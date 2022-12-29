 የእሳት አደጋ በአዲስ አበባ ሾላ ገበያ | ኤኮኖሚ | DW | 02.01.2023

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ኤኮኖሚ

የእሳት አደጋ በአዲስ አበባ ሾላ ገበያ

ሰኞ ታኅሣሥ 24 ቀን 2015 ዓ,ም ሌሊት በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በሚገኘው በተለምዶ ሾላ ገበያ ተብሎ በሚጠራው የገበያ ስፍራ የደረሰው የእሳት አደጋ ከፍተኛ የንብረት ውድመት አስከተለ።

የእሳት አደጋ ንብረት ማውደሙ

በእሳት አደጋው 84 ሱቆች ወድመዋል፤ በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲሰላ 50 ሚሊየን እንደሚሆን የአዲስ አበባ ከተማ የእሳት እና የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ እስካሁን አልተሰማም። የአደጋው መንስኤም ምን እንደሆነ የተረጋገጠ ነገር አለመኖሩን ሃና ደምሴ ከአዲስ አበባ በላከችው ዘገባ ጠቅሳለች። አደጋውን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር 4 ሰዓት 28 ደቂቃ  የፈጀ ሲሆን  12 የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች እና 95 የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ተሰማርተው እንደነበር ተገልጿል።

የአደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ የተረጋገጠ ነገር እስካሁን ባይኖርም የሾላ የገበያ ማዕከል በከተማ  ደረጃ ለእሳት አደጋ ተጋላጭ ተብለው ከተለዩ ማዕከላት ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ በሾላ ገበያ ባለፈው ዓመት በተነሳ የእሳት አደጋ በርካታ ሱቆች ወድመዋል። ዛሬ ከፍተኛ ውድመት ያደረሰው የእሳት አደጋ የተነሳው ከማለዳው 10 ሰዓት ከ20 አካባቢ ሲሆን የቅቤ፣ የባልትና የቤት መጋረጃ፤ ምንጣፍ እንዲሁም የአልባሳትና የእንቁላል መሸጫዎችን ጨምሮ የተለያዮ የንግድ ሱቆችን ሙሉ በሙሉ አውድሟል።

Äthiopien Addis Abeba | Brandunfall auf dem Shola-Markt

በእሳት የወደመው የሾላ ገበያ ሱዎች ገጽታ

የገበያ ማእከሉ ሱቆች እርስ በርስ የተያይዘው የተሰሩ ናቸው።  የተሠሩበት ቀሳቁስ በቀላሉ በእሳት የሚያያዝ እና የሚያቀጣጥል ከመሆኑም ባሻገር በመካከላቸው ያለው  የመተላለፊያ መንገድ  በጣም  ጠባብ በመሆኑ ከሁለት ሰው በላይ ጎን ለጎን የሚያራምድም አይደለም።  በሱቆቹ ውስጥ ያሉት  ዕቃዎች  እሳትን መቋቋም የማይችሉ እንዲያውም በቀላሉ በእሳት የሚበሉ አይነት በመሆናቸው ፣      እሳቱን በፍጥነት ለማጥፋት እንዳልተቻለ ተነግሯል። በጥቂት ሰአታት እንዳልነበረ በሆነው የገበያ ስፍራ ሱቃቸው የወደመባቸው ባለሀብቶች ፍርሀትና ድንጋጤ ወሮዋቸዋል።

«ደጋግመን ይመለከተዋል ለተባለው አካል  አመልክተናል መንግሥት ምንም መፍትሄ ሊሰጠን  አልቻለም በአካባቢው በየግዜው በሚፈጠር የእሳት አደጋ ምክንያት ተኝተን አናድርም» ሲሉ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ የአደጋና እሳት መከላከል የህዝብ ግንኙነት አቶ ንጋቱ ማሞ ለዶቼ ቬለ  DW እንደተነጋሩት «የመጀመሪያው የድረሱልን ጥሪ የመጣው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከ23 ላይ ሲሆን በ4 ደቂቃ  10 ሰአት ከ27  የ ቦሌ ቅርንጫፍ የሳት አደጋ ሠራተኞች  በቦታው ተገኝተው አደጋውን ለመቆጣጠር ርብርብ አድርገዋል» ብለዋል።

Äthiopien Addis Abeba | Brandunfall auf dem Shola-Markt

በእሳት አደጋ የወደመው የሾላ ገበያ

 ወቅቱ የበዓል መዳረሻ  በመሆኑ በአካባቢው በንግድ ሥራ የተሠማሩት ወገኖች የንብረት ብቻ ሳይሆን የስነልቦና ጉዳትም ደርሶባቸዋል። የገበያ ማዕከሉ በከፍተኛ ሁኔታ ለእሳት አደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው ለሚመለከተው አካል ከተገለጹ ቦታዎች አንዱ እንደሆነ የተናገሩe የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው «ተገቢውን እና ወቅታዊ ምላሽ ሳይሰጥባቸው  በሚፈጠሩ  ተመሳሳይ  አደጋዎች በማኅበረሰቡ ላይ  ብቻ  ሳይሆን በአደጋ ጊዜ ምላሽ በሚሰጡ ተቋማት ጭምር አላስፈላጊ ወጪና ከፍተኛ ጫና ግዜ ምላሽ የሚሰጡ ተቋማት  ጭምር አላስፈላጊ ወጪ እና ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ ነው» ብለዋል። የህዝብ ግንኙነቱ እንደተናገሩት በሾላ የገበያ ማዕከል 1,600 ያህል የተመዘገቡና ቁጥር ያላቸው ሱቆች ሲኖሩ 84 ሱቆች  የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ገልፅዋል። መጭው ጊዜ የበዓል  ወቅት በመሆኑ ኅብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል። የአካባቢው ሰው በአንድ ጀንበር ንብረታቸው በእሳት ለተበለባቸው 84 ሱቆች እርዳታ ማሰባሰቡን ጀምሯል።

ሃና ደምሴ

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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የእሳት አደጋ ንብረት ማውደሙ

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