የኢ/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጥሪ፣ ህዝበ ውሳኔ በደቡብ ኢትዮጵያ፤ የመሬት መንቀጥቀጥ በቱርክ

የሰሞኑ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃኑን ዋነኛ መነጋገሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ጳጳሳት የሾሙትንና አውግዛ የለየቻቸውን በተመለከተ ከመንግሥት ጋር የገባችው ውዝግብ ነው። በደቡብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ እንዲሁም የዓለም ትኩረት የሳበው የቱርክ ሶርያ የመሬት መንቀጥቀጥ ናቸው።
ባሳለፍነው ቀናት የማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃኑን ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኖ የሰነበተው እና ዛሬም የዘለቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ጳጳሳት የሾሙትንና አውግዛ የለየቻቸውን በተመለከተ ከመንግሥት ጋር የገባችው ውዝግብ ነው። ሳምንቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከነነዌን ዓመታዊ የሦስት ቀናት ጾም ጋር አያይዞ ምዕመኑ በያለበት ጥቁር በመልበስ በጸሎት እና ጾም እንዲተጋ ጥሪ ባደገው መሠረት እጅግ በርካቶች ለጥሪው ምላሽ የሰጡበት ሳምንት ነበር። በዚህም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማንያን ብቻ ሳይሆኑ የሌላ ቤተ እምነት ተከታዮችም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጎን መሆናቸውን የሚያመለክት ሃሳብ አስተያየታቸውን ሲሰጡም ታይቷል። ቅዱስ ሲኖዶስ ያወገዛቸው ወገኖች በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በታጣቂ ኃይል ታጅበው መግባታቸውን በዚህ መሀልም በተፈጸመው ጥቃት የሰዎች ሕይወት ማለፉን አስመልክቶ እስክንድር ደርቤ በፌስቡክ፤ «የአትዮጵያ ኦርቶዶክስ የራሷ ሕግና መመርያ አላት በስሟ ሊነግዱ አይችሉም ። አገልጋዮቿን እና ንብረቶቿ ሊነኩ አይገባም። የጠፋው ሕይወትስ አያስጠይቅም?» ሲሉ፤ ወንድዬ አጥላው በበኩላቸው በዚሁ በፌስቡክ፤ «ነገሩ ወዲህነው፣ ጌታዋን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ታሳድራለች ይባላል፣ ሕግማ ቢኖር ኖሮ የመጀመሪያ ተጠያቅ መንግሥት ነበር፣ ሕገወጥ ቡድንን በደኅንነት የሚያጂብ፣ በዓለም ላይ እንዲህ አይነት መንግሥት ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም። ሕግ ወዴት አለሽ!!!!።» በማለት ጠይቀዋል።
አሊ ሀሙድ በበኩላቸው ጥያቄ ያነሳሉ፤ «የዘረኝነት እልቂት አይበቃም? ውዝግቡን በሐይማኖት እንደገና ለማስገባት የሚሞክሩትን ማጋለጥ ጥሩ ነው።» ሲሉም ይመክራሉ። አብርሃም መንገሻ ደግሞ፤ «ነገሩ ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ነዉ የመንግሥት ዝምታ፤ ቸልተኝነት ግራ የሚያጋባ ነዉ።» ይላሉ። ማሜ ሁሴን ደግሞ የሚሉት፤ «በራሳችን ቋንቋ ሃይማኖታችን እንፈፅም ማለት ዉግዘት ካመጣ ምን ይባላል?» ነው፤ ተዋህዶ አለሙ ግን፤ «ይሄን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አትነግራትም !! በሁሉም ቋንቋ ለማገልገል እየሠራች ያለች ቤተ ክርስቲያን ናት !!» ነው የሚሉት። የተፈጠረው ውዝግብና ውጥረት ያሳዘናቸው ታደሰ ኃይለማርያም፤ « ባልተማሩ ነገር ግን ቅን በነበሩ አባቶቻችን ነፃነቷና አንድነቷ ተከብሮ የኖረችዉ ሀገራችን ከዘመኑ ጋር ባልዘመኑ ምሁራን ህልዉናዋን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች መታየታቸዉ ታላቅ ታሪካዊ ጥፋት ነዉ !! ያሣዝናል ህዝባችን መከፋፈልን እንደመልካም ነገር ማየቱ በኢትዮጵያ ታሪክ አሣፋሪ ነዉ !!» ነው ብለዋል። ኦርቶዶክሳውያን ለሦስት ቀናት በቅዱስ ሲኖዶስ ትዕዛዝ ጥቁር ለብሰው ባደረጉት ጾም እና ጸሎት ሙስሊም ወገኖችም አጋርነታቸውን አሳይተዋል፤ ከእነዚህ መካከል ሰኢድ አህመድ፤ «ድሮ ሃይስኩል ስንማር ረመዳን በመጣ ቁጥር ክርስቲያን የትምህር ቤት ጓደኞቻችን ሁለት ቀን ልፁምልህ ሦስት ቀን እያሉ አብረውን ይፆሙ ነበር፤ ይህን ማድረግ የማይችሉ ልጆች ደግሞ ፆመኛ ፊት ምግብ አይበላም በሚል እኛ ፊት ምግብ አይበሉም ዉሃም አይጠጡ ነበር። የእነዚያ ውድ ክርስቲያን ጓደኞቻችንን ውለታ ዛሬ መክፈል ፈለኩ፣ ከዚህ የባሰ ጊዜ ስለማይመጣና ሌላ ሌላውን ነገር ባላውቀውም ይህን በቤተክርስቲያን የታወጀውን የ3 ቀን ፆም አብሬያችሁ በመፆም ውለታ እክፍላለሁ። ያልፋል!» የሚል መልእክታቸውን በፌስቡክ አጋርተዋል።
ሀወልት አህመድ ደግሞ ፤ «አብሮ-አደግ ጓደኞቼ፣ የትምህርት ቤት ጓደኞቼ፣ የልብ ወዳጆቼ፣ የሥራ ባልደረቦቼ እና የማኅበራዊ ሚዲያ ወዳጆቼ የሆናችሁ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን አማኞች ቤተሰቦቼ:- በእውነት በዚች ቅጽበት የምትገኙበት ጭንቀትና ውጥረት እኔ ሙስሊም እህታችሁንም እየተሰማኝ ነው። መፍትሄ ከፈጣሪ እንጂ ከማን ይከጀላል? በጸሎት እንትጋ። የመጣውን በላዕ ፈጣሪ በጥበቡ ይመልሰው። የእብሪተኝነትንም ዋጋ ሲከፈል ያሳየን! በዚህ አጋጣሚ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ወዳጆቻችን በዚህ ሁኔታ ላይ እያሉ መጽሐፌን እንደማላስመርቅና ቀኑንም ላልተወሰነ ጊዜ እንዳራዘምኩት በአክብሮት እገልፃለሁ።» በማለት የግል መርሃግብራቸውን ሳይቀር ላልተወሰነ ጊዜ ማስተላለፋቸውን አሳውቀዋል።
ዳንኤል ሺበሺም እንዲሁ በፉስቡክ፤ «እኔ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። ግፍን እታገላለሁ። ነውርን እጸየፋለሁ። የእናንተ ውርደት ውርደቴ ነው፤ ክብራችሁም ክብሬ ነው። የእናንተ አጥር ተነቅላ የኔ አጥር አትቆምም። ሁሌም ከተገፉት፣ ከተበደሉት ጎን ነኝ። እዘዙኝ እታዘዛችኋለሁ!! ክብር ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን!» ብለዋል። እሳቸውን ጨምሮ በርካታ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች በድምጽ እና በቪድዮ ጭምር ጥቁር ለብሰው በሃይማኖት ውስጥ ተደርጓል ያሉትን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ መልእክታቸውን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አጋርተዋል።
ኬሪ በትዊተር፤ «እምነት ሲነካ ከባድ ነው» ይላሉ፤ «እምነት ሲነካ ከባድ ነው። ራሽናል መሆን ወይም ፖለቲካዊ ትንታኔ አይፈልግም፤ እምነት ማመን ብቻ ነው የሚጠይቀው፤ ያ እምነት ሲነካ የረሳው ሰው ራሱ ያስታውሳል።» ሲሉ፤ ሰለሞን አሰፋ ደግሞ «አዎ ከባድ ሰዓት ነው፤ ለመሪዎች ማስተዋልን፤ ለሕዝቡ ጽናትን እና ፍትህን እመኛለሁ፤ ከከፋፋይ አጀንዳ ተመልሰን ያለንን ኃይል እና ህብረት አሟጠን ድህነትን ለማሸነፍ እንጠቀምበት፤ እናስተውል፤ እንስከን» በማለት መክረዋል።
በደቡብ ክልል የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ሌላው የዚህ ሳምንት የመገናኛ ብዙሃን ተጠቃሚዎች መወያያ ነበር፤ ይህን በተመለከተ ታጠቅ ወርቁ አለነ በፌስቡክ፤ « እውነቴን ነው የምላቹ !,,, በደቡብ ክልል , በጌዲኦ ዞን ,,, ዲላ ከተማ ነዋሪ ነኝ !!!,,, አሁን ባለሁበት የንቃተ ሕሊና ደረጃ ,, "ጎጆ ",,,, አንዱ ምርጫ ሰለመሆኑ ማንም መራጭ ,,, አላወቅም !!!!» ነው የሚሉት፤ ከበደ ተክሌ ከበደ በበኩላቸው፤ «የጉራጌ ዞን መፍትሄ ሊሰጠዉ ይገባል» ይላሉ፤ እንደ እሳቸው ሁሉ በርካቶች የጉራጌን ጉዳይ አንስተዋል፤ ከብዙዎቹ አንዱ ቢይንግ ኢስላም የተሰኘ የፌስቡክ ስም ያላቸው አስተያየት ሰጪ፤ «ጉራጌ ክልል ነው፤ ያለህዝበ ውሣኔም በህዝበ ውሣኔም!» ሲሉ፤ ከዱ የተባሉ የትዊተር ተጠቃሚ ደግም እንዲሁ፤ «ሠራተኞቹ የጉራጌ ሕዝቦች የበለጸገች የጉራጌ ክልልን ይመሰርታሉ።» ነው ያሉት አሙ ረውዳም እንዲሁ በትዊተር፤ «ጉራጌ በቀየው ይሰራል፤ የጉራጌ በክልልነት መደራጀት የሚያስፈልግበት ምክንያት አንዱ ወጣቶችን ከፍልሰትና ከሥራ አጥነት ለመታደግ ነው።» ባይ ናቸው። ይላሉ።
በደቡባዊ ቱርክ እና ሶርያ የጋራ ድንበር አካባቢ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች ሕይወት ቀጥፏል። የሟቾች ቁጥርም በየጊዜ መጨመሩ እየተሰማ ነው። ከ66 ሺህ በላይ ሕዝብም መጎዳቱ ተገልጿል። አሁንም የመሬት ነውጡ ካስከተለው የሕንጻ ፍርስራሽ ውስጥ ሰዎችን የማውጣቱ ተግባር ቀጥሏል። ለዚህም የቱርክ እና ሶርያ ብቻ ሳይሆን የበርካታ ሃገራት የአደጋ ጊዜ ፈጥኖ ደራሽ ቡድኖች ለፍለጋው ጥረት በጋራ ተሰማርተዋል። የደረሰው የተፈጥሮ አደጋ የመላውን ዓለም ትኩረት ስቧል፤ በርካታ ኢትዮጵያውያንም ሃዘናቸውን እየገለጹ ነው፤ ጀማል ኤም ይማም፤ «አላህ ይማራቸው ለሞቱት ሙስሊሞች አማን ሰላም አላህ ያርግልን ቱርክዬ ሶሪያ» ሲሉ፤ አሸናፊ ሰው ሁን በበኩላቸው፤ «ነፍስ ይማርልን!!» ብለዋል፤
ጀማል ሰኢድ ደግሞ፤ በአጭሩ፤ « አጃኢብ ነው» ነው ያሉት። እጅጌ ዓለሙ እንዲሁ በፌስቡክ፤ «ከተፈጥሮ ቁጣ ይሰውረን!» ብለዋል። አድማሱ መንገሻ ፤ «ቱርክ እና ሶርያን ፈጣሪ ያግዛቸዉ» ሲሉ፤ ግርማይ ወንዱ ደግሞ ለሶርያ እጅግ ማዘናቸውን ፤ « እኔ ባክህ አንጀቴን የበላችኝ የሶሪያዋ ዓሌፖ ከተማ ነች ። በጦርነቱ ሳያንሳት ይሄ ተጨመረባት ።» በማለት ገልጸዋል። ሳንጆ ካሣ ደግሞ፣ «ምድርም ተጨነቀች ሰው ከሰው ተዳማ፤ ሰው ካልተዛዘነ ይኸ ሁሉ መአት ጉድ እየተሠማ» ብለዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ