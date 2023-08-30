 የኢጋድና የተደራሽነት ለችግረኞች በኢትዮጵያ (ANE) ስምምነት | አፍሪቃ | DW | 30.08.2023

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አፍሪቃ

የኢጋድና የተደራሽነት ለችግረኞች በኢትዮጵያ (ANE) ስምምነት

ከ18 ዓለም አቀፍና አኻጉራዊ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለሰፈሩ፣ ለደቡብ ሱዳን፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ስደተኞችና እዚያዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች የተለያዩ የአገልግሎት መስጪያ ተቋማትን ገንብቷል።

ለግንባታዉ የሚያስፈልገዉን ከ3.8 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ወጪ የሚሸፍነዉ የጀርመን መንግስት ነዉ

   

የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (IGAD በእንግሊዝኛ ምሕጻሩ)ና ተደራሽነት ለችግረኞች በኢትዮጵያ (በኢንግሊዝኛ ምጻሩ ANE) የተባለዉ የኢትዮጵያ ግብረ ሠናይ ድርጅት የ3.85 ሚሊዮን ዩሮ የርዳታ ሥምምነት ትናንት ተፈራረሙ።የIGAD  ዋና ፀሐፊ ወርቅነሕ ገበየሁና የANE ዋና ሥራ አስኪያጅ ሳሊሁ ሱልጣን ትናንት ጅቡቲ ዉስጥ በተፈራረሙት ዉል መሠረት ገንዘቡ በሶማሌና በኦሮሚያ ሞያሌና አካባቢዉ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አዉታሮችን ለመገንባት ይዉላል።የገንዘቡን ወጪ የሚችለዉ የጀርመን የልማት ተራድኦ ትብብር ሚንስቴር ነዉ።ማሕደረ ዜና፣ ሱዳን «የጅል ዉጊያ» ሐገር

ስምምነቱ በተፈረመበት ወቅት እንደተነገረዉ ተደራሽነት ለችግረኞች በኢትዮጵያ በ34 ወራት ዉስጥ ሞያሌና አካባቢዉ ለሰፈሩ ስደተኞች፣ከስደት ተመላሾችና ባካባቢዉ ለሚገኘዉ ማሕበረሰብ  አገልግሎት የሚዉል መጠለያ፣ትምሕርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማት፣ የዉኃና የመሳሰሉትን ተቋማት ይገነባል።የሚገነቡት የመሠረተ ልማት አዉታሮች በሚሊዮን ለሚቆጠር ሕዝብ አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሏል።

ሁለቱ ባለስልጣናት ሥምምነቱን በተፈራረሙበት ወቅት

ሁለቱ ባለስልጣናት ሥምምነቱን በተፈራረሙበት ወቅት

የሥራ ቅጥርና የሰራተኞች ነጻ እንቅስቃሴ በኢጋድ አባል ሀገራት
ተደራሽነት ለችግረኞች በኢትዮጵያ (ANE) ከኢጋድ፣የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት (UNHCR)፣ የተባበሩት መንግስታት የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት (IOM)፣ የዩናይትድ ስቴትስ የርዳታ ድርጅት (USAID) ከመሳሰሉ ባጠቃላይ ከ18 ዓለም አቀፍና አኻጉራዊ  ለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለሰፈሩ፣ ለደቡብ ሱዳን፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ስደተኞችና እዚያዉ ኢትዮጵያ ዉስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች የተለያዩ የአገልግሎት መስጪያ ተቋማትን ገንብቷል።

የምስራቅ አፍሪቃ በይነ መንግስታት የልማት ባለስልጣን አርማና መርሕ

የምስራቅ አፍሪቃ በይነ መንግስታት የልማት ባለስልጣን አርማና መርሕ

አቶ ሳሊሕ እንዳሉት የሚመሩት ድርጅት ከIGAD ጋር እንድ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ከ2021 ጀምሮ ለ5 ዓመታት የሚቆይ የሥልታዊ ትብብር ሥምምነት ተፈራርሟል።ከዚሕ ቀደም ከኢጋድ ጋር በተደረገዉ የመጀመሪያዉ ሥምምነት ለደቡብ  ሱዳን ስደተኞችና ተፈናቃዮች አገልግሎት የሚሰጡ የተለያዩ ተቋማት ተገንብተዋል።የኢጋድ የሰላም ጥረት በኢትዮጵያ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ 
 

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ለግንባታዉ የሚያስፈልገዉን ከ3.8 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ወጪ የሚሸፍነዉ የጀርመን መንግስት ነዉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ሱዳን ሽግግር መንግሥቱ በወታደራዊው ኃይል ቁጥጥር ሥር መዋሉ ሰላሟን አናግቶታል። ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ያሻግራል የሚል ተስፋ የተጣለበት ሲቪል ፖለቲከኞች የተካተቱበትን መንግሥት ያስወገደውን የጦር ኃይሉን ርምጃ የሚቃወመው የሕዝቡ አድማ ዛሬም ቀጥሏል።

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በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች የበልግ ዝናብ ተስፋ እና ስጋት 29.03.2022

ከሰሞኑ መጠነኛ የበልግ ዝናብ ኢትዮጵያ ውስጥ መዝነብ መጀመሩ እየተነገረ ነው። የዝናቡ መምጣት በተለይ በተከታታይ የዝናብ ወቅቶች መስተጓጎል ምክንያት በድርቅ ለተጎዱት የሀገሪቱ ቆላማ አካባቢዎች ተስፋ ቢሆንም አርብቶ አደሮች ግን ከብቶቻቸው እንዳያልቁባቸው ስጋት ገብቷቸዋል።

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ከዚሕ በተጨማሪም ጦርነቱ ከራስዋ ከሱዳን ቀጥሎ የሚጎዳዉ ጎረቤቶችዋን በመሆኑ የኢጋድ ዉሳኔ ተገቢና ግዴታም መሆኑ በርግጥ አላጠያየቀም።ይሁንና ለሽምግልና የተመረጡት የኢጋድ አባል ሐገራት መሪዎች ከናይሮቢ፣ከጁባና ጅቡቲ ኻርቱም ለመድረስ መንገድ አጥተዉ ቀን ሲቆጥሩ የአደራዳሪነቱን ኃላፊነት የዋሽግተንና የሪያድ ባለስልጣናት ወሰዱት።