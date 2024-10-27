የኤኮኖሚ ቀውስ እና የፖሊሲ አቅጣጫዎች በኢትዮጵያእሑድ፣ ጥቅምት 17 2017
በተለያዩ ግጭቶች እና ጦርነቶች ውስጥ ለዓመታት በተከታታይ በዘለቀችው ኢትዮጵያ የኑሮ ውድነቱ ብዙዎችን እያማረረ ነው ። እንደ ተመድ የሐምሌ ወር መረጃ፦ ከ133 ሚሊዮን በላይ ነዋሪ ባላት ኢትዮጵያ አብዛኛው ነዋሪ የዕለት ኑሮውን ለመግፋት እንኳ እጅግ መቸገሩን ሲገልጥ ይደመጣል ። መንግሥት ችግሩን ለመቅረፍ የተለያዩ የኤኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያዎች በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ይነገራል ።
ከዓለም የገንዘብ ድርጅት (IMF) ግፊት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ብር ከዶላር አኳያ ያለውን የምንዛሪ ተመን በፊት ከነበረው አዳክሟል ። ለዘመናት በመንግሥት ጥብቅ ቁጥጥር ስር የነበረው አንጋፋው እና ትርፋማ እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚገልጠው ኢትዮ-ቴሌኮም በበኩሉ የመጀመሪያ የአክሲዮን ሽያጭ በማካሄድ ላይ ይገኛል ። የኩባንያውን 10 በመቶ ድርሻ ለኢትዮጵያውያን በሽያጭ እንደሚተላለፍም ተገልጧል ። እነዚህና ሌሎች ውሳኔዎች የሀገሪቱን ኤኮኖሚ ለማሻሻል የሚደረጉ ጥረቶች መሆናቸውን መንግስት ይናገራል ።
እንዲያም ሁኖ፦ በኢትዮጵያ እያሻቀበ የመጣው የዋጋ መናር እና የኑሮ ውድነት ማቆሚያ ያለው አልመሰለም ። አዲሱ ዓመት 2017 እንደገባ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አግልግሎት፣ ኢትዮ ቴሌኮም፣ የውኃ እና ፍሳሽ ዋጋ ጭማሪ ማድረጋቸውን ዐሳውቀዋል ። ከፍተኛ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪውም ማኅበረሰቡን እጅግ አስጨንቆታል ። ደመወዝ ጭማሪ ቢደረግም ከኑሮ ውድነቱ ጋር የሚጣጣም እንዳልሆነ ብዙዎች ይናገራሉ ። «የኤኮኖሚ ቀውስ እና የፖሊሲ አቅጣጫዎች በኢትዮጵያ» የዛሬው እንወያይ መሰናዶ ዐቢይ ትኩረት ነው ። በውይይቱ 4 እንግዶች ተሳታፊ ናቸው ።
1-ኤሚሬተስ ፕሮፌሰር ዳንኤል ተፈራ፦የኤኮኖሚክስ ምሁር፥ በጡረታ ላይ ይገኛሉ፥ በርካታ መጽሓፍትን እና መጣጥፎችን ለንባብ አብቅተዋል ።
2-አብዱልመናን መሃመድ (ዶ/ር) የምጣኔ ሃብት ባለሙያ፥ በኢትዮጵያ ኤኮኖሚ እና ፋይናንስ ዘርፍ የመመረቂያ ጽሑፍ አጥንተው ያቀረቡ እና ጥናት በማካሄድ ላይ ያሉ፤ እንግሊዝ ሀገር በፋይናንስ ሞያ ተሰማርተዋል ።
3-አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን፦ የፖለቲካል ኤኮኖሚ ተንታኝ እና የዲመቴ መጽሐፍ ደራሲ
4- ዓማንይሁን ሲሣይ፦ የንግድ እና ኤኮኖሚ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው ።
ሙሉውን ውይይት ከድምፅ ማዕቀፉ ማድመጥ ይቻላል ።
በዚህ ውይይት መንግስት ተሳታፊ እንዲመድብ ለጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት ይፋዊ የኢሜል ግብዣ ብንልክም ውይይቱን እስካደረግንበት ጊዜ ድረስ ምላሽ አላገኘንም ። የኢትዮጵያ ኤኮኖሚ ማኅበር ከፍተኛ አመራር በሥራ ጫና ምክንያት መሳተፍ እንደማይችሉ ገልጠዋል ። ሆኖም የማኅበሩ የማክሮ ኤኮኖሚ አንድ ባለሞያ ግን መልሰን እንድንደውል ከገለጡ በኋላ ለስልክ ጥሪያችንም ሆኑ ለተደጋጋሚ የጽሑፍ መልእክታችን ምላሽ አልሰጡንም ።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ