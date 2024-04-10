የኢድ አልፈጥር ቤተሰባዊ አከባበር በአዲስ አበባ

የኢድ አልፈጥር ቤተሰባዊ አከባበር በአዲስ አበባረቡዕ፣ ሚያዝያ 2 2016
ቀጣዩ ዘገባ ደግሞ የኢድ አልፈጥር ቤተሰባዊ አከባበርን ያስቃኘናል ። በሚከተሉት የእስልምና ሃይማኖት እና በስብእናቸው አንቱታን ያተረፉ ሀጂ ሙስጠፋ አወል ቤት ጎራ ያለው የአዲስ አበባ ወኪላችን ወኪላችን ሥዩም ጌቱ የበዓሉን ድባብ በቤተሰብ ዘንድ ምን እንደሚመስል ያስቃኘናል ።
ሀጂ ሙስጠፋ አወል ይባላሉ፡፡ በሚከተሉት የእስልምና ሃይማኖት እና በስብእናቸው አንቱታን ያተረፉ ኢትዮጵያዊ በሚል የሚያውቃቸው ይመሰክራሉ፡፡ ዛሬ በቤታቸው ከነመላው ቤተሰቦቻቸው ቤሰተብን የሚያሰባስበው እና የመተሳሰብ የሚሰነውን የኢድ-አልፈጥር በዓልን ሲያከብሩ ዶቼ ቬለ በቤታቸው ተገኝቶ የበዓሉን ድባብ ቃኝቷል፡፡
"ከነቤተሰበ ኢድ አከባበር ላይ ነን፡፡ እንደምትመለከተው በርካታ ልጆች እና የልጅ ልጆች አሉኝ፡፡ እህት ወንድሞችም እኔ ታላቅ ስለሆንኩ ሁሉም እኔ ጋር ነው ኢድን የሚያከብሩት፡፡ ኢድ ሁሌም በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ነው፡፡ መቼም ተመልክተሃል የእሩቅ የቅርቡ ቤተሰብ ተሰባስበው መጥተው ስተቃቀፉ አይነተኛ ሃሴት ይሰጣል” ሲሉም የበዓሉን ቤተሰባዊነት ያነሳሉ፡፡
ሳሚ አልሃራዚ የዚሁ ቤተሰብ አባል ሲሆኑ ኢድን ተናፋቂ ከሚያደርጉት ሁነቶች መሰል የቤተሰብ መሰባሰብ ነው ይላሉ፡፡ "ኢድ በትዝታም በፎቶም በምንም እያየን እየጓጓን የምንጠብቀው በኣል ነው፡፡ ረመዳንን 30 ቀን ጾመን የምናከብረውም በዓል ስለሆነ እጅግ በታላቅ ጉጉት ነው የምንጠብቀው፡፡ እንደ ቤተሰብ ተሰባስበን ይህን ታላቅ በዓል እያከበርን ነውና ይ ደግሞ ከሩቅ ያሉትን ቤተሰቦች ጭምር የሚያሰባስብ ብዙ ጥቅም ያለው በዓል ነው” ብለዋል፡፡
ሼህ ከድር መሃመድ ሱሌይማን ደግሞ ከዚሁ ቤተሰብ የሃይማኖት መምህርም ናቸው፡፡ "ኢድ-አልፈጥር ማለት ጾም ሲያልቅ የሚከበር ኢድ ነው፡፡ ቤተሰብ ተሰባስበው የሚዘያየርበትም ነው፡፡ ያለውም የሌለውም እኩል ተሰባስበው የሚደሰትበት በዓልም” ነው ብለዋል፡፡
ሼህ ከድር አከሉ፡፡ የረመዳን ወር ፍጻሜው ኢድ-አልፈጥር ሌላም በረከት አለው፡፡ "ዘካታልፈጥር ወይም የመስዋእት ስርዓት የሆነው ደሃ የሚታወስበት ካለው ነገር የማካፈል ስርዓት በኢድ በትልቅ ኃላፊነት ይፈጸማል፡፡ በቤተሰብም ዘንድ ቤተሰብ ስሰባሰብ ማነው የሚለብሰውም ይሁን የሚበላው ያጣው በሚል ካለው በማካፈል በአብሮነት የማሳለፍ እና የሌሌውንም የማስታወስ በዓል” ብለውታል፡፡
ዛሬ የኢድ-አልፈጥር በዓል በመላው ዓለም ተከብሮ ውሏል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሠ