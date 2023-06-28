የኢድ አል አደሃ በዓል አከባበር በድሬዳዋና ሐረር

1444ኛው የኢድ አልአድሀ (አረፋ) በዓል በድሬደዋ እና ሀረር ከተሞች ማለዳ በተከናወነ የኢድ ሶላት ተከብሯል። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የእምነቱ ተከታዮች፦ በዓልን ለማክበር የሰላም እጅግ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል ።
1444ኛው የኢድ አልአድሀ (አረፋ) በዓል በድሬደዋ እና ሀረር ከተሞች ማለዳ በተከናወነ የኢድ ሶላት ተከብሯል። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የእምነቱ ተከታዮች፦ በዓልን ለማክበር የሰላም እጅግ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል ። በድሬደዋ የአረፋ በዓል አከባበር ምንም ዓይነት የትራፊክም አደጋ ክስተትም ሆነ የፀጥታ እክል ሳይገጥመው በሰላም መጠናቀቁን የድሬደዋ ፖሊስ ዐስታውቋል ። በዓሉ በሀረር ከተማም በድምቀት መከበሩን የድሬዳዋ ወኪላችን መሳይ ተክሉ ዘግቧል ። አብረን እንከታተል ።
በድሬደዋ የኢድ ሶላት ስግደት ስነስርዓት በሚካሄድበት በተለምዶ ኢድ ሜዳ ያገኛናቸው አቶ ከድር አባስ በዓልን ለማክበር ሰላም በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን በማንሳት ኅብረተሰቡ ለዘላቂነቱ የበኩሉን መወጣት አለበት ብለዋል። የድሬደዋ ኅብረተሰብ በዚህ ረገድ ግንዛቤ መውሰዱን ጠቅሰዋል።
የእምነቱ ተከታይ በዓሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ማሳለፍ እንዳለበትም የገለፁት ሌላኛው የድሬደዋ ነዋሪ አቶ መሀመድ መኃሊን ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል።
የድሬደዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሀር በበኩላቸው የእምነቱ ተከታይ የፀጥታ ኃይሉን ጥረት ከማገዝ ባለፈ ሰላምን በመጠበቅ በኩል የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በዓሉ በሀረር ከተማም በድምቀት ተከብሯል። የሀረር ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አቡበከር ተከታዩን አስተያያት ሰጥተዋል።
በድሬደዋ የአረፋ በዓል አከባበር ምንም ዓይነት የትራፊክም አደጋ ክስተትም ሆነ የፀጥታ እክል ሳይገጥመው በሰላም መጠናቀቁን የድሬደዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ኮምሽነር ዓለሙ መግራ ከበዓሉ አከባበር በኃላ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል።
መሳይ ተክሉ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ