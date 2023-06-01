 የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሩሲያ ጉብኝት አንድምታ | አፍሪቃ | DW | 01.06.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አፍሪቃ

የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሩሲያ ጉብኝት አንድምታ

ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ትላንት በሞስኮ ከፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሲገናኙ የኤርትራው መሪ በመጪው የአፍሪቃ ሩሲያ ጉባኤ እንዲታደሙ ጋብዘዋል። የኤርትራው ፕሬዝደንት በበኩላቸው ዓለም ከአንድ ልዕለ ኃያል ተጽዕኖ ነጻ ሆና የአገሮች እና ሕዝቦች ነጻነት እና ክብር የሚጠበቅበት ሥርዓት እንዲፈጠር ሩሲያ የበኩሏን አስተዋጽዖ እንድታደርግ ጠይቀዋል።

የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሩሲያ ጉብኝት አንድምታ

የኤርትራው ፕረዝደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ፑቲን ባቀረቡላቸው ግብዣ መሰረት ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ጋር የሩሲያ ፈዴሬሺንን ለአራት ቀናት በመጎብኘት ላይ ናቸው። ፕረዝዳንት ኢሳይያስ ከሁለት ሳምንት በፊት በቻይናው መሪ ፕሬዝዳንት ጂፒንግ እንደዚሁ ተጋብዘው ቻይናን መጎብኘታቸው የሚታወስ ሲሆን፤ አሁን ደግሞ በ32ኛ አመት የነጻነት በዓል ማግስት፤ በጦርነት ውስጥ ባለችውና ሌላዋ የአሜሪክ ባላንጣ በሆነችው ሩሲያ መሪ ፕሬዝዳንት ፑቲን ተጋብዘው ወደ ሞስኮ ማቅናታቸው ትንሿን አገር ኤርትራንና መሪዋን ፕረዝዳንት ኢሳይያስን  ትኩረት እንዲስቡ አድርጓቸዋል።፡

ሁለቱ መሪዎች፤ ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው በተገኙበት ትናንት ባደረጉት ውይይት፤ በሁለትዮሽና አለማቀፍ ግንኙነቶች ላይ በጥልቀት መወያየትቸው ተገልጿል። ኤርትራ፤ ሩሲያ  በዩክሬን ጦርነት ምክኒያት በመንግስታቱ ድርጅት ጉባኤዎች እንድትወገዝ የቀረቡ የውሳኔ ሀሳቦችን በመቃወም ከሩሲያ ጎን ከቆሙት ጥቂት የአፍርካ አገሮች ተጠቃሽ መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን፤ ፕሬዝዳንት ፑቲንም፤ የሁለቱ አገሮች ወዳጅነት እያደገና እየጠንከረ መሄዱን በማውሳት በመጪው ሀምሌ ወር ሩሲያ በምታስተናግደው የሩሲያና አፍሪክ ጉባኤ ፕሬዝዳንቱ እዲሳተፉ ጋብዘዋቸዋል።

የሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን

ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ትላንት በሞስኮ ከኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሲገናኙ የኤርትራው መሪ በመጪው የአፍሪቃ ሩሲያ ጉባኤ እንዲታደሙ ጋብዘዋል። ፑቲን እንዳሉት ሁለቱ መሪዎች በርከት ያሉ ሥምምነቶች እንደሚፈራረሙ ይጠበቃል።

ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ በበኩላቸው ለቀረበላቸው ግብዣና መስተንግዶ አመስግነው፤ በቻይና ጉብኝታቸው እንዳደረጉት ሁሉ፤ አለማችን  ከአንድ ልዕለ ሀያል ተጽኖ ነጻ ሁና የአገሮችና ህዝቦች ነጻነትና ክብር የሚጠበቅበት አለማቀፋዊ ስራት እንዲፈጠር  ሩሲያ የበኩሏን አንድትወጣ ጥሪ ማስተላለፋቸው ተገልጿል።

በአሁኑ ወቅት፤ አሜሪክና አውሮፓ በአንድ ወገን፤ ሩሲያና ቻይና ቤላ ወገን ሆነው እይተሻኮቱ ባለበት ወቅት፤ ከአገራቸው ውጭ ብዙም በመጓዝ የማይታወቁት የትንሺቱ አገር መሪ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ ወደ ቤጂንግና ሞስኮ የሚያደርጉት መመላለስ ብዙ መላ ምቶችን የሚያስነሳና የሚያወያይም ሁኗል።

በለንደን ኑዋሪ የሆኑት ኢርትራዊው ጸሀፊና የአፍርካ ቀንድ የፖለቲክ ተንታኝ አቶ አብዱርህማን ሰይድ የፕሬዝዳንት ኢሳይያስን ወደ ሩሲያና ቻይና ማዘንበል፤ ፕሬዝዳንት መንግስቱ በአብዮቱ መጀመሪያ አመታት አሚሪካኖቹ መሳሪያ አንሰጥም ሲሏቸው ከወሰዱት እሲርምጃ ጋር ያመሳስሉታል።ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ ቀድሞ በአሜርካኖቹ ከሚወደሱትና በወቅቱ የአፍርካ ተስፋዎች ይባሉ ክነበሩት መሪዎች አንዱ የነበሩ ቢሆንም፤ ወደ ሩሲያና ቻይና  የዞሩት ግን በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት አሜሪካኖቹ  ከኢትዮጵያ በተለይም ከውሀትና መለስ ዘናዊ ጋር ሆነው እሳቸውን ስላገለሏቸውና ክብርም ስለነሱዋቸው እንደነበር ይናገራሉ። 

Karte Horn von Afrika Golfstaaten EN

ኤርትራ በጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ ምክንያት የዓለም ልዕለ ኃያላን ቀልብ ከሚስቡ አገሮች መካከል ነች።

በቻይናን ሩሲያ በኩል ደግሞ በተለይ አሁን ከምዕባውያኑ ጋር ያለው ቅራኔ እየሰፋ ሲሄድ፤ እንደ ኤርትራ ያለች አቀማመጧ ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለው አገር አስፈልጊያቸው ትሆናለች፤ የጦር ሰፈርም በመገንባት ሊጠቀሙባት ይችላሉ በማለት በተለይ ሩሲያኖች የኢርትራን ወደቦችና ስትራቴጂካዊ ቦታዎቿን በደንብ ያሚያቁዋቸው መሆኑን አንስተዋል።፡ ይሁን እንጂ ኤርትራ ለአሜሪክኖቹም ይሁን ለቻይና ወይም ለሩሲያ ስትራቴጂካዊ  ጠቀሚታ ያላት ቢሆንም፤ የሚታይ ድክመት ግን አለ ነው የሚሉት አቶ አብዱርህማን።

ከዚህ በተጨማሪም የሀይላኖቹ አገሮች ፍጥጫና በትንንሽ አገሮች ላይም የሚያደርጉት ሺሚያ የየአገሮቹንም ሰላም ሊያውክና እርስበርስም ሊያጋጭ ይችላል በማለት በቀዝቃዛው አለም ጦርነት ወቅት ይደረግ የነበረውን በማንሳት በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚደረገው ሺኩቻ በአክባቢው ሰላምና መረጋጋት ላይ አሉታዊ ተጽኖ ሊያሳድር ይችላልም ብለዋል።። ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ የሚያደርጉት የሚያበሳጫቸው ምዕራባውያንም አገራቸውን ኤርትራን ይልቁንም ወደሌላ ግጭት እንዳያስገባት የሚሰጉ መሆኑንም አቶ አብዱርህማን ለዲደብሊው በሰጡት አስተይየት አስታውቀዋል።

ገበያው ንጉሴ

እሸቴ በቀለ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

Audios and videos on the topic

የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሩሲያ ጉብኝት አንድምታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

19.6.2021, Tigray, Äthiopien, A 55-year-old woman, who fled the violence in Ethiopia's Tigray region, poses in a former classroom where she stays at May Weyni secondary school, now hosting 10500 displaced people as an IDP camp, in Mekele, the capital of Tigray region, on June 19, 2021. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

የግንቦት 24 ቀን 2015 የዜና መጽሔት 01.06.2023

Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY JENNY VAUGHAN A man waits to cross the road beside a patriotic poster in Asmara, Eritrea, on July 18, 2013. Long criticised for backing rebel groups across the Horn of Africa, Eritrea has said that ending its isolation is crucial for economic growth, blaming external threats for its slow development. AFP PHOTO/JENNY VAUGHAN. (Photo credit should read JENNY VAUGHAN/AFP/Getty Images)

የኤርትራ የነፃነት ቀንና የፕሬዝደንት ኢሳያስ መልዕክት 25.05.2023

የቀድሞዉ የኤርትራ ሕዝብ ነፃ አዉጪ ግንባር (EPLF) ወይም ሻዕቢያ አስመራን የተቆጣጠረበት 32ኛ ዓመትና ኤርትራ በይፋ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ የራስዋን ነፃ መንግስት የመሰረተችበት 30ኛ ዓመት በዓል ትናንት ኤርትራ ዉስጥ በተለያዩ ሥርዓቶች ተከብሯል።

የኤርትራው ፕሬዝዳንት የቻይና ጉብኝት አንደምታ

የኤርትራው ፕሬዝዳንት የቻይና ጉብኝት አንደምታ 16.05.2023

"በአሁኑ አለማቀፋዊ ሁኔታ፤ ልዕለ ሀያላኑ መንግስታት አሜሪክና አውሮፓ በአንድ በኩል፤ ቻይናና ሩሲያ በሌላ በኩል በክፍተኛ ውድድርና ፉክክር ውስጥ ባሉበት ወቅት እንደ ኤርትራ ያሉ አገሮች የሚያዋጣቸው ገለልተኛ ሆኖ የራስን ጥቅም ሊያስጠብቅ የሚችል ፖሊሲ መክተል ነው"