቅስቃሴና የግንኙነት ገደብ ከዛሬ ጀምሮ ፀንቷል።የጀርመን የፌደራልና የክፍለ-ግዛቶች መሪዎች ባሳለፉት ዉሳኔ መሰረት የተከተቡም ሆነ ያልተከተቡ ሰዎች ለግል ድግስ ከ10 በላይ ሆነዉ መሰብሰብ አይችሉም።የስፖርት ማዘዉተሪያ፣ሲኒማ፣ ምግብና መሸታቤቶች ዉስጥ የሚስተናገደዉ ሰዉ ቁጥርም ገደብ ተጥሎበታል።ገደቡ የተጣለዉ በተለይ በጎሪጎሪያኑ የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በየከተማዉ አደባባይ የሚሰበሰበዉ ሕዝብ በተሕዋሲዉ እንዳይለከፍ ለመከላከል ነዉ።

ይልማ ኃይለሚካኤል

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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የጀመን መንግስት አዲስ የጣለዉ የእንቅስቃሴ እገዳ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

23.12.2021***An Israeli Magen David Adom medical administers a dose of the Pfizer-BioNtech vaccine against the coronavirus to a young man, in the Israeli town of Ramat Gan near Tel Aviv, on December 23, 2021. - Israelis over the age of 60 and medical teams will be eligible for a fouth Covid vaccination, following the recommendation of an expert panelas the Jewish state struggles to contain the spread of the Omicron variant, imposing travel and other restrictions while avoiding a domestic lockdown. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

ዐበይት የጤና እና አካባቢ ክንውኖች በ2021 28.12.2021

ተሰናባቹ ጎርጎርዮሳዊ ዓመት 2021 መላውን ዓለም ያዳረሰው እና ያስጨነቀው የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ ክትባት ብዙ የተባለበት እና ከሞላ ጎደል የተዳረሰበት ዓመት ነው ማለት ይቻላል። በዚሁ ዓመትም ወረርሽኙ አደናቅፎት የነበረው የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ተመልካች ጉባኤ ተካሂዷል።

Bundesliga | Hertha BSC- Borussia Dortmund

ታኅሣሥ 18 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ  27.12.2021

ቸልሲ እና ሊቨርፑል ለእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ዛሬ ማታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስትል ጋር ይጋጠማል። ሁለተኛው ዙር የጀርመን ቡንደስሊጋ ውድድሮች በልውጡ ኦሚክሮን ተሐዋሲ የተነሳ ያለተመልካቾች እንደሚከናወኑ ተገልጧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድንን የተመለከተ ዘገባ እና የአትሌቲክስ ዜናም አካተናል።