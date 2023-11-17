የፍልስጤም እስራኤል የፖለቲካ አንቂዎች ለጋራ ሕብረት እየተንቀሳቀሱ ነው
በ2021 በእስራኤልና በሐማስ መካከል በተደረገው የመጨረሻ ጦርነት ወቅት በአገሪቱ የአይሁድና የአረብ-ፍልስጤማውያን መካከል የተቀሰቀሰው ዓመጽ ወደ እስራኤል ጎዳናዎች ተዛምቶ ነበር ።
ፍልስጤም እስራኤላውያን ሕዝብ 20% ያህል ነው እናም ብዙውን ጊዜ መድሎ ይገጥማቸዋል።
አሁን እነዚህ ግጭቶች ትዝታቸው በጣም ሰፊና የእስራኤል ማኅበረሰብ እንደገና እንደተከፋፈለ ይሰማዋል ። ከተለያዩ ጎሳዎች የመጡ አንዳንድ የፖለቲካ አማራጭ ሐሳብ እያቀረቡ እንደሆነ ይናገራሉ ።
በሚልዮን የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን በዚህ ይኖራሉ ፤ በሚልዮን የሚቆጠሩ አይሁዳውያን ደግሞ በዚህ ይኖራሉ ። ይህ ሃቅ ነው ።
ይህ በሃይፋ በመስጊድ የሚዘጋጀው ስብሰባ 'አብሮ በመቆም' በሚል መርህ ሲሆን የአይሁድና የፍልስጤም ዜጎች የሰላም ንቅናቄ ያቀፈ ነው ። የፖለቲካ አንቂዎቹ ከመስከረም 26 የሐማስ ጥቃት ወዲህ እንዲህ ያለ አብሮነት እምብዛም ያልተለመደ ነገር እንደሆነ ይናገራሉ፤የአብሮነት ሰልፎች በሁለቱም ወገን ተቀባይነት የላቸውም።
በዚህ ክፉኛ የተጎዱ አይሁዳውያን እኩዮች አሉን ፤ እኛም በተፈጸመው ጥቃት በጣም አዝነን የነበረ ቢሆንም ስሜታችን በብዙ አይሁዳውያን ዘንድ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት ያገኘ አልነበረም ።
ለሰላም በመስራታችን፤ በአይሁድና በፍልስጤም መካከል ጠንካራ አንድነት ለመገንባት በመጣራችን ለአመጻና እንደከዳተኛ የመጠራት ችግሮች ገጥሙናል።
እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉ ሰዎች በእስራኤል ማኅበረሰብ ውስጥ ሥር የሰደደ መከፋፈል መኖሩ መገናኘትና አንዱ ለሌላኛው መተዛዘን ይበልጥ አስፈላጊ እንደሆነ ያምናሉ ።
በመሆኑም የሌሎችን ስሜት የመረዳት ሁኔታ ሚዛኑ እንዲጠብቅ እየሞከሩ ነው። ሥራዎቹ ግን በጥብቅ የጸጥታ ጥበቃ ሥር የሚከናወኑ በመሆናቸው አንዳንዶቹ መርሃግብሮች በቀኝ ጽንፈኞች እንዲሰረዙ ተደርገዋል።
ከንግግር ያለፈ ነገር ነው። በጎፈቃደኞች በሃይፋ ሆስፒታል አቅራቢያ እንደሚገኘው ሙስሊሞችና ይሁዲዎች በጋራ የሚሰሩበት ሆስፒታል ጎብኝተዋል። በዓረብኛና በሂብሩ የተጻፉ የእናመሰግናለን ካርድም አድለዋል።
..ታማራ አሳዲ ፍልስጤም እስራኤላዊ ሲሆን ይሁዲዎች በሚበዙበት ትምህርትቤት አስተማሪ ነው።
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ለተማሪዎቼ ፣ ለአገሬና በዙሪያዬ ላሉ ሁሉ አርዓያ መሆኔ አስፈላጊ ነው ።
ጉብኝቱ እየተካሄደ ያለው ከመስከረም 26ቱ የሽብርተኞች ጥቃት ከአንድ ወር በኋላ ነው ።
እዚህ ሆነ በሌሎች ቦታዎች ያለን ሰራተኞች አብረን መሆናችን በጣም አስፈላጊ ነው።
ወደ ጉባኤያችን ተመልሼ አሎን-ሊ ግሪን እንቅስቃሴያቸው በእስራኤል ማኅበረሰብ ውስጥ ላሉት ለአብዛኞቹ ምን እንደተሰማው እጠይቀዋለሁ ።
አይደለም ። ይሁን እንጂ አብዛኛው ኅብረተሰብ ለምንፈልገው አቅጣጫ ትኩረት ይሰጣል? መልሱ አዎን ይመስለኛል ።
ተጨማሪ ሥራ መስራት እንዳለባቸው ያውቃሉ ።
ከንግግሮቹ በኋላ ተሰብሳቢዎቹ በትናንሽ ቡድኖች ተከፋፈሉ ።
መልእክታቸውን ሊያሰራጩ የሚችሉባቸውን ተጨማሪ መንገዶች በማጤን ባልንጀሮቻቸውን ለማሳመን ይጥራሉ ።