 የኢድ አል አደሃ በዓል አከባበር በድሬዳዋና ሐረር | ኢትዮጵያ | DW | 28.06.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢድ አል አደሃ በዓል አከባበር በድሬዳዋና ሐረር

1444ኛው የኢድ አልአድሀ (አረፋ) በዓል በድሬደዋ እና ሀረር ከተሞች ማለዳ በተከናወነ የኢድ ሶላት ተከብሯል። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የእምነቱ ተከታዮች፦ በዓልን ለማክበር የሰላም እጅግ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል ።

በዓሉ በድሬዳዋና ሐረርም በድምቀት ተከብሯል

1444ኛው የኢድ አልአድሀ (አረፋ) በዓል በድሬደዋ እና ሀረር ከተሞች ማለዳ በተከናወነ የኢድ ሶላት ተከብሯል። አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የእምነቱ ተከታዮች፦ በዓልን ለማክበር የሰላም እጅግ አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል ። በድሬደዋ የአረፋ በዓል አከባበር ምንም ዓይነት የትራፊክም አደጋ ክስተትም ሆነ የፀጥታ እክል ሳይገጥመው በሰላም መጠናቀቁን የድሬደዋ ፖሊስ ዐስታውቋል ። በዓሉ በሀረር ከተማም በድምቀት መከበሩን የድሬዳዋ ወኪላችን መሳይ ተክሉ ዘግቧል ። አብረን እንከታተል ።

በድሬደዋ የኢድ ሶላት ስግደት ስነስርዓት በሚካሄድበት በተለምዶ ኢድ ሜዳ ያገኛናቸው አቶ ከድር አባስ በዓልን ለማክበር ሰላም በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን በማንሳት ኅብረተሰቡ ለዘላቂነቱ የበኩሉን መወጣት አለበት ብለዋል። የድሬደዋ ኅብረተሰብ በዚህ ረገድ ግንዛቤ መውሰዱን ጠቅሰዋል።

የእምነቱ ተከታይ በዓሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ማሳለፍ እንዳለበትም የገለፁት ሌላኛው የድሬደዋ ነዋሪ አቶ መሀመድ መኃሊን ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል።

የድሬደዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሀር በበኩላቸው የእምነቱ ተከታይ የፀጥታ ኃይሉን ጥረት ከማገዝ ባለፈ ሰላምን በመጠበቅ በኩል የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።

በዓሉ በሀረር ከተማም በድምቀት ተከብሯል። የሀረር ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አቡበከር ተከታዩን አስተያያት ሰጥተዋል።

የኢድ አል አድኻ ስግደት በድሬዳዋ

የኢድ አል አድኻ ስግደት በድሬዳዋ

በድሬደዋ የአረፋ በዓል አከባበር ምንም ዓይነት የትራፊክም አደጋ ክስተትም ሆነ የፀጥታ እክል ሳይገጥመው በሰላም መጠናቀቁን የድሬደዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ኮምሽነር ዓለሙ መግራ ከበዓሉ አከባበር በኃላ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል።

መሳይ ተክሉ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ሸዋዬ ለገሠ
 

Audios and videos on the topic

በዓሉ በድሬዳዋና ሐረርም በድምቀት ተከብሯል

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢድ አል አደኻ በዓል አከባበር በአዲስ አበባ

የኢድ አል አደኻ በዓል አከባበር በአዲስ አበባ 28.06.2023

1444ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደኻ - አረፋ በዓል በብሔራዊ ደረጃ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም በሰላት ስግደት በከተማዪቱ ዙሪያ ገባም ሰፊ ምእመን በተገኘበት ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ ከመንግሥትም ሆነ ከሃይማኖቱ መሪዎች ንግግር አልተደረገም ።

Eid Al Adha (Arefa) Celebration in Dire Dawa 28.06.2023.

የረቡዕ ሰኔ 21 ቀን፣ 2015 ዓ.ም መጽሄተ ዜና 28.06.2023

Muslims protest against mosques demolishing by the government in the Anuwar Mosque in Addis abeba, 02.06.2023

ወይይት፣ «እመቃዉ በጣም የከፋ ነዉ» 11.06.2023